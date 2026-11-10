Libano: tracce di nervi nei fossili

In Libano, i fossili di Dorateuthis syriaca hanno mantenuto tracce che i ricercatori interpretano come nervi delle armi. Gli studi pubblicati nel 2024 e nel 2025 descrivono anche ventose e organi interni. Essi spiegano come la mineralizzazione può preservare un’anatomia fragile, senza preservare i tessuti viventi. Le tecniche di imaging ci permettono di rileggere questi antichi esemplari, mentre il confronto tra Haqel, Hjoula e Sahel Aalma rivela significative differenze di conservazione tra i tre depositi.

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Lo sapevi?In Libano, alcuni fossili non mostrano solo la figura di un animale. Tengono tracce abbastanza belle per i ricercatori di riconoscere le strutture interpretate come i nervi delle sue braccia. Questo è il caso conDorateuthis syriaca, un cefalopode cretaceo studiato nei depositi di Haqel, Hjoula e Sahel Aalma. Due opere pubblicate nel 2024 e nel 2025 fanno luce su questa eccezionale conservazione. I tessuti viventi sono scomparsi, ma parte della loro organizzazione anatomica rimane leggibile nella pietra.

Tracce di nervi nei fossili libanesi

Lo studio anatomico condotto da Alison J. Rowe, pubblicato il 19 dicembre 2024, riesaminato 54 individui. Include ricercatori del Museo Nazionale di Storia Naturale, Università di Sorbona e CNRS. Il loro lavoro copriva una specie descritta nel 1883. La novità quindi non sta nella scoperta di un animale sconosciuto, ma in una lettura più precisa dei fossili già identificati.

Tre esemplari presentano strutture che il team interpreta come nervi assiali. Questi cavi seguono l’asse delle braccia. La loro posizione e la loro forma permettono il confronto con l’anatomia dei cefalopodi attuali. Otto individui mostrano anche elementi interpretati come ventose. Questi sono rari dettagli: non tutti i fossili studiati conservano lo stesso insieme di organi.

La fotografia scientifica utilizzata per questo articolo mostra un esemplare di Haqel, inventoried BHI 5814, sotto luce ultravioletta. Gli autori identificano un occhio, la regione orale, le braccia e una traccia di nervo assiale. L’immagine proviene dall’opera pubblicata il 28 agosto 2025. Il suo colore UV non è quello dell’animale vivente: questa luce viene utilizzata per far emergere strutture che sono diventate difficili da distinguere.

Credito foto:Rowe et al., 2025, Figura 2e♪,CC BY 4.0. Pannello isolato della tavola originale, annotazioni e scale conservate; Libnanews abbigliamento aggiunto.

La forma rimane, non il tessuto vivente

Parlare di nervi fossili può dare un’immagine fuorviante. Queste non sono fibre nervose che sono rimaste fresche per milioni di anni. La maggior parte dei ricercatori descrivono un processo di mineralizzazione: minerali, principalmente fosfato di calcio, sostituiscono tessuti fragili. Il materiale originale scompare, mentre parte della sua forma può essere riprodotta.

Questa distinzione separa le informazioni anatomiche da un tessuto biologico che è ancora funzionale. La traccia permette di discutere l’organizzazione del braccio. Non libera la sua attività nervosa, né le sensazioni dell’animale. Nemmeno i due studi riportano la scoperta del DNA. Il loro oggetto è morfologia: le forme, le rispettive posizioni e le trasformazioni subite dopo la morte.

La fossilizzazione rimane selettiva. La tasca dell’inchiostro o le porzioni dello stemma muscolare sono molto più spesso visibili dei nervi delle braccia. Un fossile può quindi dare un quadro dettagliato di una regione e quasi nessuna informazione su un’altra. L’assenza di una traccia da sola non stabilisce che l’organo mancasse negli animali vivi.

Illuminazione multipla per la stessa pietra

I ricercatori combinano diverse tecniche non distruttive. La fotografia di luce naturale documenta l’aspetto del campione. L’ultravioletto evidenzia alcuni tessuti mineralizzati a fluorescenza. Un altro processo, chiamato imaging di trasformazione riflettente, combina fotografie scattate da diversi angoli di illuminazione. Aiuta a esaminare i piccoli rilievi della superficie.

X fluorescenza completa questa osservazione mappando elementi chimici. Le differenze nella composizione possono così rendere una struttura più visibile dalla roccia circostante. Tuttavia, una mappa chimica non è sufficiente a nominare un organo. La sua posizione, la forma e il confronto con altri esemplari rimangono necessari per supportare l’identificazione.

Questa combinazione spiega perché una vecchia collezione può ancora fornire nuovi risultati. Non è sempre necessario scoprire un fossile aggiuntivo. Diversi metodi di osservazione possono rivelare un dettaglio che rimane discreto e quindi consentire di testare un’interpretazione precedente su diversi individui.

Otto braccia, piuttosto che un calamaro con dieci appendici

La recensione del 2024 supporta fortemente un’anatomia a otto bracci. Gli autori non trovano prove convincenti a favore di due ulteriori tentacoli specializzati. Sfidano anche alcune delle vecchie identificazioni di ganci o tasche destinate a questi tentacoli. La distinzione conta: una silhouette allungata non è sufficiente per classificare questo animale con il calamaro attuale.

Sarebbe altrettanto riducibile presentarlo come un polpo moderno immutato.Dota questocomprende un gladio, una struttura interna di supporto la cui forma occupa un posto importante nella sua identificazione. Il team analizza le sue variazioni tra individui. I fossili forniscono così una storia evolutiva più complessa che una somiglianza con la specie che conosciamo oggi.

I resti osservati vanno oltre le braccia. Le strutture attribuite ai sistemi digestivi, circolatori e respiratori completano l’immagine. Un individuo conserva anche elementi attribuiti ad un pesce ingerito. Queste osservazioni sostengono l’interpretazione di un predatore attivo, senza permettere che ciascuno dei suoi comportamenti venga ricostruito.

Tre depositi, diversi archivi

Il secondo lavoro, pubblicato nell’agosto 2025, cambia scala e domanda. Confronta la conservazione di 71 individui: 52 da Hjoula, sei da Haqel e tredici da Sahel Aalma. Questo set comprende 46 esemplari già studiati nel 2024 e 25 aggiuntivi. Non è quindi necessario aggiungere i due collaboratori come indipendenti, né confondere i risultati delle loro analisi.

Haqel e Hjoula tornano al Cenomaniano. Sahel Aalma appartiene ad un episodio più recente di Cretaceo, il Santonian, che si trova qui circa 83 a 85 milioni di anni fa. Le tre collezioni quindi non costituiscono una fotografia dello stesso momento. Essi mostrano anche diversi ambienti marini nell’antica Tethys.

Il confronto statistico indica una conservazione più frequente dei tessuti molli in Haqel e Hjoula che in Sahel Aalma. Il divario riguarda in particolare gli elementi dei sistemi circolatori e respiratori. Gli autori sottolineano il ruolo delle condizioni locali: apparentemente simili rocce calcaree non conservano necessariamente le stesse informazioni.

Questa lettura ha limitazioni specifiche. I numeri sono irregolari e il livello esatto della raccolta dei campioni non è documentato. L’appiattimento e l’orientamento degli animali influenzano anche ciò che rimane osservabile. Per i ricercatori, la comprensione di queste differenze è essenziale: prima di interpretare un’assenza anatomica, è necessario sapere cosa ogni deposito potrebbe effettivamente preservare.

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