Evitare una nuova guerra: la priorità di Salam

Nawaf Salam ha ribadito lunedì 9 novembre che proteggere il Libano e evitare una nuova guerra sono le priorità del governo. Questa dichiarazione al Grand Sérail estende un’intervista pubblicata il giorno precedente. Il Primo Ministro respinge le scommesse esterne e difende il monopolio statale sulle armi e sulle decisioni di guerra e di pace. Le sue osservazioni sono state fatte come Washington ha continuato i negoziati con l’Iran e il ministro della Difesa israeliano ha mantenuto le sue minacce.

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Nawaf Salam vuole evitare una nuova guerra in Libano. Il primo ministro ha riaffermato questa priorità lunedì 9 novembre 2026, in una riunione ministeriale del Grande Serail di Beirut. Questa dichiarazione ha esteso un’intervista resa pubblica il giorno prima, in cui ha difeso il monopolio statale sulle armi e le decisioni di guerra e di pace.

La protezione del paese, la sua sicurezza e stabilità devono guidare l’azione del governo, Nawaf Salam ha detto all’apertura della riunione. I ministri hanno esaminato gli sviluppi in Libano e nella regione, così come diversi problemi di sicurezza e quotidiani. Il record ufficiale non menziona nessuna decisione che coinvolge il paese in un confronto militare.

Entrambi gli interventi specificano la stessa posizione ad un giorno di distanza. Domenica, il capo del governo ha risposto alle critiche di un potere esitante di fronte al cambiamento regionale. Lunedì ha posto la prevenzione della guerra in cima alle priorità ministeriali. Esso collega questa protezione all’autorità delle istituzioni libanesi, piuttosto che dopo le relazioni esterne di potere.

Nawaf Salam vuole evitare una nuova guerra

Nella sua intervista pubblicata domenica 8 novembre, il Primo Ministro ha sfidato le accuse di confusione contro il suo governo. Si rammaricava che i libanesi fossero fuorviati da discorsi che presentavano l’esecutivo come dipendenti da « scommissioni esterne » o « calcolazioni illegali ».

Si opponeva a questa lettura come base istituzionale per la sua azione. Il suo governo, ha detto, agisce sotto la Costituzione, la legge e la fiducia parlamentare. Ha ricordato di aver ottenuto la fiducia due volte. Ha anche fatto riferimento alla sua dichiarazione ministeriale come quadro di lavoro, indipendentemente dagli scenari previsti all’estero.

Questa risposta viene come le conseguenze delle elezioni americane e israeliane combustibile domande in Libano. Tuttavia, Salam rifiuta di presentare questi cambiamenti come il principio guida dell’azione governativa. Egli sostiene di mantenere la sua linea, indipendentemente dalla natura degli sviluppi esterni.

Il Primo Ministro distingue così i mezzi diplomatici che intende mobilitare dalle dipendenze politiche che denuncia. Assicura che le risorse proprie del Libano e le relazioni con i paesi amichevoli siano utilizzate per mantenere una rete di sicurezza. Non presenta questi passi come una garanzia già acquisita contro qualsiasi escalation.

Le armi e la decisione di guerra nelle mani dello Stato

Il cuore del suo intervento è il potere di coinvolgere il Libano in conflitto. Secondo Nawaf Salam, la protezione del paese richiede che tutti rispettino due principi: riservare allo Stato la decisione di pace e di guerra, e garantire ad esso l’esclusività delle armi. Si assicura che perseguirà questa politica senza sosta.

Ha anche denunciato i legami esterni che, secondo lui, portano regolarmente il paese in « guerre ribelli ». Ha avvertito che questi impegni potrebbero offrire a Israele nuovi pretesti per espandere la sua occupazione del Sud. Si riferiva alla continuazione della distruzione, della morte e dello spostamento.

Queste dichiarazioni esprimono il suo avviso politico sulle conseguenze di un nuovo confronto. Non costituiscono l’annuncio di una specifica operazione israeliana. Salam non ha dato un calendario militare o una descrizione di un piano offensivo. Ha chiesto che la ragione e i migliori interessi del Libano prevalgano sui calcoli regionali.

Il capo del governo si oppone al suo approccio a quello degli attori che accusa di collegare i loro interessi all’estero. Non li nominava nelle parole citate. Il problema, tuttavia, si unisce al dibattito libanese sulle armi di Hezbollah e alla capacità dello Stato di imporre le proprie scelte militari da sole.

Il suo intervento non dettaglia una nuova fase operativa di disarmo. Riafferma un obiettivo politico e istituzionale. Analogamente, la riunione ministeriale di lunedì non include nei suoi minuti alcuna scadenza aggiuntiva o nuove disposizioni in materia.

Un avvertimento già dato a Baabda

Nell’intervista, Nawaf Salam stesso ha fatto riferimento alla sua dichiarazione del 4 novembre, dopo il suo incontro con il presidente Joseph Aoun. A Baabda, avvertì contro qualsiasi nuova avventura militare che veniva effettuata al servizio degli interessi esterni. Ha sottolineato che il Libano non poteva sopportare le conseguenze di un tale confronto.

Ha poi insistito sulla situazione del popolo del Sud. Le perdite umane, le abitazioni distrutte e i mezzi di sussistenza persi erano al centro del suo avvertimento. Difese il loro diritto di vivere in sicurezza e si rifiutò di imporre loro una nuova guerra.

I commenti dell’8 e 9 novembre continuano quindi questa posizione. La loro novità è dovuta principalmente alla risposta diretta alle accuse di detentismo. Salam sostiene che il suo governo persegue la propria politica, cercando al tempo stesso le relazioni diplomatiche libanesi per ridurre i pericoli.

Tra i negoziati con l’Iran e le minacce israeliane

Il contesto regionale rimane incerto. Donald Trump ha stimato domenica 8 novembre, che i nuovi attacchi americani contro l’Iran erano molto improbabili. Questa valutazione era condizionata: il Presidente degli Stati Uniti relativo al progresso dei negoziati e alla conclusione di un accordo che considerava sufficientemente solido.

Le sue osservazioni quindi non costituiscono una rinuncia definitiva dell’opzione militare. Un incontro con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani è stato annunciato lunedì a Washington. Il Qatar funge da mediatore tra Stati Uniti e Iran.

Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, ha pronunciato un discorso più minaccioso domenica. Affermò che la missione di Israele riguardo all’Iran non fu completata. Ha anche minacciato Hezbollah con attacchi molto gravi se il movimento ha partecipato ad un attacco iraniano contro Israele.

Questa minaccia rimane condizionale. Non dimostra che Hezbollah ha deciso di partecipare ad una possibile ripresa della guerra. Né le dichiarazioni di Trump e Katz permettono di concludere che un nuovo confronto è interrotto. È in questa incertezza che Salam riafferma la priorità della conservazione del Libano.

A Beirut, follow-up sulle misure di sicurezza

L’incontro di lunedì si è concentrato anche sulle misure di sicurezza a Beirut e nella Grande Beirut. I ministri hanno esaminato il rafforzamento delle pattuglie e la distribuzione della sicurezza. Salam ha chiesto sforzi continui per proteggere gli abitanti e la loro proprietà.

Sulla sicurezza alimentare, le discussioni si sono concentrate sull’intensificazione delle ispezioni di ristoranti, magazzini e centri di distribuzione. I ministeri e i dipartimenti competenti devono coordinarsi con l’Autorità di sicurezza alimentare libanese. Infine, i partecipanti hanno discusso le misure adottate intorno all’aeroporto per preservare la sicurezza dell’aviazione. La relazione non precisa i contenuti.

Illustrazione foto: Nawaf Salam a New York nel settembre 2026. Questa immagine non rappresenta la riunione del 9 novembre. © Unione Europea, 2026 / Andrea Renault. Ritrattino disponibile sotto licenza CC BY 4.0; abito editoriale Libnanews, senza cambiare il volto.

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