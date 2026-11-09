Novaya Gazeta chiude la sua redazione a Mosca

Novaya Gazeta chiuse il suo editoriale di Mosca il 9 novembre, dieci giorni dopo aver annunciato il suo arresto. I giornalisti denunciano un accumulo di pressioni giudiziarie, finanziarie e amministrative. Il Cremlino contesta la scomparsa della stampa indipendente in Russia. Negli ultimi giorni del giornale, le cause contro il suo team e la distinzione con Novaya Gazeta Europe, che continua a pubblicare dall’estero. La chiusura è nelle mani di un editore il cui cofondatore Dmitri Mouratov ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

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Novaya Gazeta ha chiuso il suo editoriale di Mosca lunedì 9 novembre dopo più di trenta anni di esistenza. I giornalisti hanno lasciato i loro uffici a Potapovski Street dopo una riunione finale. Il giornale accusa le autorità russe di averli privati dei mezzi per continuare il loro lavoro. Il Cremlino contesta la scomparsa della stampa indipendente nel paese.

La chiusura, annunciata il 30 ottobre, è diventata efficace il lunedì. Il co-fondatore del giornale, Dmitri Mouratov, era presente accanto al caporedattore Sergei Sokolov. Chi è venuto a salutare la squadra ha applaudito i giornalisti durante la loro uscita. I fiori sono stati posti vicino alla placca commemorativa di Anna Politkovskaya, secondo i rapporti da media russi indipendenti.

Novaya Gazeta lascia il suo ufficio, senza rinunciare al ritorno

Sergei Sokolov ha detto che il canale Telegram del giornale rimarrà attivo fino a mezzanotte. Ha anche menzionato un ultimo video pubblicato su YouTube. Prima dei suoi colleghi, ha espresso la speranza che un giorno sarebbe tornato al lavoro quando le condizioni politiche lo permettono. Nessun programma di recupero è stato annunciato.

Questa partenza arriva dieci giorni dopo una dichiarazione collettiva particolarmente grave. Il 30 ottobre, l’editore aveva annunciato che avrebbe chiuso i suoi server e lasciato i locali occupati per 30 anni. Ha attribuito questa decisione alle autorità russe e ai servizi di sicurezza.

Il giornale ha spiegato che aveva perso sia il posto di lavoro che la sua piattaforma di donazione. Secondo l’autore, l’arresto dei contributi dei lettori li ha privati delle risorse necessarie. Ha denunciato una campagna coordinata, che va dalle restrizioni bancarie alla persecuzione dei suoi giornalisti. Queste accuse provengono dalla squadra di giornali.

Ricerca e stato di « agente straniero »

Le pressioni si intensificano durante l’anno. Reporter Senza Frontiere riferisce una ricerca di oltre 12 ore negli uffici di Mosca in aprile. Il giornalista investigativo Oleg Roldouguine è stato arrestato lo stesso mese e poi messo in arresto di casa.

Il 4 settembre, le autorità russe designarono Novaya Gazeta come « un agente straniero ». Hanno anche incluso 106 persone relative alla sua scrittura su un elenco di persone affiliate con « agenti stranieri », secondo RSF.

Il 15 ottobre, gli investigatori hanno cercato la casa di Sergei Sokolov prima di portarlo al comitato di indagine. Si è tenuto per circa tre ore, secondo l’organizzazione. È stato interrogato come testimone in un caso di uso illegale e di conservazione dei dati personali, anche relativi all’accusa di Roldouguine. RSF denuncia molestie giudiziarie contro la redazione.

Kremlin rifiuta la lettura del testo

Ha chiesto lunedì sulla chiusura, Dmitri Peskov ha respinto l’idea di una fine alla stampa indipendente russa. Il portavoce di Kremlin ha descritto un paesaggio multimediale vario e competitivo. Descrisse la scomparsa di alcuni titoli e l’apparizione di altri come un normale processo di rinnovamento.

Questa risposta contrasta con la storia di Novaya Gazeta. Nella sua dichiarazione del 30 ottobre, il team ha ricordato il blocco del suo sito, la revoca della sua licenza e il divieto di pubblicazione. Ha anche sottolineato l’impossibilità di coprire liberamente la guerra in Ucraina dall’introduzione di sanzioni penali per screditare l’esercito.

Un editoriale segnato da assassini

Fondato nel 1993, il giornale ha perso sei giornalisti e collaboratori uccisi dal 2000, secondo RSF. Tra loro c’era Anna Politkovskaya, che è stato ucciso il 7 ottobre 2006. Le sue indagini in Cecenia segnarono la storia del titolo.

Dmitri Mouratov ha condiviso il Premio Nobel per la Pace 2021 con la giornalista filippina Maria Ressa. Il Comitato Nobel aveva ricompensato la loro difesa della libertà di espressione.

La chiusura a Mosca non riguarda Novaya Gazeta Europe. Creato nel 2022 da membri del team dall’estero, questo media è un progetto separato, tra cui uno legale. Ha continuato le sue pubblicazioni lunedì, mentre i giornalisti della redazione di Mosca hanno portato via il loro lavoro.

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