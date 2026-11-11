Otto stadi libanesi erano supportati dalla FIFA, ma le loro situazioni differivano. Tre progetti rimangono segnalati a novembre. Altri progetti includono la mini-terrain aperta a Chanay e il futuro complesso federale. Gli annunci ufficiali permettono di distinguere ristrutturazioni, lavori e studi, senza presentare tutte le attrezzature consegnate.

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Gli otto stadi sostenuti dalla FIFA in Libano non sono un programma di otto nuove costruzioni. I documenti del procedimento si distinguono dalle ristrutturazioni intraprese nel corso di diversi anni, tre cantieri ancora segnalati a novembre, una mini-terrain aperta a Chanay e un futuro complesso federale.

Otto apparecchiature identificate, diverse situazioni

Nel suo rapporto dell’8 settembre 2026, la FIFA cita otto attrezzature che beneficiano del suo sostegno. Hashem Haidar, presidente della Federazione calcistica libanese, elenca Jounieh, Safa, Al-Ahed, Bir Hassan e Salam Zgharta. Ha poi menzionato lo stadio comunale di Tyre, Majdel Baana e Gamal Abdel Nasser. Questo elenco fornisce nomi specifici all’infrastruttura interessata. Non permette, da solo, di conoscere la loro disponibilità quotidiana o i dettagli di ogni ricevuta di lavoro.

Un chiarimento più recente richiede giustamente cautela. Nel suo comunicato del 9 novembre, la FIFA afferma che le ultime tre fasi sono ancora in costruzione. Lo stato presentato in novembre deve quindi prevalere su queste attrezzature. La revisione di settembre ha descritto il supporto per la ristrutturazione e la modernizzazione; Questa formulazione non deve essere trasformata in una certificazione che tutti i siti già ospitano concorsi nelle loro strutture ristrutturate.

Una ristrutturazione può servire diversi concorsi

Questo supporto è più lungo della visita di questa settimana. Nel settembre 2023, la FIFA ha già riferito che quattro stadi sono stati rinnovati attraverso Avanti. Tre erano a Beirut, la quarta a Zgharta. Il forum ha spiegato che l’attrezzatura è stata utilizzata per i campionati e le tazze nazionali, ma anche per le competizioni di calcio femminile e giovanile.

Questa varietà di usi conta tanto quanto il numero di trame. Le attrezzature mobilitate da diverse categorie devono essere in grado di ospitare corsi di formazione e riunioni in condizioni regolari. Gli annunci consultati non forniscono tuttavia un programma operativo completo, un costo dettagliato per fase o un bilancio indipendente della loro manutenzione. Questi dati sono ancora necessari per misurare gli effetti del finanziamento oltre l’inaugurazione o l’aggiornamento annunciato.

Chanay e il futuro complesso: altri due progetti

La mini-terrain FIFA Arena aperta il 9 novembre a Chanay è un’altra iniziativa, focalizzata sulla pratica della comunità e dei bambini. Altre strutture sono annunciate a Niha e Halba. Pertanto, non dovrebbe essere aggiunto senza spiegazione ai risultati degli otto stadi rinnovati.

Lo stadio, il centro di formazione e il complesso centrale federale appartengono ancora ad una terza categoria. Hashem Haidar lo presenta come aver completato la sua fase di studio. Nessun programma di consegna solido o importo dettagliato è dato in questo annuncio. Il nuovo progetto scenico era già nel febbraio 2026 discussioni tra Gianni Infantino, Joseph Aoun e Nawaf Salam. La continuità politica del file è documentata; Il completamento delle attrezzature non è.

Per seguire questi investimenti, tre passi devono rimanere distinti: il supporto annunciato, un progetto in corso e una struttura reale. Fonti ufficiali permettono di trovare diversi progetti in questa progressione, senza permettere che tutti i terreni vengano presentati come consegnati.

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