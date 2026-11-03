Doha accoglie i vettori aerei arabi

La 59a Assemblea Generale dell’Organizzazione dei vettori aerei arabi (AACO) ha aperto a Doha il 2 novembre. Qatar Airways ospita l’incontro fino al 4 novembre 2026 presso lo Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Più di 200 leader del settore e rappresentanti partecipano, secondo la società.
Riunione sulle priorità del settore
L’apertura ha dato il pavimento a Hamad Al-Khater, amministratore delegato del Qatar Airways Group e presidente dell’Assemblea, così come Abdul Wahab Teffaha, Segretario Generale di AACO. Le discussioni si concentrano sulle trasformazioni dei trasporti aerei e sulle priorità comuni alle compagnie aeree della regione.
L’incontro riunisce i capi delle società associate, dei vettori partner e dei rappresentanti delle organizzazioni del settore. È ospitato dal Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.
Lavoro fino al 4 novembre
Il calendario pubblicato da AACO conferma i tre giorni di incontro. Gli elementi disponibili riguardano l’apertura e il programma generale: non consentono ancora la presentazione di risoluzioni finali o di nuovi impegni finanziari adottati.
Copertina: discorso al rostro della 59a Assemblea Generale AACO a Doha. Foto: Qatar Airways / press kit ricevuto il 3 novembre 2026, fotografo non specificato. Uso editoriale relativo all’evento. Abito Libnanews.
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