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La grande carestia del Monte Libano (1915-1918): il Libano nella prima guerra mondiale
Dal 1915 al 1918, i blocchi, le requisizioni, le locuste e le epidemie precipitano il Monte Libano in una delle peggiori carestie della sua storia. Un dovere di memoria. Segui Libnanews. Foto di archivi del pubblico dominio; Beirut Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).
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