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Napoleone Bonaparte, alle porte del Levante

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Napoleone Bonaparte, alle porte del Levante Nel 1799 Bonaparte spinse il suo esercito alle porte della Siria ottomana. Scrisse all’emiro Bachir Chehab II del Monte Libano, promettendogli l’indipendenza in cambio di cibo..

Napoléon Bonaparte, aux portes du Levant 🇱🇧
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Napoleone Bonaparte, alle porte del Levante

Nel 1799 Bonaparte spinse il suo esercito alle porte della Siria ottomana. Scrisse all’emiro Bashir Chehab II del Monte Libano, promettendogli l’indipendenza in cambio di cibo, ma l’emiro scelse la neutralità. L’assedio di Saint-Jean-d’Acre fallì nonostante la vittoria di Kléber sul Monte Tabor: Napoleone si ritirò l’11 maggio 1799, il suo passaggio più vicino all’attuale Libano.

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