Pete Hegseth ha risposto martedì 10 novembre alla risoluzione di incriminazione rilanciata da Thomas Massie. Nel Pentagono, difese la legalità delle operazioni militari e mantenne il suo sostegno alla guerra contro l’Iran. Egli sostiene di lavorare con i funzionari repubblicani della Camera, senza fornire un conteggio di voti. La votazione prevista può ancora riguardare la classificazione o il rinvio del testo. Una possibile accusa non sarebbe tale da impeachment: un processo nel Senato resterebbe necessario.

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Hegseth ha risposto a Massie difendendo le operazioni degli Stati Uniti e denunciando un tentativo di carica politica. Martedì 10 novembre 2026, nel Pentagono, il Segretario della Difesa ha respinto gli otto leader rilanciati il giorno prima dal rappresentante repubblicano del Kentucky. Egli sostiene che le operazioni sono conformi alla legge. Questa posizione rimane la sua difesa, mentre l’Assemblea deve ancora affrontare la risoluzione.

Pete Hegseth ha annunciato questa conferenza lunedì. L’ha aperta con un attacco a Thomas Massie, il cui approccio presenta come uno spettacolo politico. Il ministro ha rifiutato l’idea che i disaccordi sulla condotta della guerra giustificassero una procedura di impeachment. Egli ritiene che essi debbano essere risolti attraverso il dibattito, la legislazione e le elezioni.

Hegseth risponde a Massie sulla legalità delle operazioni

Il Segretario difende le operazioni contro l’Iran, lo Yemen e il Venezuela, così come gli scioperi contro presunte navi da traffico di droga. Egli afferma che Donald Trump li ha ordinati, che il Congresso è stato notificato e che i militari li hanno giustiziati legalmente.

Questa risposta sfida direttamente la risoluzione di Massie. Nella sua dichiarazione del 9 novembre, il deputato ha accusato Hegseth di aver continuato la guerra contro l’Iran senza permesso parlamentare. Invocò le disposizioni della Risoluzione dei Poteri di Guerra del 1973 e le loro scadenze di recesso. Le cariche parlamentari e la difesa del ministro non sono una decisione giudiziaria.

Il testo include anche le rimostranze sulla protezione dei civili, gli scioperi marittimi, le operazioni in Venezuela e Yemen, e il trattamento del senatore Mark Kelly. Martedì, Hegseth respinge le accuse relative ai civili. Ha presentato l’iniziativa parlamentare come una minaccia contro i soldati che avevano effettuato i suoi ordini.

Quest’ultima lettura appartiene alla segretaria. La risoluzione si riferisce alla sua responsabilità personale nell’adempimento dei suoi doveri. Non carica i soldati americani collettivamente. La questione rimane il controllo parlamentare sulle decisioni militari e la loro base giuridica.

Mantiene la sua difesa della guerra contro l’Iran

Hegseth ha ribadito che ha sostenuto le operazioni ordinate da Donald Trump e sarebbe pronto ad eseguirle di nuovo. Egli descrive la campagna contro l’Iran come un successo militare. In particolare, sostiene la distruzione delle capacità navali, aeree e industriali iraniani. Queste valutazioni rimangono quelle del Pentagono e non costituiscono una valutazione indipendente del danno.

Alla domanda sui commenti di JD Vance sul costo elettorale della guerra, il segretario ha evitato di contraddire direttamente il vicepresidente. Ha detto di non voler distribuire le responsabilità. Egli mantenne, tuttavia, che l’azione contro l’Iran, a suo parere, ha incontrato una necessità di sicurezza, anche se non era popolare.

La sua conferenza non ha quindi implicato un ritiro sul principio delle operazioni. Non segna anche l’annuncio di una nuova campagna militare. Hegseth difende soprattutto il suo record di fronte a una protesta da parte di un membro eletto del suo stesso partito, dopo le elezioni a medio termine del 3 novembre.

Continuano i contatti con la maggioranza repubblicana

Il segretario ha detto che il suo team responsabile delle relazioni con il Congresso stava attivamente lavorando con i funzionari repubblicani. Ha citato il presidente della Camera, Mike Johnson e Tom Emmer, responsabile della disciplina di gruppo. Esso fornisce un sostegno sostanziale. Questa dichiarazione non consente la votazione sulla risoluzione da prendere in considerazione.

Hegseth ringrazia anche Donald Trump per il suo sostegno. Egli ha indicato che voleva rimanere in carica fino a quando il Presidente desiderava. Massie aveva chiesto a Trump Lunedi di sostituirlo. Il deputato presenta questa opzione come preferibile alle indagini che anticipa durante il prossimo Congresso.

I funzionari eletti attualmente tengono i loro posti fino alla fine del loro mandato. Le procedure avviate questa settimana si svolgono quindi prima della Camera in uscita. Le elezioni a medio termine non trasferirono immediatamente i poteri alla nuova maggioranza.

Si può ancora votare la procedura

La questione deve essere affrontata entro due giorni legislativi per questa procedura preferita. La scadenza di cui al presente documento è prevista per mercoledì 11 novembre. I rappresentanti possono, tuttavia, decidere di classificare la risoluzione o rinviarla in commissione, piuttosto che adottare le accuse.

Un’accusa da parte della Camera non sarebbe sufficiente a respingere Hegseth. Il Senato dovrebbe poi giudicarlo. Una condanna richiederebbe due terzi dei senatori presenti. Il Segretario rimane in carica in questa fase.

La dichiarazione ufficiale della Camera, consultata martedì mattina, ha segnalato l’apertura della seduta e dei dibattiti preliminari. Hegseth non ha ancora votato. L’esatta formulazione del prossimo voto determinerà se i funzionari eletti decidano sulle accuse o sul loro trattamento parlamentare.

Immagine vera ripresa dal video ufficiale della conferenza di Pete Hegseth al Pentagono, 10 novembre 2026. War.gov / DVIDS, pubblico dominio negli Stati Uniti. Tutta l’immagine, intatta, con la vestizione editoriale di Libnanews. L’uso di questa immagine non implica alcun supporto del Dipartimento degli Stati Uniti per Libnanews. L’aspetto di U.S. Department of War (DoW) informazioni visive non implica o costituiscono DoW sonno.

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