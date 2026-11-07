Francia: I sindacati decideranno la continuazione di lunedì

La conferenza sociale del 9 novembre a Matignon si concentrerà sui salari e sul potere d’acquisto. L’unione sta aspettando il suo risultato per decidere le prossime mobilitazioni.

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Le manifestazioni di questo sabato 7 novembre in Francia precedono un incontro politico lunedì a Matignon. Il primo ministro Sébastien Lecornu riunirà le organizzazioni dei dipendenti e dei datori di lavoro per una conferenza sociale sul potere d’acquisto e sui salari. L’unione ha annunciato che avrebbe deciso di seguire la mobilitazione dopo questo incontro.

Un appuntamento annunciato il 5 novembre

Thecomunicato de Matignon, pubblicato il 5 novembre, conferma la data di lunedì 9 novembre. Il Ministro del Lavoro e della Solidarietà deve completare le sue consultazioni entro domenica. Allo stesso tempo, il Ministro dell’Azione e dei Conti Pubblici continua a discutere con i rappresentanti dei funzionari pubblici.

Il comunicato stabilisce quindi un calendario per le discussioni. Non precisa alcun aumento salariale già deciso o accordo raggiunto con le parti sociali.

Le organizzazioni sindacali si aspettano risposte

In undichiarazione del 5 novembre emessa il 6 novembre dallo Stato della CGTotto organizzazioni indicano che si incontreranno di nuovo lunedì dopo Matignon per fermare il movimento. Il testo è firmato da CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU e Solidaires.

Essi condizionano la fine della mobilitazione per rispondere alle esigenze dei dipendenti, dei funzionari, dei giovani e dei pensionati. Essi deplorano, in questa dichiarazione, l’assenza di appuntamenti per i funzionari pubblici e per i giovani, prendendo atto dell’incontro annunciato con le organizzazioni rappresentative private.

Questa posizione rimane una dichiarazione sindacale. Le discussioni con i rappresentanti del servizio pubblico sono menzionate nel comunicato stampa del governo.

Il Smic rimane in discussione

Secondorelazione del PIC pubblicata il 6 novembreJean-Pierre Farandou ha menzionato sul TF1 la possibilità di indossare il mensile Smic oltre 1.500 euro netto. Tuttavia, il ministro ha chiarito che questo sviluppo non è stato raggiunto e era ancora in discussione.

LCP riporta inoltre che Marylise Léon, Segretario Generale del CFDT, chiede un aumento di 100 euro al netto del mensile Smic. Questa è la richiesta dell’organizzazione, distinta da una decisione del governo.

La conferenza di lunedì e la successiva riunione sindacale sono quindi le prossime scadenze annunciate. In questa fase non pregiudicano un accordo o un arresto per manifestazioni.

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