Il nuovo indice di opinione siriana rivela un divario tra la valutazione della situazione generale e i mezzi delle famiglie. La metà degli intervistati ha ritenuto che il paese si stava muovendo nella giusta direzione, ma solo una minoranza ha detto che potevano risparmiare dopo le spese essenziali. Condotto con 3.600 intervistati, l’indagine deve essere letta con i suoi limiti statistici e in un contesto di ricostruzione, recupero irregolare e forte pressione sui ricavi e sui servizi pubblici.

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Il nuovo indice di opinione siriana contrasta con la valutazione della situazione generale e delle risorse familiari. Pubblicato il 2 novembre, i suoi primi risultati indicano che il 50% degli intervistati ritiene che il loro paese si stia muovendo nella giusta direzione, rispetto al 35% nella direzione sbagliata. Ma solo il 13% dice che possono soddisfare le loro esigenze di base e salvare.

Parere siriano sul reddito

Nel sondaggio, il 55% afferma di avere il necessario senza salvare, mentre il 30% afferma di avere un reddito insufficiente per le loro esigenze di base. 68% degli intervistati ha valutato la sicurezza come positivo, 63% valutato politico, e 41% valutato economico. Un altro divario: il 66% ritiene che la politica estera esprime il proprio punto di vista, ma solo il 44% lo dice dalla politica economica interna, che il 52% si disperde.

Queste risposte non sono tutte uguali. Per giudicare favorevolmente la leadership del paese non equivale ad approvare ogni decisione governativa, né a considerare il proprio tenore di vita soddisfacente. Sicurezza, rappresentanza politica e bilancio familiare sono registri separati. Aggregarli in un unico verdetto rimuoverebbe esattamente ciò che l’indagine rende chiara.

Un sondaggio, non un censimento

Il Centro Arabo di Ricerca e Studi Politici ha svolto questo lavoro con il Centro Arabo di Studi sulla Siria Contemporanea. L’indagine ha coinvolto 3.600 intervistati tra il 28 settembre e il 15 ottobre 2026, utilizzando il campionamento a grappoli stratificato multistadio. Gli organizzatori riferiscono di tutte le province e componenti sociali ed economici. Hanno annunciato un livello di fiducia del 98% e un margine di errore di due a tre punti.

Questa accuratezza statistica non elimina tutte le limitazioni di un’indagine. La formulazione delle domande, le condizioni delle interviste e la libertà di rispondere possono influenzare i risultati. Soprattutto, un campione intervistato nel paese non dovrebbe essere presentato come un voto di tutti i siriani, compresi quelli che vivono all’estero. Le percentuali descrivono i rapporti raccolti in un determinato periodo, non una certificazione di qualità istituzionale.

La ripresa economica non risolve immediatamente le difficoltà

Il contesto descritto dalla Banca Mondiale aiuta a capire perché il miglioramento globale può coesistere con i bilanci limitati. L’istituzione nota segni di recupero, ma sottolinea che le statistiche ufficiali rimangono limitate e di qualità irregolare. Ha fatto riferimento in particolare al miglioramento dell’approvvigionamento elettrico, al ritorno dei rifugiati e alla ripresa di alcune attività. Si avverte anche che il conflitto regionale può influenzare il commercio, il turismo, gli investimenti e l’elettricità. La sua stima della ricostruzione fisica è di 216 miliardi di dollari, in base ai danni alle infrastrutture e agli edifici stimati per il 2011-2024.

Anche il FMI ha fatto una distinzione importante alla fine della sua missione di luglio: una ripresa economica rafforzata ma irregolare nelle regioni e una povertà pervasiva. I suoi servizi sono stati un aumento delle pressioni inflazionistiche nel 2026, legate in particolare al costo delle importazioni di cibo e di energia, utilità e abitazioni. Hanno insistito per l’occupazione, i servizi pubblici e la riabilitazione degli alloggi per sostenere i rendimenti sostenibili.

Le variazioni del reddito reale, l’accesso ai servizi e le disparità tra le regioni rimangono al centro delle difficoltà descritte dalle istituzioni economiche. Per valutare le indagini future, questi indicatori saranno più informativi di un unico tasso di soddisfazione, a condizione che essi rafforzino domande e metodi che sono veramente equivalenti.

Copertura: mercato stradale a Damasco, Siria, archivio del 16 agosto 2008. Illustrazione, non immagine del sondaggio del 2026; le persone fotografate non sono presentate come partecipanti. Foto:© Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons♪,CC BY 4.0. Boxe e vestire Libnanews.

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