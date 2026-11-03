Il ministro Nizar Hani riafferma una stima di 56.000 ettari di terreno agricolo colpiti dalla guerra in Libano. Il suo bilancio comprende oltre 30.000 alveari persi e una forte riduzione del bestiame nel sud. Queste categorie superano solo i danni al fuoco e devono rimanere separate. Gli aiuti annunciati in ottobre sono destinati a 465 agricoltori, mentre l’accesso ai pacchi, ai mangimi e alla riabilitazione delle strutture continua a condizionare il recupero delle aziende agricole colpite.

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Le perdite dell’agricoltura in Libano influiscono anche sulle mandrie, sugli alveari e sui mezzi per riprendere l’agricoltura. In un’intervista a Anadolu pubblicata il 2 novembre 2026, il ministro Nizar Hani riafferma una stima di 56,000 ettari di terreno agricolo colpiti dalla guerra. Esso riporta anche più di 30.000 alveari persi e una forte riduzione del numero di bestiame nel sud.

Queste valutazioni dipartimentali descrivono diversi componenti dell’attività agricola. Non sono limitati agli incendi. Il ritorno a un campo, la disponibilità di una mandria o il mantenimento di mangimi animali costituiscono ogni problema diverso per gli agricoltori.

Agricoltura in Libano: danni concentrati nel sud

Secondo la ripartizione del ministro, circa 52.000 ettari di terreno sono nei governatorati del sud e Nabatieh. I restanti 4.000 ettari si trovano a Baalbek-Hermel. Il totale è stimato a rappresentare il 22,5 per cento della terra agricola del paese.

Questo totale non è un conteggio delle uniche aree bruciate. Esso copre la terra direttamente colpita dal conflitto. Pertanto, non è necessario aggiungere ad un equilibrio di fuoco come se necessariamente descritto diversi trame. I dati pubblici citati non forniscono questa trama corrispondenza per trama.

La cifra complessiva di 56.000 ettari era già circolante nelle dichiarazioni ufficiali prima di novembre. Il ministero lo ha menzionato dopo un incontro con il presidente Joseph Aoun il 10 settembre. Il suo recupero questa settimana non è quindi solo prova di un recente peggioramento della stessa magnitudine.

Alveari persi, fattorie indebolite

Nizar Hani stima le perdite a oltre 30.000 alveari. Si stima anche che il conflitto abbia superato circa il 70 per cento del bestiame nel sud del Libano. Questa proporzione riguarda il sud, non tutti gli animali nazionali. Il ministro cita in particolare bovini, pecore e capre.

Le difficoltà non si fermano agli animali già persi. Gli agricoltori ancora attivi devono finanziare alimenti, cure veterinarie e altre spese di produzione. La FAO sottolinea che questi oneri erano già sul settore lattiero-caseario prima degli ultimi combattimenti.

L’organizzazione stima che questo settore fornisca oltre 13.000 aziende agricole in Libano. Questo numero descrive l’intero settore, non le uniche fattorie distrutte o beneficiari di aiuti. Essa contribuisce a identificare la partecipazione economica delle misure volte a preservare gli animali ancora in produzione.

Aiuto mirato a 465 agricoltori

Il 21 ottobre il Ministero e la FAO hanno annunciato un intervento finanziario per 465 agricoltori vulnerabili del Sud e del Nabatieh. Ogni beneficiario deve ricevere $300. La busta annunciata totale si avvicina a $140,000.

Il programma è rivolto ai piccoli agricoltori libanesi attivi nella catena lattiero-casearia, soprattutto quelli con ruminanti grandi e ancora produttivi. I trasferimenti dovrebbero contribuire a soddisfare le spese urgenti come foraggio, servizi veterinari e altre necessità di bestiame.

Questo intervento sostiene la continuazione di un’attività esistente. Il suo importo e la sua portata non permettono di essere presentato come compensazione generale per tutte le perdite agricole. L’annuncio non precisa anche il pagamento effettivo a ciascun beneficiario.

Riprendere la produzione richiede l’accesso alla terra

Il ministero aveva posto l’accesso ai settori al centro delle sue discussioni con la presidenza a settembre. Ha fatto riferimento al lavoro svolto con l’esercito per facilitare i movimenti e la raccolta degli agricoltori. Questo problema rimane separato dalla valutazione finanziaria dei danni.

La FAO descrive anche le infrastrutture agricole e terrestri danneggiate, nonché le reti di irrigazione colpite. I suoi team hanno esaminato queste esigenze a Nabatieh con produttori, cooperative e dipartimenti del Ministero. La riattivazione deve quindi coprire attrezzature e servizi, oltre alle colture.

Un ettaro identificato come interessato non fornisce, da solo, informazioni sul lavoro necessario per ripristinarlo alla produzione. Il tipo di coltivazione, la condizione delle strutture e la possibilità di accesso alla terra rimangono decisive. I bilanci di zona devono quindi accompagnare, piuttosto che sostituire, l’esame delle esigenze di ciascuna holding.

Per gli agricoltori coperti dal regime di ottobre, il prossimo passo concreto rimane l’accesso ai trasferimenti annunciati. Per gli altri produttori, il recupero dipende ancora dall’accesso alle trame e dai mezzi per ripristinare le loro strutture.

Copertina: esposizione al festival delle ciliegie ad Hammana, Libano, 12 giugno 2016. Illustrazione dell’apicoltura libanese, nessun alveare distrutto o fotografie di aree colpite. Foto:Bdx / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing Libnanews; adattamento CC BY-SA 4.0.

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