Una cattura tariffaria a Beirut, Tel Aviv e Larnaca rilancia la questione del costo dell’accesso al Libano. Senza offerte e confronto di mercato, questo editoriale chiede a MEA e allo stato dei conti: trasparenza dei prezzi, alternative accessibili e rigorosa misurazione del servizio per i viaggiatori.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Editoriale Libnanews · Newsdesk

Vendendo il fascino del Libano senza trattare il prezzo del suo accesso, si finisce per confondere la politica del turismo con la pubblicità. Un confronto dei biglietti forniti al nostro staff editoriale pone una domanda legittima: qual è il luogo di soggiorno quando il trasporto assorbe già una parte decisiva del bilancio? Il MEA deve rispondere alle sue offerte. Lo Stato deve rispondere in tutto il servizio.

In questa cattura, un viaggio tondo a Paris-Charles-de-Gaulle-Beirut appare a C$1,673 per viaggiatore. Paris–Tel-Aviv è pubblicato in 726 dollari canadesi, Parigi-Larnaca a 690. I tre percorsi presentati sono diretti, con orari annunciati dalle 4:15 alle 4:25. L’importo per Beirut è 2,30 volte quello di Tel Aviv e 2,42 volte quello di Larnaca.

Queste cifre meritano di essere esaminate, non sovrainterpretate. Le date di partenza e di ritorno, i bagagli e le condizioni tariffarie non sono inclusi nella trasmissione. Questa immagine non stabilisce quindi un confronto con i servizi identici o con il prezzo medio attuale di queste destinazioni. Essa mostra un’offerta postata, non un’indagine statistica del mercato. Ma la questione politica che solleva non scompare con questa prenotazione: come rendere una destinazione attraente se il suo accesso diventa, per il viaggiatore, il primo ostacolo?

Prezzo in corso Da Parigi-CDG R/A per passeggero Beirut

MEA, operato da Air France

Diretto, 4:15 1 673 CAD Tel Aviv

El Al

Diretto, 4.25 726 CAD Larnaca

Air France, operato da Cyprus Airways

Diretto, 4:15 690 CAD Dichiarazione fornita all’editore, in dollari canadesi. Date non visibili, condizioni di bagaglio e tariffa: non si tratta di un confronto di mercato con servizi identici o di una garanzia di disponibilità corrente. Tavolo originale; cattura non riprodotto.

Il logo non dice tutto sul biglietto

Un dettaglio proibisce la prova espediente. Il volo per Beirut è chiamato Middle East Airlines, ma la cattura specifica che è gestito da Air France. Quello a Larnaca è commercializzato come Air France e gestito da Cyprus Airways. Questo non è un semplice confronto tra tre aziende che trasportano i propri passeggeri nel proprio aereo.

La condivisione del codice fa parte del funzionamento delle reti aeree. Air France ha annunciato il 20 luglio 2026 un accordo con Cipro Airways, il suo codice è apposto dal 7 luglio sui voli Parigi-Larnaca del suo partner. Questa organizzazione può espandere l’accesso commerciale a un link. Non consente, da una cattura, di identificare chi ha fissato ogni componente dell’importo visualizzato o quale altra offerta è rimasta disponibile per lo stesso sedile.

La critica del MEA deve quindi essere equa. L’azienda non risolve necessariamente tutti i componenti dei prezzi in Libano. Tuttavia, è responsabile per i viaggiatori per le offerte commercializzate sotto il suo nome e per la loro trasparenza. La condivisione del codice non è una risposta sufficiente alla questione del perché costa venire a Beirut. Una compagnia aerea nazionale deve essere in grado di spiegare le sue disponibilità, le sue tariffe e l’interesse dei suoi accordi per i viaggiatori, non solo per la sua rete.

Una destinazione è giudicata al costo dell’intero soggiorno

Il viaggiatore non riserva uno slogan. Aggiunge il biglietto, i bagagli, le sistemazioni, i viaggi e ciò che può spendere sul posto. Per coloro che esitano tra diverse destinazioni, un costo aggiuntivo dell’aria può annullare l’interesse di un hotel più economico o di un ristorante attraente. Esso può anche ridurre la durata del soggiorno, il numero di persone che escono o la spesa per le attività. Si tratta di meccanismi economici, non di perdite quantificate che potrebbero essere misurate.

Né la diaspora dovrebbe essere vista come una domanda acquisita. L’attaccamento familiare può rendere il viaggio particolarmente importante; non rende il budget illimitato. Presentare il ritorno al paese come prova emotiva mentre lascia il suo costo fuori dal dibattito è chiedere alle famiglie di risolvere, con i loro risparmi, una difficoltà di accesso che riguarda tutta l’economia turistica.

Tuttavia, è necessario confrontare onestamente. Un’offerta senza valigia in stiva non vale automaticamente un’offerta che include una. Transavia afferma, per esempio, che la sua grande opzione bagaglio cabina è pagato e che il suo prezzo varia in base alla destinazione, al volo e all’ora di prenotazione. Condizioni di modifica, gli orari e la corrispondenza contano anche. Un dibattito serio deve opporsi a cesti equivalenti, non selezionare il biglietto più costoso da un lato e un tasso di chiamata dall’altro.

La posta in gioco non è limitata ai principali hotel. Nella presentazione della sua valutazione del turismo libanese pubblicata il 26 ottobre 2026, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro identifica un potenziale nel turismo culturale, rurale ed ecologico, accoppiato alle esigenze di competenze e condizioni di lavoro migliori. Il collegamento con il biglietto aereo è economico: queste attività hanno bisogno di visitatori che possono mantenere un budget una volta arrivati, non solo da una destinazione presente nelle campagne di comunicazione.

La redditività di una società non è l’intera politica del turismo

La questione della responsabilità è tanto meno astratta perché MEA non è una società senza alcun legame con le autorità pubbliche. Nella sua diagnosi pubblicata nell’aprile del 2026, il Fondo Monetario Internazionale presenta la Banca del Libano come azionista di controllo e nota che i conti controllati della società non sono pubblici. Questo non stabilisce alcuna illegalità. Questo, d’altra parte, rende un requisito di trasparenza sulla strategia di un’azienda il cui accesso al paese è parzialmente dipendente.

Senza dati dettagliati sui costi e sui ricavi di queste offerte, è impossibile calcolare i margini.

Il problema va quindi oltre il MEA e lo colpisce direttamente. Lo Stato ha la responsabilità delle condizioni di accesso al mercato e della coerenza della sua politica turistica. I vettori hanno la loro offerta commerciale. I distributori devono rendere i servizi leggibili e l’operatore efficace. Il MEA deve rispondere alle sue offerte; Lo Stato deve rendere accessibili le alternative.

Meno slogan, più responsabilità

Un primo passo sarebbe quello di pubblicare un osservatorio trasparente del costo di accesso al Libano: le stesse città di partenza, le stesse date di soggiorno, gli stessi orari di prenotazione, voli diretti distinti dai collegamenti, bagagli e condizioni incluse nel confronto. Una tabella mensile potrebbe seguire soggiorni identici acquistati a trenta, sessanta e novanta giorni di partenza e poi distinguere tra le vacanze scolastiche e i periodi fuori quota. Le frequenze e i sedili proposti devono essere contati per volo effettivo, non per numero di codici commerciali visualizzati. Diversi livelli di prezzo dovrebbero essere seguiti, piuttosto che un singolo minimo promozionale. Sarebbe una proposta di politica pubblica utile, non un verdetto preliminare contro un vettore.

Da questa base, il governo deve mettere a disposizione alternative reali: identificare gli ostacoli alla fornitura, confrontare le capacità annunciate con i sedili effettivamente commercializzati e pubblicare i risultati delle sue discussioni con le aziende. I risultati devono essere valutati su indicatori verificabili: disponibilità di posti a sedere, costo pieno al viaggiatore e servizio regolare. Il denaro pubblico e l’energia dovrebbero essere utilizzati per rendere possibile il viaggio, non per finanziare slogan che lasciano intatta la bolletta di arrivo.

Libano non ha bisogno di promettere che sarà sempre la destinazione più economica. Deve smettere di trattare l’accessibilità come soggetto secondario. Non possiamo invitare il mondo a scoprire il paese e poi considerare il prezzo per entrare in esso come una questione che nessuno dovrebbe rispondere.

Fotografia di copertina: Airbus A320 MEA al decollo da Beirut, 14 giugno 2014.Flo Weiss♪,CC BY-SA 4.0. Composizione Libnanews sotto la stessa licenza: riduzione proporzionale, foto intera e titoli fuori immagine.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews