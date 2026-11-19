ICOMOS Libano chiede la rimozione della base concreta a Nahr al-Kalb e la riabilitazione del sito. Il suo avvertimento del 17 novembre distingue la protezione delle stele e la conservazione dei loro dintorni. Gli statuti dell’UNESCO non si qualificano come Patrimonio Mondiale. Nessun vero smantellamento è ancora confermato.

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ICOMOS Libano chiede la rimozione della base di cemento per un palo a Nahr al-Kalb. In un avviso pubblicato il 17 novembre 2026, il Comitato nazionale ha anche chiesto il ripristino del promontorio e il trasferimento del progetto. Questo intervento da parte di esperti del patrimonio prolunga la controversia che circonda il cantiere. Non costituisce una nuova decisione amministrativa o una constatazione di demolizione.

Nahr al-Kalb: Proteggi i dintorni delle stele

Il comitato descrive un albero pianificato di 16 metri sopra il tunnel. Ha sfidato la sua posizione, le sue dimensioni e le modalità del progetto, non la presenza della bandiera libanese. Secondo la sua analisi, la struttura cambierebbe il rapporto tra iscrizioni, roccia e paesaggio. Si riferisce anche a rischi legati ad ancoraggi e carichi sul promontorio.

ICOMOS richiede un patrimonio e una valutazione dell’impatto visivo prima di qualsiasi scelta alternativa. Richiede una delineazione legale del sito e della sua zona di protezione e un maggiore coordinamento delle amministrazioni. Il comitato offre la sua competenza gratuitamente per cercare un’altra soluzione. Queste applicazioni non dimostrano che una registrazione è stata distrutta.

Una controversia amministrativa già aperta

Il 9 novembre, Libnanews aveva dettagliato l’annuncio del Ministero della Cultura sulla cessazione del lavoro. Ghassan Salamé aveva chiesto l’intervento del ministro degli Interni Ahmad Hajjar. La cultura affermava che non aveva rilasciato alcun permesso per la base concreta e ricordava che una sospensione decisa nel novembre 2025 rimase applicabile.

Il comune di Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar e Haret al-Bellaneh difese, nella sua presentazione del 2025, un progetto per sviluppare il sito. Si basava su consultazioni e accordi precedenti, così come una posizione senza registrazione. Questa vecchia posizione non è la risposta all’avviso del 17 novembre. Inoltre non consente la conclusione di un permesso che copra il lavoro in controversia.

Memoria del mondo non significa patrimonio mondiale

I due riconoscimenti sono distinti. L’UNESCO conferma la registrazione degli steli nel World Memory Register nel 2005. Il sito archeologico è stato anche sulla lista dei patrimoni mondiali indicativi libanesi dall’11 luglio 2019. Questa lista riunisce le merci che lo Stato intende proporre: non costituisce un’iscrizione nella Lista dei Beni dell’Umanità.

Il dossier presentato dal Libano sottolinea il ruolo di questa traversata costiera, a circa 15 chilometri a nord di Beirut. I rilievi e le iscrizioni testimoniano i poteri che sono passati, dall’antichità ai tempi contemporanei. Il loro interesse è dovuto anche alla loro concentrazione nello stesso luogo.

Oltre la decisione annunciata il 9 novembre, il destino materiale della base rimane da stabilire. Le fonti consultate non confermano la sua rimozione, il completamento o l’adozione di una nuova sede.

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