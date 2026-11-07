Parigi: 16 stazioni interessate dagli eventi

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Il bollettino RATP consultato il sabato mattina elenca 16 stazioni colpite dalle chiusure il 7 novembre, su richiesta della prefettura della polizia. Due onde sono programmate, alle 5.30 e alle 10 di Parigi.

Otto stazioni al mattino presto

La prima lista comprende Charles de Gaulle-Étoile, Argentina, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau, Concorde e Miromesnil.

Otto altri dalle 10

La seconda riguarda Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet e Les Halles.

Secondobollettino dell’operatore, i treni attraversano stazioni chiuse senza fermate e i collegamenti non saranno assicurati. La ripresa dei loro servizi dipenderà dall’autorizzazione della prefettura della polizia. Non è indicato alcun programma generale di riapertura.

Due sezioni interrotte

Il dispositivo include una pausa tra Kléber e Charles de Gaulle-Étoile dalle 5:30, poi tra Châtelet e Hôtel de Ville dalle 10:00. Queste sono, rispettivamente, linee 6 e 11, come specificato inIl parigino nel suo punto di trasporto pubblicato sabato.

Una processione autorizzata dalla Repubblica alla Nazione

The7° arrondissement municipioconferma la partenza annunciata alle ore 14 posto de la République. Il percorso con licenza porta Voltaire Boulevard a Nation. Sono stati banditi diversi incontri proposti dai collettivi dei Gilet Gialli, tra cui quello della Place de la Concorde.

Per preparare un viaggio, è necessario controllare sia il traffico della linea scelta e il servizio della stazione in cui si desidera scendere o cambiare treno. Le chiusure annunciate possono impedire la corrispondenza anche quando una linea continua a circolare. La newsletter RATP dovrebbe essere consultata di nuovo prima del viaggio.

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