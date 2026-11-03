Iran-Stati Uniti: il Qatar cerca un accordo provvisorio

Il Qatar continua a mediare tra gli Stati Uniti e l’Iran con l’obiettivo di un accordo intermedio. Martedì, Majed Al Ansari ha riferito che entrambe le parti stanno rivedendo le proposte dei mediatori, dopo una visita del Qatar a Teheran. Doha vuole un primo accordo per ricostruire la fiducia prima di discussioni più ampie. Nessuna firma o data di applicazione è stata annunciata. Il portavoce ha anche difeso la libertà di navigazione a Ormuz, mentre le richieste iraniane rimangono alte.

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Il Qatar sta lavorando ad un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran, ha detto martedì 3 novembre 2026 Majed Al Ansari. A Doha, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha assicurato che entrambe le parti avrebbero preso in considerazione le proposte dei mediatori. Esso mantiene la sua speranza di un accordo, senza annunciare una firma o un calendario per l’attuazione.

Secondo lui, Washington e Teheran rimangono impegnati nel processo. Gli intermediari scambiano proposte tra i due capitali, mentre le discussioni cercano ancora di restringere le loro differenze. Il funzionario del Qatar distingue così la continuazione dei contatti dal loro risultato: la negoziazione attiva non costituisce un accordo.

Accordo interinale per ricostruire la fiducia

Nella sua conferenza stampa settimanale, riportata dalla penisola, Al Ansari ha descritto un approccio progressivo. Doha è in primo luogo alla ricerca di un accordo iniziale che avrebbe ripristinato la fiducia e condurre ogni parte a soddisfare i suoi impegni sul terreno. La questione dei guarantors sarebbe venuta dopo la conclusione di questa prima fase.

Il portavoce non ha reso pubblico il testo del compromesso ricercato. Non ha quindi stabilito un elenco definitivo degli obblighi USA e iraniani. Anche la durata di una possibile disposizione, i suoi meccanismi di controllo e la sua data di entrata in vigore restano da specificare.

Una delegazione del Qatar ritornò a Doha il lunedì dopo le riunioni a Teheran durò più di tre ore. Al Ansari ha presentato questi scambi come positivi. Tuttavia, ha avvertito che l’escalation militare complicava i negoziati.

Anadolu, prendendo il controllo di Al-Araby Al-Jadeed, martedì ha riferito una luce verde americana al progetto presentato dai mediatori del Qatar, secondo fonti anonime vicino al caso. Queste informazioni non sono un annuncio comune di un accordo firmato da Washington e Teheran.

Ormuz rimane un punto centrale di disaccordo

Lo stesso martedì, il portavoce ha sottolineato che la libertà di navigazione nello Stretto di Ormuz e nel Golfo non poteva essere scambiata. Rifiutò le minacce contro le navi, che il Qatar o gli stranieri. Questa posizione accompagna lo sforzo diplomatico, senza annunciare una nuova disposizione marittima.

Sul lato iraniano, un alto funzionario anonimo citato da Reuters crede, al contrario, che un accordo rimane distante. Egli sostiene che Teheran rifiuta gli Stati Uniti afferma che sono eccessivi. Questa valutazione non contraddice l’esistenza del commercio descritto da Doha, ma evidenzia l’assenza di un compromesso annunciato.

Il capo di stato maggiore dell’Iran Ali Abdollahi riaffermò anche le richieste di sanzioni, beni congelati e Ormuz. Le sue richieste costituiscono una posizione iraniana, non clausole accettate dai mediatori.

In questa fase, l’annuncio del Qatar si occupa di un obiettivo diplomatico e di una considerazione delle proposte. Non conferma la cessazione dei combattimenti o la riapertura dello Stretto in modo concordato da entrambe le parti.

Copertura: Bandiere del Qatar, fotografia di archivio pubblicata nel settembre 2011. Foto: Samrah Shahid / Creative Commons Qatar, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Integer fotografia conservata, ridimensionata proporzionalmente; Libnanews abito editoriale aggiunto al di fuori della fotografia. Questa immagine non rappresenta i negoziati del 2026 novembre.Fonte fotografica·Licence CC BY 2.0.

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