Noleggio di adesione: Habib vuole studiare il finanziamento

Antoine Habib sostiene la tenanzia e propone di studiare il finanziamento con lo stato, gli sviluppatori e i partner finanziari. Tuttavia, la Banca Habitat non annuncia alcun programma aperto o busta assegnata. Parte dei pagamenti mensili potrebbe entrare nel prezzo dell’alloggio, secondo un contratto ancora da definire. Ciò porta a recenti discussioni su una strategia nazionale di alloggio. A Saida, gli scambi intorno a terra mobilizable mostrano anche l’importanza dei crediti disponibili per passare da proposte a alloggi accessibili.

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Il tenancy è supportato dal Presidente e CEO della Habitat Bank, Antoine Habib. In un’intervista ad Al-Markazia trasmessa il 2 novembre 2026, propone di studiare il suo finanziamento con attori pubblici e privati. La formula permetterebbe una parte dei pagamenti mensili da spendere per l’alloggio. Il suo quadro giuridico, le risorse e le condizioni restano da definire.

Antoine Habib si rivolge ai giovani e alle famiglie a basso e medio reddito. Presenta questa formula come un modo aggiuntivo per la proprietà. La Habitat Bank è disposta ad esaminare i meccanismi necessari per contribuire ai progetti, senza annunciare una busta già assegnata.

L’annuncio riguarda questa disponibilità a lavorare sulla modifica. Non apre una finestra di applicazione e non presenta una lista di alloggi. Nessun programma di lancio, programma mensile di pagamento o numero di beneficiari sono inclusi nelle proposte dettagliate da parte della testa.

L’affitto-adesione si basa su un contratto da costruire

Il principio descritto da Antoine Habib distingue l’occupazione degli alloggi dalla sua acquisizione progressiva. La famiglia risiederebbe nella proprietà e fare pagamenti mensili. Una parte di questi pagamenti entrerebbe nel prezzo di acquisto, salvo i termini del contratto.

La quota dedicata all’acquisizione è quindi un punto centrale. Lo schema non significa che tutti gli affitti pagati finora automaticamente diventano capitale. Presuppone un accordo specifico, che stabilisce gli importi presi in considerazione e le condizioni per il trasferimento di proprietà.

Questo meccanismo è di particolare interesse per le famiglie che non hanno immediatamente un input da acquistare. Ma la sua accessibilità dipenderà dall’importo totale richiesto e dalla durata prevista. Questi parametri ci permetteranno di sapere quali famiglie saranno effettivamente in grado di sopportare i pagamenti mensili.

Antoine Habib chiede un quadro giuridico, regolamentare e finanziario completo. Esso dovrebbe definire i diritti dell’occupante, promotore e finanziatore. Esso dovrebbe anche specificare il calcolo dei pagamenti e delle garanzie di ogni parte.

La protezione delle somme già pagate è una questione concreta di questa assemblea. Il contratto deve permettere alla famiglia di capire cosa acquista e quando. I dettagli di partenza, interruzione dei pagamenti o ritardo nella consegna rimangono da chiarire. Non vi sono accordi dettagliati su queste situazioni accompagnano l’annuncio.

Associati alla banca, allo stato e ai promotori

Il leader prevede la cooperazione con lo Stato libanese, gli sviluppatori immobiliari e le istituzioni finanziarie. Ha anche menzionato i fondi arabi e internazionali come possibili partner. La loro partecipazione è un canale di finanziamento, non un impegno già ottenuto.

La Habitat Bank potrebbe fornire la sua esperienza nella gestione dei prestiti. Gli altri partner dovrebbero contribuire, a seconda dell’impostazione scelta, alla terra, alle infrastrutture o alla costruzione. Il progetto richiede quindi più di una semplice diffusione dei pagamenti tra un venditore e un acquirente.

Tra le possibili applicazioni, Antoine Habib cita unità residenziali per il personale militare e di sicurezza. Ha anche fatto riferimento a programmi per giovani e famiglie. Queste categorie appaiono come pubblici previsti, senza costituire criteri di ammissione già concordati.

La selezione fa parte delle condizioni che impone. Richiede regole trasparenti e priorità per le famiglie più bisognose di alloggi. Tuttavia, non specifica alcuna soglia di reddito o procedura per il deposito delle domande.

Il dibattito pubblico precede ancora le decisioni

Questa posizione segue una sessione del 27 ottobre presso il Consiglio economico, sociale e ambientale. Il suo presidente, Charles Arbid, e il direttore generale della Habitat Public Institution, Rony Lahoud, avevano organizzato gli scambi. Hanno partecipato il Ministro degli Affari Sociali Hanine Sayyed e il deputato Georges Okais.

Rony Lahoud ha presentato una roadmap per una strategia nazionale di alloggio. Uno dei vari viali è lo schema di affitto-adesione, con particolare attenzione alle famiglie in grado di aumentare un contributo iniziale. Ha anche menzionato incentivi fiscali per i proprietari e promotori.

Hanine Sayyed ha indicato che il progetto di strategia ha continuato ad evolversi come le consultazioni progredite. È stato poi presentato al Consiglio dei ministri. Charles Arbid difese una politica di cinque o dieci anni in grado di sopravvivere cambiamenti di governo.

Le discussioni riguardano quindi sia uno strumento contrattuale che una politica pubblica. La Banca Habitat e lo stabilimento pubblico Habitat operano come due istituzioni separate. Il supporto espresso da Antoine Habib non vale la pena adottare la mappa stradale presentata da Rony Lahoud.

A Saida, la questione della terra incontra quella del bilancio

Una risposta comunale illustra le difficoltà pratiche. In un rapporto pubblicato il 30 ottobre, Saida ha presentato la partecipazione del suo consigliere Youssef Tohmé alla riunione. Rappresentava il presidente del consiglio comunale, Mustapha Hijazi.

Ha discusso l’eventuale uso di beni relativi a progetti di ricostruzione a seguito del terremoto del 1956. L’idea sarebbe quella di sviluppare nuovi alloggi. Secondo il conto del consulente, il capo dell’Istituto Pubblico Habitat si oppone alla debolezza dei crediti disponibili.

Il progetto locale rimane quindi un’opportunità per discutere. Il comune sostiene un ruolo per i comuni nell’individuazione delle esigenze, dei beneficiari e della terra. Questo esempio distingue la possibile disponibilità di terreno dalla capacità di finanziare la sua trasformazione.

Il 29 ottobre, Rony Lahoud ha presentato al presidente Joseph Aoun i preparativi per una ripresa dei prestiti della sua istituzione. Esso ha collegato questa prospettiva all’adozione e alla promulgazione del bilancio 2027. Questa preparazione riguarda i crediti dell’Istituto per l’edilizia residenziale pubblica; non costituisce un’apertura del contratto di locazione.

Per questi ultimi, i prossimi passi restano la definizione del contratto, l’identificazione del finanziamento e l’adozione dei criteri di selezione. Le famiglie si aspettano principalmente condizioni pubblicate: quali alloggi, pagamenti mensili, per quanto tempo e quali garanzie fino al trasferimento di proprietà.

Copertina: edifici residenziali in Libano, archivi fotografici di François el Bacha / Libnanews. Data di ripresa non specificata; fotografia pubblicata nella libreria media di aprile 2018. Nessuno di questi edifici è identificato come partecipante a un programma di locazione di adesione. Tutti i diritti riservati; Libnanews riutilizzare consentito. Boxe e vestire Libnanews.

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