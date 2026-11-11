11 novembre: rimbalzi dell’AI, pesa il credito

I mercati rimbalzano con l’IA, mentre il petrolio sale. CoreWeave, Siemens Energy, RWE e ABN AMRO hanno fatto luce sul ruolo del finanziamento, degli ordini e dei tassi. Questo numero dell’11 novembre distingue tra i corsi di seduta, le chiusure asiatiche e le conseguenze concrete per gli attori economici in Libano.

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L’intelligenza artificiale trova gli acquirenti mercoledì 11 novembre 2026, ma i conti aziendali ricordano il prezzo della sua espansione. Gli indici tecnologici sono in aumento nei sondaggi statunitensi disponibili dopo una chiusura positiva a Tokyo. L’olio sale. CoreWeave aumenta le vendite rimanendo in deficit, Siemens Energy trasforma i suoi ordini in profitti e RWE sfrutta nuove capacità. Dietro queste diverse traiettorie è la stessa domanda: chi avanza il denaro, per quanto tempo e con quale rendimento?

File dell’11 novembre 2026. Le osservazioni di mercato qui sotto non sono simultanee. Asia chiuso; le cifre europee e americane utilizzate sono dichiarazioni in sessione. I corsi non sono presentati come in tempo reale. A quella data, Beirut è a UTC+2, Parigi a UTC+1 e New York a UTC−5.

Mercati mondiali della giornata: il rimbalzo rimane selettivo

A Wall Street,Rapporti stampa associatia 1045 ore a New York, 1545 UTC e 1745 ore a Beirut, un aumento del 1 per cento in S&P 500 e 1,6 per cento in Nasdaq Composite. Il Dow Jones è caduto di 55 punti, o 0,1%. Questo contrasto impedisce un aumento uniforme dei valori degli Stati Uniti. La tecnologia deriva più movimento dell’indice storico delle trenta grandi aziende.

Si tratta di variazioni della chiusura precedente, non delle prestazioni finali dell’11 novembre. Il rapporto non specifica il periodo di tempo per il flusso sottostante. Thecalendario della Borsa di New Yorknon classifica Veterans Day tra i suoi giorni di azioni di chiusura; L’incontro principale si è concluso normalmente alle ore 16 a New York, o alle ore 11 a Beirut. La sessione americana è quindi ancora in corso durante l’indagine.

Bilancio dell’Unione europea, bilancio dell’Unione europea, bilancio dell’Unione europea La fotografia è prima di Wall Street. Essa mostra un modesto aumento del cesto paneuropeo, senza dedurre il suo livello alla fine della riunione. Gli annunci di Siemens Energy e CoreWeave sono tra i nuovi punti salienti dell’agenzia; non forniscono una misura del loro contributo esatto a ciascun indice.

In Asiabilancio di chiusura Baystreetdà il Nikkei 225 a 61 248.59 punti, su 789.01 punti, o circa l’1,3%. Hong Kong ha seguito un’altra direzione: Hang Seng finito a 24,315.92 punti, in discesa 241.12 punti, vicino all’1%. I reuter confermano separatamente l’aumento dell’1,3% a Tokyo. L’orario terminale e il limite di tempo per i valori di chiusura non sono specificati nel bilancio utilizzato.

Un aumento giapponese e un declino di Hong Kong non sono una contraddizione. Gli indici non rappresentano gli stessi settori o imprese. Hanno anche una diversa sensibilità alla valuta estera e alla domanda esterna. L’interesse del panorama è quello di mostrare questa diversità, piuttosto che cercare una spiegazione unica che sarebbe artificialmente adatto a tutti i luoghi.

Olio rimbalza, senza sgomberare incertezze fisiche

Reuters prende il controllobrent a $92.81 per barile, fino a $1.32, e WTI a $87.12, su $1.08 il 11 novembre a 1.14 GMT, o 3.14 p.m. a Beirut. Le variazioni arrotondate sono rispettivamente dell’1,4% e dell’1,3%. Il termine di distribuzione non è comunicato. Si tratta di osservazioni intraday, non di chiusura dei regolamenti. L’agenzia collega questo rimbalzo alle dichiarazioni del funzionario della sicurezza iraniano rifiutando di aver arricchito i materiali nucleari che lasciano il paese, mentre Washington vuole includere il nucleare nei negoziati. Questa lettura del mercato non costituisce una conferma dell’esito delle discussioni.

La spedizione non nomina i mesi di consegna. I contratti di prima maturità della giornata sono Brent gennaio 2027 e WTI dicembre 2026, secondo il punto di contratto pubblicato daEnergiaQuesta identificazione del calendario è distinta dall’indagine Reuters: non equivale ad avere una cronologia terminale per questi due corsi. Le cifre non dovrebbero quindi essere utilizzate per costruire una serie contrattuale precisa o per calcolare un arbitrato tra le maturità.

Il meccanismo economico è più ampio del movimento a botte da solo. Un miglioramento diplomatico può ridurre il premio necessario per portare un rischio, prima che il trasporto ritorni al normale funzionamento. Al contrario, un incidente può aumentare rapidamente la copertura. Ma una nave, la sua assicurazione e il suo carico sono soggetti a vincoli concreti. Il prezzo finanziario può cambiare in pochi minuti; L’organizzazione di una fornitura richiede più tempo.

Per gli acquirenti di carburante, questa differenza è essenziale. Il costo effettivamente pagato dipende dal prodotto raffinato, merci, data di acquisto e condizioni commerciali. Il barile di petrolio grezzo rimane un indicatore centrale, senza costituire una bolletta di petrolio gas consegnata. Un aumento giornaliero dell’1% del petrolio non è sufficiente per prevedere o datare un aumento identico dei prezzi al dettaglio.

Il motto deve anche essere mantenuto nel ragionamento. Un fornitore può annunciare un prezzo stabile in dollari mentre il costo aumenta per un cliente che incassa in un’altra valuta. Al contrario, un apprezzamento della valuta di pagamento può assorbire parte dell’aumento del prezzo del prodotto. Questa interazione spiega perché le aziende spesso seguono il carburante e lo cambiano insieme, invece di affrontare i loro rischi separatamente.

Le previsioni energetiche hanno il proprio calendario

Theenergy Information Administration relazione mensilepubblicato il 10 novembre, porta un quadro diverso. L’agenzia degli Stati Uniti sta pianificando un Brent in contanti vicino a $100 un barile per il resto dell’anno, e una media di $77 nel quarto trimestre del 2027. Tuttavia, ha indicato che aveva fermato i dati dal suo modello il 5 novembre: eventi successivi non sono stati specificamente integrati.

Questa precisione impedisce che le previsioni vengano trattate come un commento del movimento di mercoledì. Tra le altre cose, il rapporto identifica stretti stock globali e vincoli di trasporto. Gli stock commerciali statunitensi di petrolio grezzo sono stimati a circa 410 milioni di barili alla fine di ottobre, il loro livello più basso a fine ottobre dal 2014. Questo stock non misura il volume disponibile in tutto il mondo, né le riserve strategiche di tutti gli Stati.

Una previsione e una valutazione rispondono a due diverse domande. Il primo descrive una traiettoria condizionale, con ipotesi sulla produzione, il consumo e il commercio. Il secondo indica il prezzo al quale un mercato valorizza uno strumento in un determinato momento. Il loro divario può far luce su un disaccordo sul futuro. Solo non dimostra che una delle due osservazioni è falsa.

Il calendario settimanale merita anche attenzione. A causa della festa federale degli Stati Uniti, la EIA annuncia il suo prossimo rapporto petrolifero per giovedì 12 novembre, con le trasmissioni a mezzogiorno e alle 2:00 da New York, 7:00 e 9:00 a Beirut. Per presentare mercoledì una modifica delle scorte di questa pubblicazione come già noto sarebbe un errore. I cambiamenti di riporto quando gli operatori possono affrontare le loro aspettative con i dati ufficiali.

Valuta e oro: strumenti da leggere separatamente

Per l’11 novembreBanca centrale europeaha fissato il suo riferimento a $1.1127 per un euro. I valori rimanenti sono 177.18 yen, 0.83618 sterlina, 0.9234 Franchi svizzeri e 7,4225 yuan per euro. Questi sono tassi di riferimento informativi. Non sono né offerte commerciali né prezzi di mercato garantiti al momento della lettura.

La BCE afferma che la sua consultazione avviene normalmente intorno alle 14.10 in Europa centrale, cioè alle 13.10 UTC, e che la pubblicazione di solito avviene intorno alle 16.00, cioè 15.00 UTC. Questi orari sono quelli della procedura abituale, non una certificazione per la formazione del secondo giorno. La banca centrale non raccomanda il loro utilizzo come prezzo di transazione.

Per capire l’impatto commerciale, prendiamo un ordine fittizio di 100.000 euro pagati in dollari. Al riferimento di oggi, rappresenta $111.270, prima di tasse e margine di scambio. Il calcolo è semplice; La decisione di copertura è meno. È necessario conoscere la data di pagamento, la possibilità di rivedere il prezzo e le entrate che saranno utilizzate per finanziare l’ordine.

Richiede un’altra precauzione. Thetabella Stampa associataindica il contratto COMEX dal dicembre 2026 a $4,024.50 per troy ounce, giù $5.70 l’11 novembre alle ore 10 a New York, o 3 p.m. UTC. Il contratto standard copre 100 once troy; il prezzo citato è un’oncia, non l’intero contratto. Il termine per la distribuzione non è indicato.

Questo prezzo futures non dovrebbe essere mescolato con un prezzo spot precedente. Strumenti, costi di spedizione e orari differiscono. Allo stesso modo, un declino di una volta in oro non è sufficiente a concludere che il rischio geopolitico sta scomparendo. Un asset può rispondere simultaneamente ai tassi, al dollaro, alle esigenze di liquidità e all’arbitraggio del portafoglio. Questi fattori non possono essere separati solo dalla variazione quotidiana.

CoreWeave: aumenti dei ricavi, il debito rimane costoso

CoreWeave ha pubblicatomartedì sera i suoi risultati per il trimestre si sono conclusi il 30 settembre. I ricavi hanno raggiunto $3.661 miliardi, in aumento da 1,365 miliardi di dollari all’anno precedente. Il risultato delle operazioni contabili è positivo a 207 milioni. Ma la spesa netta degli interessi è di 846 milioni e la perdita netta di 709 milioni. Il grafico riunisce queste tre misure senza presentarle come un esaurimento del risultato.

Quarto si è concluso il 30 settembre 2026, milioni di dollari. Tre misure GAAP distinte, non un esaurimento del risultato netto. Fonte: CoreWeave, pubblicato il 10 novembre 2026. Libnanews.

La previsione dei ricavi annuali del gruppo è di 13-13,3 miliardi di dollari e prevede di investire 37-39 miliardi nel 2026. Il potere attivo supera 1,7 gigawatt, rispetto a più di 4.6 gigawatt contratti. La differenza conta: una capacità riservata non è un’installazione già in servizio. Le prospettive di crescita devono passare attraverso le fasi di costruzione, connessione e consegna prima che diventino entrate.

Il messaggio economico non è che la domanda sarebbe scomparsa. È che il finanziamento deve durare fino a quando non è convertito in denaro. Un data center richiede spese prima dell’uso completo della sua attrezzatura. Se i ricavi arrivano più tardi del previsto, l’interesse continuerà a funzionare. Anche un grande libro d’ordine non rimuove questo ritardo.

Il rischio si sposta quindi ai termini dei contratti. Un pagamento anticipato dal cliente allevia la necessità di finanziamento dal fornitore. Un pagamento dopo la consegna produce l’effetto opposto. Una garanzia di disponibilità può proteggere il cliente pur imponendo i costi sul fornitore. Per apprezzare la qualità della crescita, è quindi necessario guardare quello che viene venduto, ma anche quando il venditore è pagato e quali obblighi mantiene.

Siemens Energy converte più ordini in profitti

Therisultati Siemens Energypubblicato l’11 novembre per l’esercizio chiuso 30 settembre, mostrare un’altra posizione nella catena di investimenti. Il gruppo ha registrato 44,2 miliardi di euro di fatturato, con una crescita comparabile del 15,5% e 68,1 miliardi di ordini. Il suo taccuino raggiunse 164 miliardi. L’utile netto annuo è pari a 4,29 miliardi di euro; il margine prima dei prodotti eccezionali è del 12,4 %.

Il gruppo mira al 2027 ad una crescita comparabile del 14-16% e ad un eccezionale margine frontale del 14-16%. Questi sono obiettivi, non risultati. Siemens Gamesa raggiunge l’equilibrio annuale sull’indicatore dei risultati prima di elementi eccezionali. Sarebbe eccessivo trasformare questo equilibrio operativo rettificato in una dichiarazione generale su tutti i suoi flussi finanziari.

Il confronto con CoreWeave mostra perché dovremmo evitare una categoria eccessivamente ampia di mercato azionario chiamato « l BehIA ». Un produttore di apparecchiature elettriche fornisce turbine o apparecchiature di rete. Un operatore di computer poi finanzia impianti per i quali vende. Entrambi possono beneficiare dello stesso ciclo di investimento, supportando rischi e requisiti in denaro molto diversi.

Un importante ordine crea visibilità per il fornitore, ma mobilita anche i suoi laboratori, team e acquisti. Per il cliente, si riserva attrezzature che non generano ancora entrate. Il successo del pacchetto implica che le scadenze industriali e le date di utilizzo rimangono compatibili. Una catena di ordini può essere commercialmente robusta e tuttavia esposta a ritardi di costruzione o di connessione.

RWE ricorda il ruolo dei beni e del tempo

RWE annunciaper i primi nove mesi del 2026 un EBITDA rettificato di 4,6 miliardi di euro, rispetto a 3,4 miliardi all’anno precedente. Il suo reddito netto rettificato è 1,8 miliardi di dollari, rispetto a 1,3 miliardi di dollari. Il produttore cita l’introduzione di nuovi asset, condizioni eoliche più favorevoli in Europa e una migliore negoziazione. Ha investito 10.7 miliardi di euro al netto nel periodo.

Il gruppo mantiene la sua gamma annuale rettificata di EBITDA di 5,75-6,35 miliardi e si aspetta un risultato della sua gamma. Esso menziona anche l’effetto favorevole dei pagamenti di capacità del Regno Unito e la compensazione olandese sulla sua attività di produzione flessibile. Un aumento del risultato non è quindi esclusivamente dovuto ad un prezzo più elevato di vendita di elettricità.

Questa distinzione aiuta a comprendere il risparmio energetico. Un’installazione può essere remunerata per l’elettricità prodotta, ma anche, in alcuni dispositivi, per la sua disponibilità. Lo scopo della remunerazione delle capacità è quello di mantenere le risorse che possono essere mobilitate quando necessario dal sistema. Non è letto nello stesso modo del reddito a seconda solo del numero di kilowatt ore vendute.

Per le rinnovabili, la capacità installata non è sufficiente per fornire una produzione effettiva. Sono coinvolti vento, luce solare, arresti e vincoli di rete. Due periodi possono quindi mostrare risultati diversi con attrezzature comparabili. L’analisi dovrebbe conciliare i volumi prodotti, i prezzi realizzati e i costi, piuttosto che dedurre i profitti di una singola curva di prezzo all’ingrosso.

Prestazioni bancarie di un ambiente diverso

ABN AMRO pubblicamercoledì un utile netto trimestrale di 940 milioni di euro, in crescita del 52% su un anno. Il perimetro ha incluso NIBC dal 1 agosto. La banca ha aumentato la sua previsione di reddito netto di interesse commerciale di oltre 2026 miliardi di euro. Si tratta di un ambiente favorevole ai tassi, nonché di 11 milioni di recuperi netti delle disposizioni di credito e delle ammortamenti.

Le prestazioni bancarie non possono essere paragonate meccanicamente a quelle di un mutuatario industriale. La banca riceve interessi sui suoi beni e paga gli interessi da parte delle sue risorse. Il margine dipende da entrambe le parti del bilancio, dal tasso di revisione dei tassi e dal costo del rischio. Un aumento dei tassi può essere favorevole senza essere a tutti i suoi clienti.

Questa asimmetria spiega perché la stessa nuova moneta può ridistribuire le prestazioni in tutti i settori. Un mutuatario a tasso variabile vede il suo cambiamento di costo più veloce di una società che ha fissato il suo finanziamento per diversi anni. Un richiedente può ottenere una retribuzione migliore, ma con un ritardo o condizioni speciali. La politica monetaria agisce attraverso i contratti, non come uno scambio identico per tutti.

I tassi rimangono un punto di vigilanza

Ultimodichiarazione della Commissione, datato 28 ottobre, mantiene la gamma di fondi alimentati al 3,75–4%. Lisa Cook e Beth Hammack preferivano un aumento di un quarto. Questo promemoria descrive una decisione passata; Non deve essere confuso con un nuovo annuncio dell’11 novembre o con le probabilità detratte dai mercati futuri.

TheUS ICC pubblicato il 10 novembreaumentato dello 0,4% in ottobre rispetto a settembre, dopo la regolazione stagionale, rispetto allo 0,6% del mese precedente. La BLS nota che l’assenza di alcuni dati dall’ottobre 2025 impedisce il calcolo delle corrispondenti variazioni annuali. Una scatola mancante non è zero, e una stima non sostituisce una statistica ufficiale.

Per le aziende che investono, il problema pratico è il margine di sicurezza. La redditività prevista leggermente superiore al costo del finanziamento può scomparire se un progetto è in ritardo o se i suoi costi aumentano. Il rimbalzo di un’azione non risolve automaticamente questo problema: può facilitare una raccolta fondi, ma solo le condizioni effettivamente ottenute cambiano il finanziamento del progetto.

Comprensione: Profit, Cash e Finanziamento Una società può vendere di più e rimanere in perdita. I ricavi misurano le vendite riconosciute per un periodo di tempo. Il reddito operativo sottrae le spese relative all’attività in conformità alle norme contabili applicabili. Il risultato netto incorpora poi altri elementi, compreso il finanziamento e la tassazione. Il contante segue le ricevute e i pagamenti in contanti: risponde a una domanda diversa. Immaginate un progetto fittizio che addebita 100 unità, supporta 80 unità di spese operative e 25 unità di interesse. Lasciando volontariamente da parte le tasse e altri elementi, il suo reddito operativo è positivo di 20, ma il suo risultato dopo-interesse è negativo di 5. Questo caso semplificato non riproduce i conti di qualsiasi società citata. Essa mostra solo perché una crescente attività può avere troppi finanziamenti per i suoi ricavi attuali. Il programma può esacerbare il problema. Se il cliente si stabilisce in tre mesi e i fornitori devono essere pagati immediatamente, il progetto ha bisogno di un anticipo in contanti. Un utile contabile pertanto non garantisce che il denaro necessario sia disponibile oggi. Al contrario, un anticipo ricevuto da un cliente migliora il cassiere senza necessariamente diventare un profitto immediato. La buona lettura combina queste tre dimensioni: redditività dell’attività, costo del finanziamento e programma di pagamento. Si evita di concludere da un singolo indicatore lusinghiero. Ci permette anche di porre domande concrete: quale riserva di liquidità esiste, quando il debito arriva a maturità, e cosa succede se la consegna è ritardata?

Per il Libano, tre canali concreti da monitorare

I movimenti globali possono influenzare un’azienda libanese senza tenere le quote statunitensi. Il primo canale è quello degli acquisti: energia, attrezzature e servizi importati. Il secondo è il cambiamento quando la valuta di fatturazione differisce dalla valuta di entrata. Il terzo è il finanziamento, soprattutto quando un fornitore passa sul proprio costo di credito nei suoi prezzi o scadenze di pagamento.

Ciò consente a una piccola impresa di incorrere un requisito di cassa aggiuntivo senza un aumento immediato delle spese di contabilità. È sufficiente per un fornitore di richiedere un anticipo maggiore o abbreviare la scadenza di regolamento. La gestione delle scorte, i pagamenti anticipati e la sincronizzazione dei pagamenti diventano importanti come il trading dei prezzi unitari. Questi meccanismi non pregiudicano la situazione di una particolare azienda.

Il panorama di mercoledì ci invita quindi a distinguere i segni di attività dalla prova della redditività. Il rimbalzo tecnologico, i controlli elettrici e le previsioni di crescita forniscono informazioni utili. Interessi, scadenze e impegni di consegna completano la tabella. Sia per l’investitore che per il manager, la questione decisiva rimane la capacità di trasformare la domanda reale in ricavi incassati, senza indebolire il finanziamento durante il viaggio.

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