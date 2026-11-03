Nasser Al-Attiyah ha annunciato a Baja d’Oman nel dicembre

Nasser Al-Attiyah parteciperà alla nuova Baja di Oman, dal 17 al 19 dicembre 2026 a Bidiyah. Il pilota del Qatar ha scelto un Taurus T3 Max nella categoria Challenger. L’evento sarà osservato per i calendari internazionali del 2027. La registrazione deve essere chiusa il 2 dicembre, prima del carnevale locale di sabbia di Bidiyah.

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Nasser Al-Attiyah intende partecipare alla Baja Internazionale di Oman, organizzata dal 17 al 19 dicembre 2026 intorno a Bidiyah. Il pilota del Qatar gareggerà in questo nuovo evento con un Taurus T3 Max nella categoria Challenger. Ha confermato la sua presenza in Qatar, all’arrivo della Baja il fine settimana precedente, secondo il comunicato trasmesso il 3 novembre.

La sua partecipazione deve accompagnare gli inizi internazionali di questa competizione. Organizzata secondo i regolamenti della Federazione Internazionale dell’Automobile e della Federazione Internazionale del Motociclo, l’evento sarà osservato in vista di una possibile integrazione nei calendari 2027. Una data dal 4 al 6 novembre 2027 è prevista per un round del Middle East Baja Cup. Questa prospettiva non è ancora un’iscrizione definitiva.

Un Taurus nella categoria Challenger

Al-Attiyah ha scelto una macchina Challenger piuttosto che un prototipo Ultimate. Il comunicato stampa riporta che vuole sostenere gli organizzatori e che ha concordato con Hamed Al-Wahaibi su questa scelta di categoria. Qatar aveva già vinto il Dubai International Baja nel 2024 con un veicolo simile, accompagnato dal navigatore spagnolo Pablo Moreno.

Il nuovo appuntamento è separato dal Rally Internazionale di Oman, dove Al-Attiyah ha nove vittorie secondo il file stampa. La Baja prenderà in prestito le dune di Sharqiya e le aree sabbiose adiacenti a Rub al-Khali.

Tre giorni alla fine del Carnevale di Bidiyah

L’Associazione Oman Automobile organizza l’evento con il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù e il Governatorato del Nord Sharqiya. Shell Oman è uno dei suoi sostenitori. La gara coinciderà con gli ultimi tre giorni del Carnevale di sabbia di Bidiyah, annunciato dal 19 novembre al 19 dicembre.

Il termine di registrazione è mercoledì 2 dicembre 2026. Il comunicato stampa non specifica ancora il set completo o i dettagli dei passaggi.

Copertura: foto fornita con Nasser Al-Attiyah comunicato stampa del 3 novembre 2026, fotografo non specificato. Nasser Racing veicolo fotografato in corsa; posizione e data di tiro non specificato. Illustrazione, non una fotografia del prossimo Baja d’Oman. Libnanews.

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