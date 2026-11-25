Ottawa anticipa i primi pagamenti premio Red Seal all’inizio di dicembre. Questa assistenza di C$5,000 è rivolta a coloro che hanno completato un apprendistato e ottenuto una certificazione ammissibile. Sono state ricevute più di 18.000 domande, ma la loro approvazione non è ancora stata ottenuta.

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Ottawa anticipa i primi pagamenti premio Red Seal all’inizio di dicembre. Questa assistenza di C$5,000 è rivolta a coloro che hanno completato un apprendistato e ottenuto una certificazione ammissibile. Sono state ricevute più di 18.000 domande, ma la loro approvazione non è ancora stata ottenuta.

Il ministro dell’occupazione e delle famiglie Patty Hajdu ha annunciato il 24 novembre a Gatineau che Service Canada inizierà a comunicare le sue decisioni nei prossimi giorni. I primi pagamenti sono previsti nella prima settimana di dicembre. Questa scadenza riguarda i file approvati, non tutti coloro che hanno applicato dall’apertura del programma il 16 novembre.

Chi può chiedere i 5000 dollari?

Per la prima fase, è necessario aver completato un apprendistato e ottenuto, a partire dal 1 aprile 2025, una certificazione ammissibile in un mestiere designato Red Seal dalla provincia o dal territorio. I requisiti non sono quindi limitati ad un recente assunzione o ad un commercio specializzato. Il programma può pagare un bonus per ogni commercio per cui le condizioni sono soddisfatte, fino a un massimo di C$50,000.

Le persone certificate tra il 1 aprile 2025 e il 15 novembre 2026 possono essere applicate fino al 31 maggio 2027. Per le certificazioni ottenute a partire dal 16 novembre 2026, il termine è di 12 mesi dalla data di certificazione. Una volta aperta la domanda, la documentazione deve essere fornita entro 28 giorni di calendario. Dopo quel periodo, Service Canada ha indicato che il processo deve essere ripetuto.

Un’altra via da luglio 2027

Ottawa prevede di estendere il bonus alle persone che ottengono la certificazione in base alla loro esperienza professionale, senza completare un programma di apprendistato. Questi lavoratori saranno in grado di depositare un fascicolo dal luglio 2027, anche se la loro certificazione di qualificazione è stata ottenuta il 28 aprile 2026. Questo annuncio non apre la procedura di novembre.

Una misura separata deve sostenere gli apprendisti durante la loro formazione tecnica in classe. Il governo fornisce un supplemento di C$400 per settimana ammissibile, oltre all’EI. Il pagamento deve iniziare nella primavera del 2027 e coprire le settimane di formazione ammissibili a partire dal 3 gennaio. Questo supplemento è per coloro che ancora in formazione, mentre il $5,000 bonus premi ottenere la certificazione.

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