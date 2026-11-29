Un incendio gravemente danneggiato Namur City Hall la notte del 28-29 novembre. Un pompiere è stato ferito e il piano di emergenza comune è stato attivato.

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Un incendio gravemente danneggiato Namur City Hall la notte di sabato 28 a domenica 29 novembre. Un pompiere è stato ferito e trasportato in ospedale. Il sindaco di lavoro, Charlotte Bazelaire, ha attivato il piano d’emergenza comune. La città deve ora organizzare la ricezione degli abitanti privati delle loro finestre abituali.

Un incendio in un’ala in costruzione

L’avviso è stato dato di notte. L’incendio è scoppiato in un’ala in ristrutturazione, in Rue des Dames Blanches, prima di diffondersi su diversi livelli. La squadra di soccorso ha impegnato squadre da diversi comuni. Il luogo di partenza segnalato non stabilisce che il lavoro sta causando il disastro. La polizia locale ha indicato che era troppo presto per determinare la causa.

Un avviso BE-Alert è stato inviato ai locali chiedendo loro di chiudere porte e finestre a causa del fumo. Un perimetro di sicurezza ha tagliato l’accesso alle strade vicine e al parcheggio del municipio. Queste restrizioni riguardano il settore degli interventi; Non significano che tutto il centro di Namur sia chiuso.

Dove andare dopo il fuoco?

Il municipio, rue de Fer, è sede in particolare dell’Area Cittadina, dove il comune riceve residenti per la popolazione e la registrazione civile. Il sindaco in carica ha indicato che la sua priorità era quella di ripristinare i servizi più urgenti lunedì. I primi annunci non hanno specificato dove gli appuntamenti già programmati sarebbero stati trasferiti o quali finestre potrebbero essere riprese da quella data.

La Guichet della città era già in atto prima del disastro per alcune richieste di documenti. Non sostituisce tutte le procedure con presenza fisica, compresi quelli che richiedono l’identificazione al banco. Il comune deve ancora specificare gli indirizzi alternativi e le modalità di ricezione. Un punto di situazione è stato annunciato domenica alle 11:30, ora di Namur, alla Saint Joseph Gallery.

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