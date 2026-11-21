Domenica 22 novembre, la Francia 2 trasmette una mattina interreligiosa presentata da David Milliat. Dalle 8.30 alle 11 di Parigi, dalle 9.30 alle 12 di notte a Beirut, sette leader religiosi dibatteranno la paura prima di una seconda parte concentrandosi sulle testimonianze e sui rapporti.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Francia 2 dedica la mattina di domenica 22 novembre alle reazioni delle religioni alla paura. Presentata da David Milliat, questa edizione specialeModi di fedeè annunciato di8.30-11 a Parigi, dalle 9.30 alle 12:00 a Beirut. Un dibattito tra i leader religiosi ha aperto lo spettacolo, seguito da rapporti e testimonianze.

8.30 a Parigi, 9.30 a Beirut: il dibattito

Sono annunciati sette funzionari: Antony Boussemart dell’Unione buddista di Francia; Chems-Eddine Hafiz, rettore della Grande Moschea di Parigi; Haim Korsia, grande rabbino di Francia; Vescovo Ihor Rantsya, vescovo greco cattolico ucraino; Vescovo Syméon Cossec, vescovo ortodosso; Christian Krieger, presidente della Federazione protestante di Francia; e Vescovo Benoît Bertrand, Vescovo di Pontoise. In particolare, gli scambi affronteranno l’uso politico della paura e il ruolo del dialogo tra tradizioni.

9.30 a Parigi, 10.30 a Beirut: testimonianze

La seconda parte si apre con il filosofo Laurence Devillairs e il giornalista Sébastien Bohler. Le testimonianze riportate includono due rifugiati, un cristiano dall’Iraq e un ortodosso dall’Ucraina, sulla ricostruzione post-esilio. Sylvie Parizet, Boumédien Benyahia, Isabelle Cohen, padre copto ortodosso Moussa Wahib e Claire Pouly-Borgeaud reagiranno alle narrazioni sul palco.

In pratica:domenica 22 novembre 2026 in Francia 2, dalle 8:30 alle 11:00 (ora di Parigi). France Télévisions annuncia anche il programma su france.tv.Vedi la scheda ufficiale.

Illustrazione: microfono in studio, fotografia generica di Jean Balzan / Pexels, pubblicato nel 2017. Non mostra l’altopiano della Francia 2.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews