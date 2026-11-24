5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il deputato di Hezbollah Hussein al-Hajj Hassan ha accusato gli Stati Uniti martedì 24 novembre di pesare contro i cinque uomini arrestati nelle altezze di Batrun e Bcharré. In una conferenza stampa in Parlamento, ha detto che si aspettava il loro rilascio il lunedì mattina, 16 novembre. Non ha presentato una decisione di rilascio o un documento attestante un intervento americano.

Una carica di interferenze senza prove pubbliche

Al-Hajj Hassan sostenne che la pressione esterna aveva portato alcuni giudici a perseguire i cinque uomini. In particolare, ha sfidato colui che ha chiamato l' »Alto Commissario degli Stati Uniti ». Questa espressione rientra nel vocabolario politico del deputato, non un titolo diplomatico ufficiale. Non è sufficiente identificare l’interessato. Non ci sono prove pubbliche per sostenere il legame tra Washington e la decisione del procuratore militare.

Il deputato ha presentato i cinque uomini come arbitrariamente detenuti. Secondo lui, erano nella regione per una missione sociale e non svolgevano attività clandestine. Ha anche accusato le autorità di politicizzare il caso e di alimentare le tensioni religiose. Queste dichiarazioni sono la versione che difende pubblicamente, non le conclusioni giudiziarie.

10 novembre arresti all’accusa militare

I cinque uomini sono stati arrestati il 10 novembre. L’ufficio del procuratore Ahmad Rami al-Hajjj aveva poi confermato che il ramo dell’intelligence delle Forze di Sicurezza Interna stava conducendo indagini. Il giorno seguente, il primo ministro Nawaf Salam aveva indicato che aveva contattato i funzionari giudiziari e di sicurezza e gli aveva assicurato che la legge sarebbe stata l’unico limite dell’indagine.

Il 18 novembre, le accuse sono state denunciate con decisione del commissario del governo alla corte militare, il giudice Claude Ghanem. Secondo le informazioni pubbliche, coprono la creazione di un gruppo armato, il reclutamento dei membri, le loro attrezzature e la loro fornitura di armi. Il leader delle Forze libanesi, Samir Geagea, invitò i funzionari militari e di sicurezza di Hizbullah ad essere ascoltati. Questa chiamata è una dichiarazione politica; non è colpevole di una convocazione giudiziaria o di una prova di colpa.

La decisione del 2 marzo al centro della battaglia politica

Al-Hajj Hassan ha anche sfidato la decisione del governo del 2 marzo, che vieta le attività militari e di sicurezza di Hezbollah e ribadisce che le decisioni sulla guerra e la pace sono la responsabilità dello Stato. Il deputato ritiene che questa misura sia contraria alla Costituzione e ai concorsi che può servire come base per l’accusa. In assenza di accesso all’accusa, non è possibile stabilire il posto di questa decisione nel ragionamento dell’accusa.

La conferenza stampa muove così il dibattito al di là del destino delle cinque persone: Hezbollah interroga l’indipendenza della procedura, mentre i suoi avversari chiedono che l’indagine torni alla catena di responsabilità. Né l’esistenza della pressione degli Stati Uniti né la responsabilità penale dell’accusato sono stabilite. I cinque uomini rimangono presunti innocenti.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews