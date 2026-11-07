Istruzione: appello per sciopero il 10 novembre

Le organizzazioni si stanno preparando per la continuazione del movimento in istruzione, università e ricerca.

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Quindici organizzazioni di istruzione, ricerca e gioventù chiedono una giornata di azione martedì 10 novembre 2026. Il loro comunicato del 6 novembre prevede scioperi, manifestazioni e manifestazioni.

Un appuntamento dopo le manifestazioni del sabato

TheSNES-FSUfissare questa scadenza in linea con la mobilitazione il 5 novembre. Nel suo testo aggiornato di venerdì, invita anche il personale di secondo grado a partecipare alle manifestazioni di sabato 7 novembre, su remunerazione, pensioni, servizi pubblici e libertà fondamentali.

L’Unione vuole una rapida ripresa dell’azione nell’istruzione. Ha ricordato che aveva fornito un preavviso settimanale che permette al personale di decidere collettivamente sulle azioni locali tra i giorni nazionali. Questo calendario distingue quindi l’evento di sabato, il giorno settoriale di martedì e le decisioni che potrebbero poi essere prese a livello interprofessionale.

Salari, posti di lavoro e condizioni educative

Lappello congiuntoin particolare, richiede l’aggiornamento degli stipendi pubblici, il reclutamento, il mantenimento e la ristrutturazione di edifici. A livello senior, i firmatari hanno richiesto 15.000 posti e finanziamenti per i 150.000 posti che ritenevano mancanti. Questi numeri sono le loro richieste, non le creazioni annunciate dallo stato.

Thedocumento firmatoin particolare, la FSU, FERC-CGT, FNEC FP-FO, SUD Education, Sup A meeting è prevista martedì sera per discutere il follow-up.

A Rennes, un primo appuntamento locale annunciato

TheCGT Ille-et-Vilaine azioneinvia una chiamata con FSU 35, FNEC FP-FO 35 e SUD Education 35. Per martedì, le organizzazioni annunciano un raduno alle 13.00, piazza della stazione di Rennes, per aderire alla Direzione dipartimentale dell’Educazione Nazionale, dove chiedono un pubblico. Una riunione generale è stata annunciata alle 17 del Triangolo. Questi orari sono dati a Parigi.

La pagina del sindacato afferma che questi accordi possono evolversi. Ha anche invitato il personale ad incontrarsi lunedì 9 novembre per discutere la continuazione dello sciopero. L’udienza richiesta non deve quindi essere presentata come appuntamento già accettato dall’amministrazione.

In questa fase, questi testi stabiliscono chiamate e appuntamenti. Non permettono di annunciare un tasso di sciopero, chiusure di stabilimenti o un bilancio di partecipazione per martedì.

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