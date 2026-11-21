La Francia 2 dedica la mattina di domenica 22 novembre alle reazioni delle religioni alla paura. Presentata da David Milliat, questa edizione specialeModi di fedeè annunciato di8.30-11 a Parigi, dalle 9.30 alle 12:00 a Beirut. Un dibattito tra i leader religiosi ha aperto lo spettacolo, seguito da rapporti e testimonianze.
8.30 a Parigi, 9.30 a Beirut: il dibattito
Sono annunciati sette funzionari: Antony Boussemart dell’Unione buddista di Francia; Chems-Eddine Hafiz, rettore della Grande Moschea di Parigi; Haim Korsia, grande rabbino di Francia; Vescovo Ihor Rantsya, vescovo greco cattolico ucraino; Vescovo Syméon Cossec, vescovo ortodosso; Christian Krieger, presidente della Federazione protestante di Francia; e Vescovo Benoît Bertrand, Vescovo di Pontoise. In particolare, gli scambi affronteranno l’uso politico della paura e il ruolo del dialogo tra tradizioni.
9.30 a Parigi, 10.30 a Beirut: testimonianze
La seconda parte si apre con il filosofo Laurence Devillairs e il giornalista Sébastien Bohler. Le testimonianze riportate includono due rifugiati, un cristiano dall’Iraq e un ortodosso dall’Ucraina, sulla ricostruzione post-esilio. Sylvie Parizet, Boumédien Benyahia, Isabelle Cohen, padre copto ortodosso Moussa Wahib e Claire Pouly-Borgeaud reagiranno alle narrazioni sul palco.
In pratica:domenica 22 novembre 2026 in Francia 2, dalle 8:30 alle 11:00 (ora di Parigi). France Télévisions annuncia anche il programma su france.tv.Vedi la scheda ufficiale.
Illustrazione: microfono in studio, fotografia generica di Jean Balzan / Pexels, pubblicato nel 2017. Non mostra l’altopiano della Francia 2.
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