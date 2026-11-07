7 novembre rassegna stampa: tregua e tensioni

La stampa del 7 novembre segue gli sforzi per calmare il Libano, senza accordo sulle armi. I giornali confrontano le letture di rischio regionali con le mediazioni in corso. Le abitazioni, gli sfollati interni degli Zahrani, la giustizia e i danni ambientali occupano anche le loro pagine. Cultura, sport e servizi digitali completano questa recensione. Le dichiarazioni e i progetti rimangono distinti dalle decisioni, mentre i dati sono posti nel loro periodo e fonte.

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Sulla prima pagina: una tregua interna ricercata in una regione sotto tensione

La rassegna stampa libanese del 7 novembre 2026 pone il dialogo interno in prima linea. I giornali descrivono un tentativo di placare Baabda e Hezbollah. Non vedono un accordo sulle armi. In Ad Diyar, Sonia Rizk riporta la ripresa dei contatti indiretti. Gli intermediari cercano di contenere tensioni tra Joseph Aoun, Nawaf Salam e il partito. Nabih Berri occupa un posto centrale in questa storia. Le fonti vicine alla presidenza difendono una soluzione pacifica al disaccordo. Tuttavia, mantengono l’obiettivo del monopolio statale sulle armi. Le fonti di Hezbollah chiedono che questo file sia collegato al ritiro israeliano. Essi desiderano anche rivedere le decisioni relative alle sue attività militari e di sicurezza. Le due posizioni rimangono quindi lontane. Gli scambi politici e il tono degli interventi sono discussi prima.

Il 7 novembre, Al Liwa Le relazioni quotidiane sugli sforzi fatti a Berri, poi menziona i circoli che contestano la sua portata. Il dialogo non è quindi presentato come una riunione già tenuta. Al Joumhouriyat insiste sull’assenza di garanzie esterne. Un funzionario anziano anonimo sostiene che non ha né un avvertimento preciso né un’assicurazione per il relax. Il giornale favorisce una stabilizzazione interna sostenibile. Ha sottolineato che le discussioni regionali potrebbero richiedere tempo. Il controllo delle tensioni libanesi non può dipendere da un rapido esito a Washington, Teheran o Israele.

Diverse letture di rischio militare

Al Akhbar del 7 novembre ha fatto un’altra domanda. La sua apertura chiede cosa le autorità si aspetterebbero da Hezbollah se Israele avvia una guerra. Il quotidiano critica una discussione incentrata, secondo lui, sulle sole intenzioni del partito. Questa lettura fa parte della sua linea editoriale. Non è un annuncio offensivo. Ad Diyar presenta anche due scenari. Il primo presuppone che i vincoli politici statunitensi e israeliani favoriscano la negoziazione. Il secondo prevede un’operazione militare per modificare l’equilibrio del potere. Il giornalista Paula Mourad attribuisce queste ipotesi ad una fonte ufficiale. Né è dato come certo.

Al Arabi Al Jadid e Al Quds Al Arabi del 7 novembre seguirono la mediazione del Qatar con l’Iran. Le loro storie descrivono proposte e condizioni ancora in discussione. Essi non riferiscono un accordo definitivo confermato da tutte le parti. Al Bina sta concentrando la sua analisi sull’ordine delle concessioni. Il ritorno degli ispettori nucleari, dei beni congelati e della navigazione rimane legato alle formule segnalate. Questa successione di passi spiega l’attesa descritta nelle pagine libanesi. Tuttavia, non risolve l’accesso ai villaggi del Sud o disaccordo interno sulle armi.

Politica locale: contatti da rinnovare, decisioni ancora in attesa

In Ad Diyar del 7 novembre 2026, il caso di esplosivi Dahr al-Baydar rimane uno dei punti di tensione. Sonia Rizk collega l’appeasement riferito al mantenimento del file nel circuito giudiziario militare. Le sue fonti vicine a Baabda sostengono che questo orientamento riduce il confronto politico. Tuttavia, mantengono il requisito di responsabilità. Sul lato Hezbollah, gli interlocutori del giornale si distinguono tra una migliore relazione e risoluzione della controversia. Si rifiutano di trattare gli armamenti come un problema separato dall’occupazione israeliana. Il testo non descrive quindi una concessione comune sulla sostanza.

Al Joumhouriyat del 7 novembre le relazioni chiedono il graduale ripristino degli scambi tra funzionari. Gli interlocutori anonimi del giornale vogliono impedire ai disaccordi di storpiare le istituzioni. Al Binah pubblica anche le posizioni di Wadih al-Khazen e Ahmad Kabalan. Entrambi chiedono un accordo nazionale, con argomenti diversi. Il primo supporta la mediazione fornita a Berri. Il secondo richiede una tavola di discussione sotto gli auspici di Joseph Aoun. Questi interventi esprimono posizioni politiche. Non sono equivalenti alla convocazione formale di una conferenza.

Calendario parlamentare e Vacancy in Western Bekaa

Il 7 novembre, Al Bina Il quotidiano cita due file separati. La prima riguarda la regolarizzazione di alcuni reati di costruzione. La seconda riguarda il progetto Ministero della Tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale. La riunione prevista dovrebbe continuare la sua considerazione dei testi. Non significa la loro adozione. Ad Diyar cita anche questa convocazione, mentre Al Liwa sta dettagliando gli scambi istituzionali di Berri. Il lavoro dei comitati continua quindi in un clima politico incerto.

Al Akhbar del 7 novembre discute un altro problema istituzionale: l’assedio lasciato vacante da Ghassan Skaff nella West Bekaa. Rula Ibrahim evoca i nomi di Eli Ferzli, Maysam Skaff e altre personalità. Queste sono proposte applicazioni o discussioni politiche riportate. Il giornale non annuncia nessuna elezione fissata dal governo. La sua analisi confronta la prospettiva di un parziale e gli argomenti di sicurezza presentati per il calendario nazionale. Ha anche messo in discussione la preparazione del voto all’estero. Il caso rimane sospeso da una decisione formale. Una dichiarazione di interesse non può essere confusa con una domanda registrata.

Quotazioni e discorsi: lo stato, l’esercito e la fiducia nel cuore degli interventi

Ad Diyar, Al Joumhouriyat e Al Liwa Il presidente ha ricevuto Georges Fayyad, capo di Uniterminals, con i partner del Kuwait. Dice di voler creare le condizioni per un ritorno di fiducia. Le sue osservazioni combinano competenze umane, posizione geografica e settori produttivi. Ha chiesto di andare oltre il commercio tradizionale. L’obiettivo è quello di sviluppare progetti congiunti tra imprese libanesi e kuwaitiane. In questi conti non viene fornito alcun importo di investimento sottoscritto. Le garanzie e le condizioni di attuazione rimangono al centro del discorso.

Il 7 novembre Rodolphe Haykal ha ricordato che l’esercito stava attuando le decisioni dell’autorità politica. Di fronte ai leader militari riuniti a Yarzé, ha insistito sulla sicurezza interna e i confini. Esso presenta la continua occupazione israeliana come il pericolo principale di fronte al paese. Rifiutò anche le critiche che riteneva lontane dal lavoro reale dell’istituzione. Il generale chiede di preparare tutti gli scenari senza contare unicamente sugli sviluppi internazionali. Il giornale distingue questo incontro dal suo incontro con il coordinatore delle Nazioni Unite Jean Arnault.

Sovranità nelle parole dei responsabili

Al Liwa Il deputato difende il sostegno statale come scelta sostenibile. Nella traduzione dei suoi commenti pubblicati da Ad Diyar, chiede di sostenere lo stato « come scelta, non come scommessa ». Ha anche dichiarato che il bilancio proposto non includeva nuove tasse. Ha fatto riferimento alla sospensione di alcuni aggiustamenti a pagamento proposti dai dipartimenti. Questa dichiarazione riguarda il lavoro di bilancio descritto dal membro. Non sostituisce il testo che alla fine sarà adottato.

Lo stesso numero di « Al Liwa » riferisce la Conferenza di sicurezza Ahmad Hajjar. Il Ministro degli Interni contesta l’immagine di un paese completamente trasformato in crimine. Tuttavia, riconosce le preoccupazioni degli abitanti e la necessità di rafforzare i servizi. La sua posizione si basa sui dati presentati dalle forze di sicurezza. Le categorie e i periodi di volo devono rimanere distinti. Ad Diyar ribadisce anche la sua richiesta di un dibattito di fatto. Il riconoscimento dei mezzi limitati non è presentato come una scusa per l’inazione.

Diplomazia: Risoluzione 1701 e spartizioni di armi

Al Quds Al Arabi, Al Bina Prima dell’ambasciatore dell’Unione Europea, il Presidente del Parlamento ha difeso la risoluzione 1701. Lo presenta come garanzia legale del recupero del territorio fino alle frontiere riconosciute. Esso descrive UNIFIL come il quadro pratico per la sua attuazione. I giornali seguono anche discussioni sul periodo che potrebbe seguire la missione. Non segnalano un dispositivo di sostituzione permanentemente interrotto. Annunci, desideri politici e decisioni internazionali non sono quindi intercambiabili.

Al Liwas e Al Quds Al Arabi il 7 novembre seguirono la visita canadese di Youssef Raggi. Il Ministro degli Esteri difende il monopolio statale sulle armi e la decisione di guerra. Ha chiesto il ritiro israeliano e il sostegno all’esercito libanese. Ha anche detto che l’accordo quadro con Israele stava organizzando futuri negoziati. Non la presenta come un trattato definitivo. Prima dei suoi interlocutori, si rifiutò di permettere al Libano di servire come fronte per un altro paese. Queste posizioni sono quelle del ministro, riportate nel contesto delle sue riunioni a Ottawa.

Il comunicato delle cinque ambasciate suscita reazioni contrastanti

Ad Diyar, 7 novembre, Michel Nasr analizza il comunicato delle ambasciate americane, britanniche, australiane, canadesi e giapponesi. Lo vede come una richiesta di impegno pubblico da parte delle forze politiche a favore dell’autorità statale. Il suo testo evidenzia il legame con l’indipendenza della giustizia nel caso Dahr al-Baydar. Tuttavia, la comunicazione non imposta un limite di tempo. Non c’è nessuna sanzione annunciata. L’idea di un avvertimento internazionale è l’interpretazione del giornalista e delle sue fonti diplomatiche.

Al Arabi Al Jadid del 7 novembre riporta le critiche di Ali Ammar. Al-Binah e Al-Quds Al-Arabi sono anche simili a Ali al-Khatib. Questi funzionari denunciano le interferenze nelle scelte nazionali e nella giustizia. La differenza di trattamento è chiara. Alcuni articoli sottolineano gli impegni richiesti dalle autorità libanesi. Altri evidenziano la sfida della pressione straniera. Questa opposizione riguarda il significato politico del comunicato. Non porta alla conclusione che è già stata presa una nuova misura internazionale.

Politica internazionale: i negoziati vanno avanti con le proposte, non con gli accordi

Al Arabi Al Jadid del 7 novembre 2026 pone le condizioni iraniane al centro della sua copertura. Sabir Gol-Anbari ha riferito su Ali Bagheri Kani, che ha chiesto misure concrete prima di una ripresa diplomatica. I rapporti giornalieri separatamente da Reuters su una proposta inviata dal Qatar. Esibisce anche una sequenza riportata da Axios. Comporterebbe sollevare il blocco, i fondi sbloccati, ispettori di ritorno e la navigazione nello Stretto di Ormuz. Questi elementi rimangono proposte segnalate. La loro pubblicazione non dimostra la loro accettazione da parte di tutte le parti.

Al Quds Al Arabi del 7 novembre sottolinea anche la mancanza di conferma comune dell’accordo di cui a determinate informazioni. Al Bina Nella sua analisi, Nasser Kandil distingue tra gli impegni in linea di principio e le condizioni per l’apertura dei negoziati finali. Il trattamento delle scorte arricchite e l’accesso alle strutture non sono gli stessi. Al Akhbar invece evidenzia la diffidenza di Teheran di Donald Trump. I suoi ricercatori intervistati considerano sia l’escalation che il rapido accordo. Le loro valutazioni non sono decisioni militari.

Israele: le raccomandazioni non ancora una coalizione

Al-Akhbar, Al-Liwa- e Al-Quds Al-Arabi del 7 novembre seguono consultazioni intorno a Gadi Eisenkot. Essi rappresentano un vantaggio nelle raccomandazioni rivolte al presidente Isaac Herzog. Tuttavia, descrivono anche gli ostacoli alla formazione di un governo. Il ruolo dei partiti arabi, quello delle formazioni ultraortodosse e le condizioni stabilite da Avigdor Lieberman rimangono discusse. Il sostegno a una designazione non è confuso con un accordo di coalizione. I quotidiani giornalieri attendono una nuova tappa istituzionale la domenica.

Le possibili conseguenze per il Libano dividono i commentatori. In Al Jumhouriyat del 7 novembre, Tony Issa crede che la dottrina israeliana nel sud non dipende da un singolo leader. Non anticipa una rottura automatica con Benjamin Netanyahu. Maârouf Daouk riferisce in Al Liwa Lo rende condizionale alle azioni future. Al Bina presenta anche due letture. Hassan Hardan si aspetta più vincoli americani, mentre Rami Chahrour insiste sulla continuità degli interessi. La stampa non propone quindi una diagnosi unanime.

I conflitti rimangono anche crisi di servizio e di reddito

Al Quds Al Arabi del 7 novembre monitora le difficoltà finanziarie dell’UNRWA. Il giornale cita la risposta dell’agenzia su un deficit di cassa di 80 milioni di dollari. Questa risposta afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla risoluzione. Si distingue tra le opzioni studiate e le scelte effettivamente fatte. Esso ricorda anche che il mandato rientra nella prospettiva dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le cifre per le cancellazioni dei posti menzionati dal giornale non dovrebbero quindi essere trasformate in una decisione eseguita.

Nello stesso numero, il rapporto di Hiba Mohammad nel bacino di Yarmouk collega la sicurezza e i mezzi di sussistenza. I controlli descrivono i controlli, l’accesso difficile alle colture e l’incertezza sui ritorni. Un residente spiega che suo figlio, venuto dalla Turchia, rinuncia a comprare localmente. La sua testimonianza non è un indice generale immobiliare. Tuttavia, mostra come le restrizioni descritte influiscono su una decisione familiare. Al Akhbar si avvicina a un meccanismo stretto a Gaza: l’assenza di input riduce l’attività produttiva e sviluppa competenze di vita. Entrambi i rapporti partono da situazioni locali, senza confonderli.

Economia: la finanza immobiliare e la fiducia restano collegate

Ad Diyar del 7 novembre 2026 pubblica un’intervista a Antoine Habib di Joseph Farah. Il Presidente della Habitat Bank annuncia circa 1.300 prestiti per circa 90 milioni di dollari. L’organismo di manutenzione mette questi dati all’inizio di ottobre. Ha anche menzionato circa 45.000 visite alla piattaforma. Queste visite non sono file accettati. Il manager distingue tra crediti di acquisizione o costruzione, incassati a $100,000, e crediti di ristrutturazione, incassati a $50.000. Infine, ha menzionato il prossimo lancio di finanziamenti per le unità prefabbricate. Quest’ultimo prodotto è pubblicizzato, non descritto come già distribuito.

La stessa intervista dettaglia il commercio in Kuwait. Antoine Habib evoca una sesta tranche di 25 milioni di dollari dal Fondo Arabo. Il suo trasferimento porterebbe gli importi ricevuti a circa 114 milioni, su una busta totale vicina a 165 milioni. La formulazione del titolo e la manutenzione differiscono sullo stato del trasferimento. È quindi opportuno mantenere l’aumento finanziario annunciato, senza indicare una data di esborso assente dal testo. La Habitat Bank dice che sta perseguendo la ricerca di altre risorse. Ha anche sottolineato che i prestiti dovrebbero rimanere compatibili con i redditi delle famiglie.

Vacant alloggi e proposte ancora da decidere

Il 7 novembre, Al Liwa Indica la cifra di 7.000 appartamenti vuoti a Beirut. Esso sostiene uno studio fiscale e un migliore coordinamento pubblico delle abitazioni. Ad Diyar spiega lo stesso ragionamento: incoraggiare l’uso di unità non occupate e sostenere programmi di finanziamento. La persona responsabile afferma che tale misura richiede una decisione legislativa. Né il giornale descrive una tassa già votata. I possibili ricavi non sono quantificati.

Entrambe le edizioni utilizzano anche i bilanci di prestito in date diverse. Al Liwa Ad Diyar presenta i dati di ottobre. Queste cifre non sono contraddittorie in natura. Non coprono la stessa scadenza. Il dibattito va oltre il credito bancario da solo. I giornali si riferiscono all’accesso al noleggio, alla disponibilità di alloggi e alle esigenze delle famiglie modeste. Non forniscono un programma pubblico completo già finanziato.

Elettricità, diaspora e progetti produttivi

L’editore di Ad Diyar del 7 novembre afferma che l’elettricità del Libano sostiene lo Stato e le sue agenzie superano i $250 milioni. Ha commentato la decisione di tagliare il potere alle amministrazioni che non hanno pagato i loro debiti. Il giornale si oppone a questi pagamenti non pagati alle spese di valuta estera per il carburante e la manutenzione. Non pubblica una dichiarazione verificata di ciascun debitore. Il suo obiettivo è la coerenza del recupero pubblico e il finanziamento del servizio.

Al Bina e Al Quds Al Arabi del 7 novembre seguono l’incontro di Nawaf Salam con l’Unione Culturale Mondiale del Libano. I rappresentanti della diaspora chiedono garanzie per investitori e depositanti. Sottolineano la giustizia indipendente e la lotta contro la corruzione. La loro disponibilità dichiarata non è una promessa di investimento quantificata. Al Liwa Gli obiettivi citati riguardano progetti produttivi, approcci e competenze. Le condizioni di attuazione rimangono decisive in queste varie relazioni.

Giustizia: le procedure, l’amnistia e i diritti umani rimangono separati

Ad Diyar del 7 novembre 2026 dedica la sua ultima pagina a una decisione del giudice criminale di Zahlé, Alaa Bachir. Nader Kaspar spiega le ragioni di una colonna legale. Il file riguarda un falso certificato ai sensi dell’articolo 466 del Codice penale. Secondo la sentenza riprodotta, l’azione pubblica è estinta dall’effetto dell’amnistia. Tuttavia, il tribunale continua ad esaminare l’azione civile. L’udienza è prevista per il 17 dicembre 2026. La cessazione dei procedimenti pubblici non è quindi un’assoluzione sui meriti né la scomparsa di qualsiasi richiesta personale.

Il ragionamento presentato riguarda anche le riserve interpretative del Consiglio costituzionale. La cronaca discute la portata della sua decisione del 12 ottobre 2026. Essa distingue tra la contraffazione monetaria e altri reati contraffatti. Il giudice esamina come applicare le eccezioni all’amnistia nel caso prima di lui. Questo dibattito tecnico non suggerisce che tutti i file falsi riceverebbero lo stesso trattamento. La portata di ogni decisione dipende dal testo, dai fatti e dalla procedura.

Falsi documenti e morte in custodia

Al Liwas del 7 novembre riporta un’indagine su una presunta rete di falsificazione. Il quotidiano descrive un reclamo bancario, seguito da indagini giudiziarie a Beirut. Secondo le prove, 12 banche erano coinvolte. Il testo menziona i certificati di capitale e altri documenti amministrativi. Si riferisce alle accuse per associazione criminale, falsificazione e uso di falsificazione. Questi atti procedurali non costituiscono una condanna. I volumi citati rimangono quelli dell’indagine descritta dal giornale. Solo loro non misurano una perdita finanziaria.

Nella stessa edizione, Al Liwa Il giornale riporta la richiesta di indagine del comitato della famiglia. Egli sostiene che un rilascio dovrebbe verificarsi e denuncia ritardi amministrativi. Queste accuse devono rimanere attribuite. Il verbale non fornisce una conclusione medica e giudiziaria che stabilisce la causa della morte. Inoltre non dimostra un legame causale tra il ritardo riportato e la morte. La salute, il calendario giudiziario e le questioni di responsabilità rimangono separate.

Società: movendo coloni, i servizi devono seguire

Al Akhbar del 7 novembre 2026 pubblica un rapporto di Firas Khalifeh sulla costa Zahrani. Il quotidiano descrive circa 10.000 sfollati in 18 località. Le reti familiari, gli affitti e la vicinanza dell’autostrada spiegano questo. A Sarafand, il comune ha fatto riferimento a 800 famiglie, o circa 3.600 persone. A Khraieb, il rapporto menziona circa 1.200 persone sfollate. Queste figure appartengono alla stessa serie. Non dovrebbero essere aggiunti al totale regionale. Il testo mostra soprattutto come un ricevimento di emergenza diventi un’installazione estesa.

Ha bisogno di cambiare con questa durata. I comuni cercano di contenere affitti e mantenere gli aiuti. Le famiglie rendono le case disponibili. I commercianti spostati riaprire un’attività mantenendo il nome della loro città natale. Il rapporto segue in particolare un negozio di scarpe di Bint Jbeil. Si riferisce anche ai collegamenti mantenuti con villaggi dove il ritorno rimane impossibile. Le testimonianze non solo descrivono una perdita di alloggi. Coprono lavoro, biblioteche, ricordi e luoghi di sepoltura.

Studiare, coltivare e prepararsi per l’inverno

Nello stesso rapporto, Al Akhbar del 7 novembre descrive il trasferimento provvisorio di ramo V dalla Facoltà di Scienze dell’Università libanese da Nabatiyah a Tefahta. Il direttore Wassim Abdallah annuncia 900 registrazioni amministrative. L’edificio, progettato per un liceo, è stato prestato dal comune. Il Consiglio del Sud ha riabilitato e attrezzato, secondo il testo. Uno studente di biologia descrive un posto più piccolo ma considerato più sicuro. Il numero di dichiaranti non misura la frequenza o i risultati. Cattura l’estensione del servizio da mantenere nonostante lo spostamento.

Al Liwas, Al Binas e Al Quds Al Arabi del 7 novembre hanno riconquistato i coltivatori di olive di Deir Mimas. Hanno denunciato la sparatoria, le restrizioni di accesso e l’arresto di un residente. Non denunciano le vittime per questi fatti specifici. Il reddito agricolo dipende dall’accesso fisico ai campi. Inoltre, Al Liwa Questa precisazione evita di riunire eventi di natura diversa in una singola narrazione militare.

Rischi ambientali e responsabilità pubbliche

I risultati della recensione presentata da Tamara el-Zein sono tratti da Al Liwas e Al Binas del 7 novembre. Il Ministro dell’Ambiente si riferisce a oltre 16.000 ettari di agricoltura e silvicoltura bruciati tra ottobre 2023 e settembre 2026. Descrive anche danni a riserve e terreni. Annuncia la preparazione di un file internazionale e chiede rimedi. I dati sono quelli della revisione ministeriale riportata. Le equivalenze di magnitudo menzionate riguardano i segnali di esplosione. Non provano l’inizio dei terremoti naturali. Il ministro chiede specificamente studi specializzati prima di concludere.

Alla fine, Al Liwa il 7 novembre, l’ingegnere Mohammad al-Hajj Chehadé si avvicinò alle inondazioni. La sua manutenzione si distingue tra strade pubbliche, reti municipali e corsi d’acqua. La pulizia non risolve difetti di capacità o incrociamenti. Il caso di Nahr al-Ghadir illustra questa limitazione. La persona responsabile descrive i punti che richiedono nuove infrastrutture e asset terrestri. Non annuncia la scomparsa del rischio invernale. Le informazioni utili riguardano sia le competenze di ogni organizzazione che le operazioni di manutenzione.

Cultura: Memoria libanese, libri e spazi pubblici

Il complemento culturale di Al Akhbar del 7 novembre 2026 presenta il romanzo di Christo El-Murr, il cui titolo può essere tradotto come « Between the Hungers ». Mohammad Nassereddine descrive una storia di famiglia in quattro generazioni. La storia attraversa il Monte Libano, Beirut, Africa e Cile. La carestia del 1916, la migrazione e la guerra civile alimentano il suo tessuto. La critica distingue la fame materiale, il desiderio e la ricerca della giustizia. Si riferisce anche a passaggi documentari che a volte rallentano la narrazione. I personaggi e le loro azioni appartengono al romanzo. Non devono essere trasformati in fatti contemporanei.

Al Bina il 7 novembre annuncia un’opera di Zeina Henri Khalil su monasteri e chiese ad Achqout. La comunicazione insiste sulla documentazione storica e architettonica. Esso collega monumenti alla memoria del villaggio e Kesrouan. Non specifica un programma di lancio o un elenco completo dei siti studiati. In Al Akhbar, altre pagine seguono la poesia di Fatma Khodr e l’opera di Abdel-Wahab al-Bayati. La città ha un posto centrale nell’esilio della città e dei suoi oggetti quotidiani. Queste letture culturali offrono un altro accesso agli effetti delle pause e delle partenze.

La cornice e il finanziamento della creazione

Il 7 novembre, Al Liwa, ha pubblicato una riflessione di Ziad Sami Itani sulla sedia blu di Ain el-Mreisse. L’autore mette l’opera nella memoria del lungomare. Rievoca pescatori, camminatori e usi popolari. Le sue domande riguardano il finanziamento, l’autorizzazione e la manutenzione. Non stabilisce l’appropriazione indebita dei fondi. Al Akhbar tratta lo stesso oggetto in una galleria molto più controversa di Salim Muawad. Entrambi i testi non difendono lo stesso tono. Tuttavia, permettono di identificare un dibattito sul luogo dell’arte nello spazio pubblico.

Ad Diyar del 7 novembre domande regista Elijah Walid Ramouz circa il declino della serie sociale libanese. Essa pone in discussione difficoltà di finanziamento e il rapporto tra produttori e catene. Si riferisce anche alla concorrenza di coproduzioni e piattaforme regionali. Secondo lui, i soggetti familiari non hanno perso il loro pubblico in linea di principio. Richiede storie vicine alla società e alla produzione economicamente sostenibile. I suoi commenti non si basano su una nuova udienza pubblica. Descrivono i vincoli professionali di un settore culturale.

Alcuni appuntamenti annunciati nelle edizioni

Al Liwa Il quotidiano menziona anche il sessantasettesimo anniversario dell’Università Araba di Beirut. La cerimonia è prevista per il 13 novembre alle 18 nel campus di Debbieh. L’annuncio pone l’appuntamento nella sala Omar Houri. Questi sono programmi pubblicati, non relazioni di eventi già tenuti. Lo stesso giornale evoca una futura edizione di Beirut Art Days nel giugno 2027. Questa data appartiene ad un calendario più lontano.

Al Arabi Al Jadid del 7 novembre segue i legami tra la creazione palestinese e le scene europee. Il suo programma a Utrecht comprende archivi sonori e musicisti libanesi, tra cui Sary Moussa e Abed Kobeissy. Il quotidiano presenta anche il Edward Said National Conservatory Forum. Incontri mensili a distanza collegano la ricerca, l’insegnamento e la memoria. Il prossimo appuntamento segue un ritmo annunciato, l’ultimo martedì del mese. Il giornale insiste sulla continuità del lavoro culturale, al di là di un concerto di solidarietà isolato.

Sport: Olimpismo libanese di fronte a una scadenza istituzionale

Al Akhbar del 7 novembre 2026 riporta una lettera del Comitato Olimpico Internazionale e del Consiglio Olimpico asiatico. Il testo, rivolto al Ministro Nora Bayrakdarian, riguarda il governo olimpico libanese. Il quotidiano descrive due direzioni rivali e le posizioni delle organizzazioni internazionali. Ha citato una richiesta di cooperazione con la gestione riconosciuta, presieduta da Boutros Jalkh. Una risposta è prevista entro il 15 novembre. Il giornale si riferisce a misure di protezione o a possibili sanzioni. Non annuncia una sospensione già pronunciata.

Il campo di applicazione del caso supera la concorrenza. L’articolo collega il riconoscimento istituzionale e la rappresentazione dello sport libanese. Ha menzionato la Carta olimpica e una decisione arbitrale. Questi riferimenti dovrebbero essere distinti dalle posizioni prese dai leader locali. La tempestività è una scadenza di risposta. Il rapporto non permette di annunciare l’esclusione degli atleti da una competizione. Tale conseguenza richiederebbe una decisione esplicita da parte delle autorità competenti.

Il Rendez-vous libanese di novembre

Al Liwa Il giornale riporta l’incontro di May el-Khalil con il Direttore Generale della Sicurezza Hassan Choucair. Esso mette i preparativi nel registro sportivo e organizzativo. L’appuntamento annunciato non costituisce ancora un bilancio di partecipazione. La stessa pagina segue la preparazione delle giovani selezioni e le partite del campionato di calcio. I risultati già giocati devono rimanere separati dai manifesti futuri.

Al Liwa e Al Akhbar del 7 novembre annunciano anche l’accoglienza del nuotatore Tia Obeid dopo Dakar. I loro programmi pubblicati non sono identici. Questa rivista mantiene l’annuncio di benvenuto senza assegnarlo una certa ora. Alla fine della giornata, Al Liwa! presenta la partnership imprenditoriale di Waël Arakji con Antoine Abu Antoun. Il giocatore difende l’investimento in Libano. Il rapporto riguarda un progetto professionale. Non fornisce un importo commesso o un risultato commerciale.

Tecnologia: i servizi digitali giudicano la loro attuazione

Ad Diyar del 7 novembre 2026 presenta la piattaforma « Masak » della Sicurezza Generale. Il giornale riprese un’indagine sulla rivista dell’istituzione e le spiegazioni del generale Fadi Harb. Il dispositivo combina un’applicazione mobile con un portale. Esso è destinato a consentire il file delle applicazioni, gli allegati da allegare e seguire. I servizi menzionati riguardano passaporti, visti, soggiorni e vari certificati. Il loro lancio deve essere graduale, dopo la verifica del loro funzionamento. La presentazione non significa quindi che tutti gli approcci sono già disponibili online.

Le condizioni di registrazione descritte includono un passaporto biometrico libanese, anche scaduto, un telefono e mezzi di contatto accessibili. Il controllo combina la lettura del chip, il confronto facciale e il codice temporaneo. Secondo quanto detto funzionario, i dati sono ospitati nel Centro Generale di Sicurezza in Libano. La rivista menziona la crittografia, i diritti di accesso e la tracciabilità. Queste sono le garanzie annunciate dall’istituzione. Non valgono controlli tecnici indipendenti. Lo spostamento ridotto e il monitoraggio chiaro rimangono i vantaggi richiesti.

Apprendimento e industria: distinguere i progetti dai risultati

I team di Al Liwa Student stanno lavorando al mantenimento della generazione Z. Cinque gruppi finalisti devono presentare le loro proposte il 13 novembre. Il giornale cita la mentorship e le opportunità per la scoperta professionale. Non pubblica ancora i risultati della competizione. Al Arabi Al Jadid presenta l’insegnante algerino Naïma Boualtout. I suoi strumenti combinano storie digitali, giochi e media sensoriali. Il rapporto descrive un approccio pedagogico. Non stabilisce un guadagno scolastico misurato da uno studio controllato.

Al Joumhouriyat del 7 novembre esamina gli annunci di guida autonomi intorno a Nvidia e diversi partner industriali. Il quotidiano differisce tra test, raccolta dati e flotte previste. Ricorda che un livello quattro di autonomia rimane limitato a un campo d’uso definito. Restano necessarie autorizzazioni, assicurazioni e prove di sicurezza. I volumi dei veicoli previsti non sono veicoli già in uso. Questo è in linea con quello osservato nelle utility digitali: un annuncio deve essere seguito da condizioni di accesso e risultati verificabili.

Persone: percorsi di carriera piuttosto che voci

Al Arabi Al Jadid del 7 novembre 2026 segue le riprese a Istanbul della serie « Rahma ». Le citazioni giornaliere Saba Mubarak, Bassem Yakhour e Qais Sheikh Najib. Anche Georges Trad e Ranim Matar sono inclusi nella distribuzione. La carta è principalmente interessata all’economia di adattamenti e tiro all’aperto. Descrive i trade-off tra costi, pubblicità e trasmissioni. Cita voci sui cambiamenti futuri nella produzione, senza conferma ufficiale. Non possono quindi essere presentati come decisioni.

Ad Diyar del 7 novembre aggiunge luce supplementare a Elijah Walid Ramouz. Il regista difende il luogo della finzione sociale nell’identità culturale libanese. Non chiede di rimuovere i soggetti difficili. Egli desidera affrontare con loro una chiara narrazione e un intento sociale. Secondo lui, le questioni di violenza o dipendenza non sono sufficienti per condannare un lavoro. Il problema riguarda il loro trattamento e le condizioni di produzione. La scelta di canali e produttori rimane al centro di questa discussione.

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