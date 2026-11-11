Natale a Batrun: apertura il 27, illuminazione il 28

Batrun lancerà la sua stagione di Natale il 27 novembre, prima dell’illuminazione di Batruniyat il 28. Mercati, intrattenimento familiare e concerto sono inclusi nel programma annunciato. Gli organizzatori preparano anche il traffico e il parcheggio. Orari, prenotazioni e tariffe dettagliate restano da specificare prima che i visitatori viaggino in questa nuova edizione.

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Batrun aprirà la sua stagione natalizia il 27 novembre 2026. L’illuminazione dell’albero di Batrouniyat è annunciata per il giorno successivo, 28 novembre. Presentati in una conferenza stampa nel vecchio mercato, queste due tappe segnano il lancio della sesta edizione di Batrun Capitale de Noël.

Un percorso in città

Secondo il programma presentato da Michel Marchak, presidente del comitato organizzatore, le animazioni inizieranno sulla Place de la Cathédrale Saint-Étienne. Proiezioni 3D, un carosello e chioschi sono annunciati. Place Saint-Georges ospiterà una grotta di Natale. Un’altra tappa è prevista intorno a Piazza Notre Dame e la Casa dell’Emigré. Nel vecchio mercato, gli organizzatori pianificano una casa di Babbo Natale e un mercato stagionale.

La presentazione, riportata dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione il 9 novembre, menziona anche gli spettacoli di Natale di Cirque nel mese di dicembre. Il lungomare di Bahsa e la strada principale devono partecipare alle decorazioni. Questi annunci descrivono una distribuzione di attività in diversi luoghi; non costituiscono ancora un programma giornaliero con orari e prenotazioni.

Mercati, concerti e attività familiari

Il presidente di Batruniyat, Chantal Aoun Bassil, ha annunciato stand e pasticcini intorno all’albero. L’associazione offre anche decorazioni artigianali, prodotti locali di moonh, una caffetteria e una zona per bambini con una pista da pattinaggio. Questi elementi compongono il programma annunciato, senza specificare in dettaglio le tariffe o le condizioni di accesso nella presentazione consultata.

Said Fayad, presidente del comitato del festival, ha annunciato un concerto di Natale di Carole Samaha nella Cattedrale di Santo Stefano. L’ha presentato come libero. La data e l’ora non sono inclusi nel record recensito: devono essere confermati prima di organizzare un viaggio speciale per questo appuntamento.

Commercio locale nel cuore del sistema

Gilbert Saba, presidente della Merchant Association, ha spiegato che voleva trasformare l’abbondanza stagionale in attività per i negozi. Un concorso di vetrine e un’iniziativa chiamata tema natalizio dovrebbero incoraggiare la loro partecipazione. Ha anche chiesto la partecipazione stagionale piuttosto che concentrarsi sui momenti di punta da solo.

Questo è un obiettivo degli organizzatori, non un risultato economico già misurato. Naturalmente non è possibile tracciare alcun record di futura presenza editoriale. Il sindaco Marcelino El Harek ha annunciato i preparativi per l’accesso, il traffico e il parcheggio. I dettagli operativi delle rotte e dei parcheggi restano da specificare.

Il portale Go Batrun mostra una stagione dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Per preparare una visita, il primo punto di riferimento è quindi stabilito. I programmi di animazione, i loro possibili biglietti e il piano di circolazione devono essere consultati negli annunci pratici degli organizzatori. L’apertura generale del 27 novembre e l’illuminazione di Batruniyat di 28 corrispondono bene a due appuntamenti separati.

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