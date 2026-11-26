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Le Forze di Sicurezza Interna (ISF) hanno annunciato giovedì 26 novembre che avevano sigillato 25 macellerie nel mercato Sabra a Beirut. Gli ispettori hanno scoperto che queste imprese non avevano una licenza. L’operazione si è svolta martedì 24 novembre, su istruzioni dell’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione.

La polizia giudiziaria ha condotto il monitoraggio con specialisti dei ministeri della salute, dell’agricoltura e dell’economia. La missione era rivolta a tutti i macellai di mercato. Gli ISP assegnano i 25 sigilli all’assenza di autorizzazione. Essi non danno il numero totale di stabilimenti ispezionati, i risultati delle analisi della carne o un elenco di imprese sanzionate.

La strada riaperta dopo il rally

Dagli ufficiali, la gente si è riunita e alcuni pneumatici bruciati per cercare di bloccare la loro uscita, secondo il comunicato stampa ISP. Gli agenti hanno disperso il rally e riaperto la strada. Il comunicato stampa non menziona eventuali arresti relativi a questo episodio.

Un’operazione separata dalla chiusura annunciata del sindacato

La tenuta a Sabra non rientra nell’appello dell’unione di macellai e commercianti di bestiame, annunciato il mercoledì, mirando macelli e allevamenti di bestiame. A Sabra, gli ISP sono intervenuti su istruzioni dell’ufficio del pubblico ministero e nei negozi al dettaglio. Il sindacato, da parte sua, non aveva indicato la data di inizio della chiusura annunciata o gli stabilimenti che vi avrebbero partecipato.

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