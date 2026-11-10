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Libano meridionale, esercito e diplomazia: 10 novembre giornale
Libnanews 10 novembre 2026
Nuovi scioperi nel sud del Libano, il sostegno di Joseph Aoun all’esercito, la proposta di Gebran Bassil e la riapertura della strada sotto la diga di Qaraoun. Il riassunto comprende anche la mediazione del Qatar, le discussioni sull’Ucraina ad Abu Dhabi, il commercio con l’Iraq e l’inflazione degli Stati Uniti. Finalmente, e’ scappato da una stronza di corgi a Charlotte.
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