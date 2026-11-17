Matan Kahana, vice del partito Yashar e alleato di Gadi Eisenkot, è stato eletto presidente del Knesset martedì 17 novembre 2026 con 66 voti. Il candidato Likud Ofir Katz ha ottenuto 52. Questo cambiamento a capo del Parlamento rafforza la capacità del campo contrario a Benjamin Netanyahu di influenzare il lavoro legislativo. Tuttavia, non vale la pena formare un nuovo governo o votare la fiducia in una coalizione guidata da Eisenkot.

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Matan Kahana è stato eletto presidente del Knesset martedì 17 novembre 2026. Il deputato del partito Yashar, alleato di Gadi Eisenkot, ha vinto 66 voti, contro 52 per il candidato del Likud, Ofir Katz. Succede ad Amir Ohana come capo del Parlamento israeliano.

Questo risultato dà al campo opposto a Benjamin Netanyahu un’importante leva istituzionale, come continuano i negoziati sulla formazione del prossimo governo. Kahana ha beneficiato del sostegno del blocco guidato da Eisenkot e le formazioni arabe Rasam e Lista Comune.

Una vittoria parlamentare, non ancora un governo

La presidenza del Knesset ha un impatto sull’organizzazione dei dibattiti e sul funzionamento del Parlamento. Il suo cambiamento di proprietà può facilitare le iniziative legislative del campo che richiedono una pausa con le politiche del governo in uscita.

Tuttavia, il voto non designa il Primo Ministro e non costituisce una nomina del governo. Eisenkot deve sempre raccogliere il sostegno necessario per una coalizione, dopo aver avutoha ricevuto il mandato di formare un governoNetanyahu rimane a capo del governo uscente.

Kahana promette di rappresentare tutti i cittadini

Nel suo primo discorso dopo l’elezione, Kahana ha detto che voleva servire tutti i cittadini. Ha anche assicurato che, sotto la sua presidenza, il Knesset avrebbe rispettato le decisioni del tribunale, mentre chiedeva un ampio accordo sull’equilibrio dei poteri.

Il Likud ha denunciato l’elezione e il sostegno dei partiti arabi. Il disaccordo sulla maggioranza parlamentare rimane così completo, nonostante il risultato raggiunto per la presidenza di Knesset.

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