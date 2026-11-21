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Due sezioni della strada costiera a Nahr el-Kalb saranno chiuse al traffico sabato 21 novembre dalle ore 15 fino alla fine della cerimonia di ingrandimento della bandiera. L’autostrada rimarrà aperta alle auto. Un divieto separato si applicherà ai camion dalle ore 4 alle ore 9 tra il Casinò del Libano e Beirut.

Strada costiera: due accessi chiusi dalle 15

Le Forze di Sicurezza Interna annunciano che i veicoli non saranno più autorizzati a passare dalle caserme Fohud sulla strada costiera verso Nahr al-Kalb, o dalla fabbrica Zuk verso il tunnel Nahr al-Kalb. Le chiusure inizieranno alle 15:00 e dureranno fino alla fine della cerimonia. Il comunicato stampa non dà tempo fisso per la riapertura. Il traffico automobilistico sull’autostrada non sarà sospeso da questa misura.

Camion: 4 p.m. a 9 p.m. restrizione in entrambe le direzioni

Con decisione del Ministro degli Interni e dei Comuni, il traffico dei camion sarà vietato sia sulle strade est che ovest tra il Casinò di Libano e Beirut. La misurazione viene effettuata dalle 4 alle 9 del sabato stesso. Non si applica a veicoli militari e camion o servizi di sicurezza, qualunque sia il loro tipo e categoria, o a veicoli di vigili del fuoco, difesa civile e la Croce Rossa libanese e internazionale.

La presidenza ha annunciato che Joseph Aoun avrebbe inviato un messaggio alle ore 18 per l’83 ° anniversario dell’indipendenza, durante la cerimonia di allargamento della bandiera fuori del tunnel. Il messaggio verrà trasmesso in diretta in televisione e in radio. Gli orari sono indicati in Libano. Gli ISP richiedono agli automobilisti di seguire i segni temporanei e le indicazioni degli agenti.

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