Natale in Libano: Cosa dicono le prenotazioni aeree

I voli per il Libano sono completi per Natale, secondo Jean Abboud. Questo segnale riguarda alcuni percorsi e viaggi futuri. Non misura gli arrivi effettuati o le ricevute del turismo. La durata del soggiorno, le notti e le spese permetteranno di valutare i benefici economici di questa stagione.

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I voli per il Libano sono già pieni per la stagione delle vacanze, secondo Jean Abboud, presidente dell’unione del turismo e delle agenzie di viaggio. Queste riserve sono un segnale incoraggiante per il dicembre 2026. Tuttavia, non permettono di concludere che tutti i collegamenti a Beirut sono saturi o che la prossima stagione supererà le difficoltà dei professionisti del turismo.

Nelle dichiarazioni del 10 novembre, Jean Abboud citò diverse principali città di partenza, tra cui Londra, Parigi, Dubai, Riyadh, Jeddah e Atene. Egli afferma che i voli programmati durante le vacanze hanno raggiunto un tasso di prenotazione al 100%. Parla di biglietti già riservati per le partenze future, nessun viaggiatore è già arrivato in Libano.

Un picco atteso alla fine di dicembre

Il direttore professionale prevede di migliorare la domanda dall’inizio di dicembre e poi un picco alla fine del mese, con un’attività che si estende all’inizio di gennaio. Il calendario annunciato rimane quello di una breve stagione. Un movimento orientato alle vacanze può sostenere le vendite senza garantire un livello di attività commerciale paragonabile nelle settimane successive.

Le destinazioni menzionate indicano i mercati interessati. Non costituiscono un’indagine completa dei posti disponibili. Nessun tavolo per società, data o frequenza accompagna questi ritorni. Il tasso del 100 per cento non dovrebbe quindi essere applicato a tutte le partenze da Londra o Parigi o a tutti gli arrivi all’aeroporto di Beirut.

Le prenotazioni non sono ancora una relazione turistica

Tre misure devono rimanere separate: posti riservati, passeggeri effettivamente trasportati e spese sostenute durante il soggiorno. Il primo indicatore fornisce informazioni sull’applicazione ad una data specifica. Gli altri due possono essere stabiliti solo durante la stagione e poi nel suo bilancio.

Lo stesso ragionamento vale per l’alloggio. Un biglietto aereo per il Libano non significa automaticamente un hotel per una notte. Alcuni viaggiatori possono essere ospitati da parenti o hanno alloggio. Senza dati sulla durata del soggiorno e dell’alloggio, sarebbe prematuro dedurre dalle prenotazioni aeree un tasso di occupazione dell’hotel o un reddito turistico.

Ulteriori voli sono stati segnalati per soddisfare la domanda a fine dicembre. In mancanza di un programma dettagliato dei vettori nelle voci presentate, il loro campo di applicazione non può essere quantificata come un certo aumento della capacità totale. Gli orari commerciali e i voli finalmente completati misurano questo contributo.

La sicurezza rimane una richiesta di professionisti

Jean Abboud chiede maggiore sicurezza e lotta contro furto, reati e comportamenti che minano la ricezione dei visitatori. Esso collega questa domanda alle difficoltà che le imprese incontrano in un ambiente caratterizzato da guerra e incertezza. Non è presente la presenza prevista come garanzia di riorganizzazione generale.

I prossimi elementi utili saranno gli orari dettagliati dei rinforzi annunciati, seguiti dai dati di presenza. Le notti e la durata del soggiorno ci permetteranno di apprezzare come questa domanda si traduce nell’attività di hotel e altre imprese turistiche.

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