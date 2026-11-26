Il Med Emre, che trasportava diesel, ha affondato Ibiza giovedì. I 17 marinai furono recuperati, ma uno morì.

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TheMed Emreuna nave maltese caricata di diesel, affondata da Ibiza la notte del 25-26 novembre. Tutti i membri dell’equipaggio sono stati recuperati, ma uno dei 17 marinai è morto, il governo balerico ha annunciato. La Spagna ha attivato il suo piano d’azione contro l’inquinamento marittimo.

La nave aveva lasciato Algeciras e stava andando a Barcellona. Il governo regionale colloca il naufragio a circa 25 miglia nautiche dall’isola, a poco più di 46 chilometri di distanza. Tre elicotteri di soccorso marittimi spagnoli da Palma, Valencia e Tarragona hanno partecipato all’operazione con navi di soccorso e navi mercantili nelle vicinanze.

Sei marinai trattati a Ibiza

Sette membri dell’equipaggio sono stati evacuati a Ibiza. La morte di uno di loro è stata registrata al Can Misses Hospital. I rimanenti sei sono stati presi in cura all’arrivo in aeroporto e poi diretti a Can Misses e al policlinico Nuestra Señora del Rosario. Le autorità hanno riferito lesioni minori, con l’ipotermia il problema principale. Tra gli altri dieci marinai, cinque furono portati a Valencia e cinque rimasero a bordo di una nave di soccorso, in buone condizioni secondo il bilancio regionale.

Una panoramica per cercare una possibile tovaglia

Le autorità baleari stimano che la nave potrebbe trasportare circa 7.000 tonnellate di olio diesel. Questa cifra è una stima del carico, non una misura della quantità che può essere rilasciato. Il governo regionale non ha confermato né la portata di una perdita né la presenza di combustibile sulla costa nel suo primo comunicato.

La marina mercantile spagnola ha attivato il suo piano nazionale contro l’inquinamento in mare al livello 2. Le Isole Baleari hanno lanciato il loro piano di protezione civile territoriale a livello 0. TheClara Campoamor, una nave di soccorso attrezzata per rispondere all’inquinamento, è stata inviata alla zona. Un aereo di ricognizione deve volare sopra di esso per rilevare una potenziale fuoriuscita. Le autorità regionali non hanno specificato la causa dell’affondamento.

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