Doha accoglie i vettori aerei arabi

Qatar Airways ospita la 59a riunione dell’Organizzazione dei vettori aerei arabi a Doha dal 2 al 4 novembre 2026. Oltre 200 leader e rappresentanti del settore partecipano a questo incontro dedicato alle priorità comuni dell’aviazione regionale. Le risoluzioni non sono ancora stabilite nelle fonti consultate.

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La 59a Assemblea Generale dell’Organizzazione dei vettori aerei arabi (AACO) ha aperto a Doha il 2 novembre. Qatar Airways ospita l’incontro fino al 4 novembre 2026 presso lo Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Più di 200 leader del settore e rappresentanti partecipano, secondo la società.

Riunione sulle priorità del settore

L’apertura ha dato il pavimento a Hamad Al-Khater, amministratore delegato del Qatar Airways Group e presidente dell’Assemblea, così come Abdul Wahab Teffaha, Segretario Generale di AACO. Le discussioni si concentrano sulle trasformazioni dei trasporti aerei e sulle priorità comuni alle compagnie aeree della regione.

L’incontro riunisce i capi delle società associate, dei vettori partner e dei rappresentanti delle organizzazioni del settore. È ospitato dal Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.

Lavoro fino al 4 novembre

Il calendario pubblicato da AACO conferma i tre giorni di incontro. Gli elementi disponibili riguardano l’apertura e il programma generale: non consentono ancora la presentazione di risoluzioni finali o di nuovi impegni finanziari adottati.

Copertina: discorso al rostro della 59a Assemblea Generale AACO a Doha. Foto: Qatar Airways / press kit ricevuto il 3 novembre 2026, fotografo non specificato. Uso editoriale relativo all’evento. Abito Libnanews.

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