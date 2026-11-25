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Martedì 24 novembre, il governo di Alberta ha annunciato che avrebbe mosso una mozione alla sua Assemblea legislativa in risposta alla legge federale anti-Hate. Il primo ministro Danielle Smith sfida la rimozione di una difesa legata alle opinioni religiose espresse in buona fede. La proposta non è presentata come adottata e, anche se lo fosse, non avrebbe ripristinato la difesa al codice penale.

Ciò che il Parlamento federale ha cambiato

Bill C-9 ricevette il Royal Assent il 18 giugno ed entrò in vigore il 18 luglio. Elimina la difesa basata sulle opinioni religiose espresse in buona fede in due casi specifici: l’accusa per la promozione volontaria dell’odio e dell’accusa per la promozione volontaria dell’antisemitismo attraverso l’approvazione, la negazione o la trivializzazione dell’Olocausto.

Il testo distingue questa rimozione dalla soglia di infrazione. Una dichiarazione non è propaganda d’odio semplicemente perché offende. La legge specifica che le discussioni di interesse pubblico, comprese le discussioni religiose, educative, politiche o scientifiche, sono consentite quando non soddisfano i criteri per i reati. Crea anche reati relativi all’intimidazione e all’ostruzione dell’accesso a determinati luoghi di culto o istituzioni comunitarie.

Cosa intende fare la provincia

Edmonton invoca la sua legge sulla sovranità Alberta all’interno di un Canada unito. Secondo il governo provinciale, la proposta chiederebbe al gabinetto di prendere in considerazione misure legali per proteggere l’espressione lecita e informare le persone sui loro diritti. Il Ministro provinciale della Giustizia, Mickey Amery, ritiene che la scomparsa della difesa possa scoraggiare dichiarazioni non illegali. Questa è una valutazione da parte del governo provinciale, non un risultato giudiziario.

Il governo afferma che ha già invitato i pubblici ministeri Albertani a settembre a considerare la libertà di espressione e a non perseguire solo per il motivo che un parere è controverso o impopolare. Queste linee guida sono soggette all’accusa. Essi sono distinti dal testo federale, che continua ad applicarsi. Il passo successivo è la considerazione della mozione dell’Assemblea legislativa Alberta.

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