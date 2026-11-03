Miguel Ángel Asturias: il ritorno in Guatemala sta preparando

Miguel Ángel Asturias tornò in Guatemala. Le autorità hanno annunciato l’arrivo dei rimanenti del Premio Nobel per la Letteratura il 12 novembre, e poi la loro sepoltura il 15 novembre al centro culturale che porta il suo nome. Prima di queste cerimonie, una mostra di archivio è prevista per aprire in Guatemala il 3 novembre. Il programma combina così il rimpatrio della Francia con la trasmissione del lavoro.
Il ritorno di Miguel Ángel Asturias, dal trasferimento agli archivi
Secondo il calendario del Ministero della Cultura e dello Sport, la mostra prevista al Palazzo Nazionale della Cultura riunisce documenti storici, corrispondenza e opere relative al viaggio letterario dello scrittore. Vengono dal fondo di famiglia tenuto dall’Archivio Generale Centrale Americano. Aperto alle 18:00 ora locale.
I principali tributi sono dovuti dal 12 al 15 novembre. Dopo aver dato il benvenuto all’aeroporto internazionale di La Aurora, il programma comprende tappe nel quartiere di La Candelaria e presso l’Università Popolare, una cerimonia di Maya a Kaminaljuyú e onori funebri statali. La sepoltura è prevista presso il Centro Culturale Miguel Ángel Asturias. L’accesso al monumento per il pubblico è annunciato dal 16 novembre.
Una decisione familiare diventa un progetto pubblico
Il processo non è iniziato con l’annuncio di questo calendario. Secondo il racconto ufficiale pubblicato in agosto, il figlio dello scrittore, Miguel Ángel Asturias Amado, e suo nipote, Sandino Asturias, avevano comunicato la loro decisione al presidente Bernardo Arévalo il 9 giugno 2024. Il Guatemala ha poi organizzato il coordinamento tra la famiglia, i ministeri della cultura e le relazioni esterne e la fondazione che porta il nome dell’autore.
L’accordo governativo 104-2026 ha fornito un quadro per questa preparazione. Un altro accordo tra il Ministero della Cultura e la Fondazione Famiglia prevede la cooperazione nella pubblicazione, nell’insegnamento, nella ricerca e nei progetti museali. Non è solo una questione di organizzare un luogo di sepoltura. L’obiettivo delle autorità è di estendere il tributo da attività che rendono i testi e gli archivi accessibili ai nuovi lettori.
Un percorso tra Guatemala e Europa
Nato in Guatemala nel 1899 e morto a Madrid nel 1974, le Asturie praticarono come scrittore, giornalista e diplomatico. Il suo passaggio attraverso Parigi è stato anche un momento di formazione. L’avviso dell’Archivio spagnolo ricorda i suoi studi di antropologia e mitologia indigena, nonché un’opera alimentata da realismo magico e surrealismo. Dopo la sua morte, fu sepolto a Père-Lachaise a Parigi.
La Biblioteca del Congresso degli Stati UnitiLeyendas de Guatemalapubblicato nel 1930,El señor presidentepubblicato nel 1946, eMaízdel 1949. A questi titoli aggiungere la trilogiaViento fuerte♪,El Papa VerdeeLos ojos de los enterrados. Premio Nobel per la letteratura nel 1967, l’autore è stato anche ambasciatore del Guatemala in Francia. Il suo viaggio collega così la creazione letteraria, la vita politica e la circolazione tra diversi paesi.
Dopo la mostra il 3 novembre, il programma deve quindi continuare con l’arrivo dei resti il 12 novembre, seguito da tributi pubblici e sepoltura tre giorni dopo.
Copertina: tomba di Miguel Ángel Asturias a Père-Lachaise, Parigi, archivio del 20 marzo 2023, prima del rimpatrio annunciato. Foto:ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing, ridimensionamento e vestibilità Libnanews; adattamento sotto CC BY-SA 4.0.
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