I prezzi in Libano sono aumentati del 2,4% tra settembre e ottobre, mentre l’inflazione annuale è passata dal 17,53 per cento al 16,17 per cento. L’istruzione è aumentata dell’8,68 per cento nel mese. Mount Lebanon ha registrato il più alto aumento mensile tra i governatorati dettagliati dall’amministrazione centrale statistica.

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I prezzi dei consumatori in Libano sono aumentati del 2,04% tra settembre e ottobre 2026, secondo l’Ufficio statistico centrale. Oltre 12 mesi, l’aumento è stato del 16,17%, rispetto al 17,53 % nel mese di settembre. L’inflazione annuale sta quindi rallentando, anche se i prezzi sono aumentati più velocemente da un mese all’altro.

Le due cifre non raffrontano gli stessi periodi. Il 2,4% misura il divario tra due mesi successivi; il 16,17% confronta il livello dei prezzi del 2026 ottobre al 2025 ottobre. Entro settembre, l’aumento mensile era stato dell’1,35%. L’aumento dal 17,53 per cento al 16,17 per cento su un anno non significa che i prezzi sono diminuiti in ottobre. Per illustrazione, un cesto identico a quello dell’indice, del valore di 1 milione di sterline all’anno precedente, sarebbe costato circa 1.162 milioni nell’ottobre 2026.

L’istruzione aumenta dell’8,68 % rispetto al mese

L’istruzione si riflette nei dati di ottobre: il suo indice è dell’8,68 per cento superiore a settembre. Questa cifra da sola non indica quanto il costo di ogni scuola è aumentato o che cosa è stato l’effetto sul bilancio di ogni famiglia. Una famiglia che paga per l’istruzione e una famiglia che non paga per esso non hanno la stessa struttura di spesa, anche se vivono nella stessa città.

Mount Lebanon ha pubblicato il più alto aumento mensile

Tra i sei governatorati per i quali l’amministrazione dà un tasso mensile, il Monte Libano ha registrato il più alto aumento (+2,32%). Il Nord segue (+1.92%), Beirut (+1,87%), Bekaa (+1,71%), Nabatiyah (+1.68%) e il Sud (+1,56%). Queste differenze si riferiscono alla variazione dei prezzi, non al loro livello assoluto: non permettono di dire che lo stesso cesto è più costoso nel Monte Libano che a Beirut.

L’amministrazione ha riferito un limite a Nabatiyah: non poteva aumentare la maggior parte dei prezzi reali e ha dovuto stimare un gran numero di loro per stabilire l’indice. Il tasso pubblicato per il governatorato dovrebbe quindi essere letto con questa riserva, soprattutto se confrontato strettamente con quello del Sud o del Bekaa.

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