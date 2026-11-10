Barrot si riferisce ad un consenso per il post-FINUL

Jean-Noël Barrot ha fatto riferimento ad un consenso per evitare un vuoto di sicurezza nel sud del Libano e per accelerare le discussioni sul post-FINUL. Ha parlato il 10 novembre a Parigi alla fine del G7. Nei commenti non vengono annunciati dispositivi approvati. Il sentiero civile citato da Marco Rubio rimane distinto da questa osservazione. Il calendario delle Nazioni Unite prevede la fine delle operazioni il 31 dicembre 2026 e il ritiro ordinato nell’anno successivo. Restano da definire le responsabilità e i mezzi della futura presenza.

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Jean-Noël Barrot ha parlato di un consenso per evitare un vuoto di sicurezza nel sud del Libano dopo l’UNIFIL. Martedì 10 novembre, a Parigi, il ministro francese ha anche riferito una volontà comune di muoversi rapidamente verso una nuova organizzazione della sicurezza. Questi commenti, riportati da un’agenzia di stampa, non sono accompagnati dall’annuncio di un dispositivo approvato.

Barrot parla di un consenso su due obiettivi

Il capo della diplomazia francese ha parlato alla riunione dei ministri degli esteri del G7. Gli scambi hanno avuto luogo il 9 e 10 novembre al Quai d’Orsay. Crede che abbiano fatto progressi sulla questione libanese.

Il consenso che descrive è su due obiettivi: evitare un vuoto di sicurezza e accelerare la preparazione del post-FINUL. Non definisce la natura civile o militare di una futura missione.

Le dichiarazioni riportate non specificano mandato, personale o finanziamento. Né sono designati come paesi che contribuiscono. Pertanto, essi non consentono di prendere in considerazione le diverse opzioni discusse dal G7.

Il palco annunciato martedì è diplomatico. Barrot presenta una convergenza sulla necessità di agire, mentre la forma della futura presenza internazionale rimane da determinare.

Una dichiarazione separata dal sentiero di Rubio

Il giorno prima, a Parigi, Marco Rubio aveva menzionato una possibile missione di verifica civile. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha detto di averlo discusso con Emmanuel Macron. Cercava un meccanismo ritenuto credibile per monitorare gli impegni delle parti.

Rubio ha sottolineato la necessità di un accordo tra Libano e Israele. Non aveva annunciato alcun formato finale o programma di distribuzione. La dichiarazione di Barrot non chiarisce che questa pista americana ha ricevuto l’approvazione collettiva.

A Beirut vengono discusse anche altre proposte. Gebran Bassil ha presentato martedì a Joseph Aoun l’idea di una forza che coinvolge i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Questa iniziativa rimane quella del leader della Corrente Patriottica Libera. Non è stabilito alcun collegamento a un piano G7.

Due passi nel calendario UNIFIL

La risoluzione 2790, adottata il 28 agosto 2025, stabilisce la fine delle operazioni UNIFIL al 31 dicembre 2026. Esso prevede poi una riduzione e il ritiro ordinati entro un anno, al più tardi entro il 31 dicembre 2027.

La fine del mandato non significa quindi la contemporanea partenza di tutti i pacificatori alla fine di quest’anno. Questo calendario da solo non crea la missione di prendere il sopravvento.

Il prossimo passo è quello di definire i compiti, il quadro istituzionale e le garanzie di questa possibile presenza. Il consenso sostenuto da Barrot riguarda la sua urgenza, senza interrompere pubblicamente le sue modalità.

Archivio Foto: UNIFIL French contingent at At Tiri, 14 luglio 2009. © Libnanews. Fotografia Integer conservata, vestizione editoriale. Non rappresenta la riunione del 2026 G7 del novembre.

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