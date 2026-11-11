Inflazione in Libano: tre misure da distinguere

L’inflazione in Libano è divisa in diverse misure, che non rispondono alla stessa domanda. La diapositiva annuale confronta due mesi a parte un anno. La media annuale confronta i livelli medi di due anni. La cumulazione dipende dalle date scelte. Sulla base dei dati CAS, questa decrittazione spiega le differenze, gli errori di calcolo da evitare e perché l’inflazione inferiore non riporta i prezzi al loro livello precedente.

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L’inflazione in Libano non è solo una percentuale. Un cambiamento di 12 mesi, una media annuale e un aumento cumulativo rispondono a tre diverse domande. Confondendole cambia la diagnosi dei prezzi e del potere d’acquisto. I dati dell’Ufficio statistico centrale ci permettono di capire queste differenze, a condizione che mantengano le date.

Nel settembre 2026, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 17,53% all’anno e dell’1,35% al mese. Questi due risultati appaiono sul tabellone dell’Ufficio statistico centrale (CAS). Il primo compara settembre 2026 a settembre 2025. Il secondo paragona settembre ad agosto 2026. Nessuno di essi dà l’inflazione media per l’intero anno 2026.

Questa distinzione diventa essenziale quando una cifra mensile simile con una previsione economica annuale. Una previsione media annuale copre 12 mesi, alcuni dei quali non sono ancora osservati. Una diapositiva annuale descrive due date già conosciute. La loro prossimità digitale non significa che misurano la stessa cosa.

Inflazione in Libano: chiedere sempre « in relazione a quando? »

L’indice annuale è lo stesso dell’anno precedente. Risponde a una domanda specifica: quanto aumentano i prezzi del cesto statistico in dodici mesi? Il CAS presenta questa misura come il tasso ufficiale di inflazione nella sua nota « inflazione in cifre ».

La tabella di dicembre 2025 fornisce un esempio completo. L’indice generale ha raggiunto 7,924,3, rispetto al 7,061.1 nel dicembre 2024. Il rapporto tra questi due livelli, ridotto di uno, dà circa il 12,2%. Questo risultato descrive dicembre contro dicembre. Non dovrebbe essere rinominato « aumento di prezzo medio nel 2025 ».

Il confronto mensile utilizza la stessa logica, ma con il mese precedente. L’ 1,35% del settembre 2026 descrive così il movimento più recente della serie. Non sono né una previsione per ottobre né un ritmo garantito per 12 mesi. Moltiplicare questo tasso di dodici produrrebbe estrapolazione, non osservazione.

Misura Periodi comparativi Esempio osservato Variazione mensile Un mese e il precedente Settembre 2026: +1.35% Crescita annuale Un mese e lo stesso mese all’anno precedente Settembre 2026: +17.53% Dicembre Fine anno e fine dell’anno precedente Dicembre 2025: +12,2% Aumento cumulativo Due date esplicitamente scelte Dicembre 2018 a ottobre 2021: +562 %

L’ultimo esempio è storico. Viene da un documento CAS che è stato arrestato nell’ottobre 2021. Non descrive i prezzi del novembre 2026.

La media annuale è di 12 mesi

Per calcolare l’inflazione su una media annuale, è necessario prima stabilire la media dei dodici indici mensili per un anno. Questa media è poi confrontata ai 12 mesi dell’anno precedente. Il risultato tiene conto del percorso dei prezzi durante tutto l’anno.

Questo metodo spiega perché la media annuale e la diapositiva di dicembre possono divergere senza contraddizioni. Se un aumento significativo si verifica all’inizio dell’anno, pesa su molti mesi della media. Se arriva a dicembre, il suo effetto sulla media dell’anno è molto più limitato. La diapositiva di dicembre, tuttavia, ha registrato immediatamente.

È anche necessario evitare una scorciatoia: in media i dodici tassi annuali mensili non sono, in generale, lo stesso calcolo. La loro base di confronto varia da mese a mese. La misura media annuale si basa sui livelli di indice e quindi sul loro rapporto.

In un’economia che ha sperimentato forti cambiamenti di prezzo, questa differenza non ha nulla a che fare con esso. Un anno può iniziare con prezzi già molto superiori alla media dell’anno precedente. Sebbene aumenti mensili poi rallentare, la media annuale mantiene parte di questa eredità.

Cumulazione tiene traccia di vecchi aumenti

La cumulazione risponde a un’altra domanda: quanto è cambiato il livello di prezzo da una data di inizio? Il CAS illustra questo calcolo con un aumento del 562% tra dicembre 2018 e ottobre 2021. Un aumento del 562% significa che il livello finale è 6.62 volte il livello iniziale. Non significa che siano 5,62 volte quel livello.

Cambiare il punto di partenza cambia il risultato. Lo stesso documento mostra il 519% tra dicembre 2019 e ottobre 2021. Queste cifre non contrastano: non coprono la stessa durata. Sarebbe fuorviante sgomberarli senza specificare i loro confini.

I tassi successivi sono composti. Non si sommano semplicemente, poiché ogni variazione si riferisce ad un livello già modificato. Per calcolare la cumulazione affidabile, il lettore deve utilizzare indici comparabili a entrambe le date. Una serie di percentuali arrotondate possono introdurre variazioni aggiuntive.

La cumulazione descrive un cesto statistico. Non significa che ogni cibo, affitto e servizio abbia sperimentato lo stesso aumento. Le bevande alimentari e non alcoliche hanno registrato un aumento del 2,067% nell’esempio storico CAS tra dicembre 2018 e ottobre 2021. La differenza con l’indice generale mostra l’importanza del lavoro.

L’inflazione inferiore lascia i prezzi più alti

La disinflazione si riferisce ad un rallentamento degli aumenti dei prezzi. Finché il tasso rimane positivo, il livello complessivo continua ad aumentare. Un calo dell’inflazione non riduce automaticamente i prezzi al livello precedente. Per vedere un calo del livello generale, è necessario un cambiamento negativo nel periodo.

Il potere d’acquisto dipende dal confronto tra reddito e prezzi. Un tasso di inflazione non è sufficiente per determinare che cosa un dipendente può acquistare. È necessario conoscere l’evoluzione della sua remunerazione, la sua valuta di pagamento e la composizione delle sue spese. Una famiglia altamente esposta all’abitazione non sperimenta esattamente la stessa variazione di un’altra.

Per il prossimo sondaggio libanese, quattro informazioni consentiranno una corretta lettura: il mese osservato, la variazione mensile, lo spostamento annuale e gli elementi interessati. La media annuale del 2026 richiederà indici da gennaio a dicembre. In attesa di queste dodici osservazioni, una proiezione annuale deve rimanere chiaramente presentata come tale.

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