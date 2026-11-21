Un’indagine sui lavoratori lattiero-caseari e sui datori di lavoro condotta nel 2024-25 fa luce sui limiti dei contratti e sulla copertura della sicurezza sociale in quattro governatorati libanesi. Questi dati situati non descrivono l’intero paese. Essi mostrano perché sostenere una fattoria e proteggere i suoi dipendenti rimangono due approcci distinti. I programmi agricoli possono rafforzare le attrezzature senza documentare i diritti del lavoro. Il loro controllo deve inoltre esaminare le condizioni effettive dell’occupazione.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dietro il latte, il laboratorio e il formaggio, i lavoratori del latte in Libano rimangono poco visibili. Un sondaggio condotto nel 2024–25 in quattro governatorati fa luce sui loro contratti, programmi e copertura di sicurezza sociale. Esso chiede una distinzione tra due ambizioni: sostenere la produzione e proteggere coloro che lo forniscono.

Lavoratori di latte in Libano: un’indagine

Il rapporto dell’Osservatorio dei lavoratori e dei diritti libanesi, prodotto nel quadro del programma SAFE con WeWorld e Mada, copre Akkar, North, Bekaa e Baalbek-Hermel. Esso riunisce 107 questionari dei lavoratori, 136 datori di lavoro e 18 interviste con altri attori. Questi 261 interlocutori non sono quindi 261 dipendenti.

Dei lavoratori intervistati, il 33 per cento ha riferito un contratto scritto e il 64 per cento non si è registrato con il Fondo nazionale di previdenza sociale. In termini di ore, il 42% dice che lavorano nove ore o più al giorno. La tabella non è uniformemente negativa: rapporto del 90% che riceve i loro salari in tempo.

Questi risultati descrivono gli intervistati, non tutta l’agricoltura libanese. Gli investitori riferiscono, tra l’altro, la paura delle reazioni del datore di lavoro e delle difficoltà nell’accesso a determinati stakeholder. Questa diagnosi datata non misura la situazione del novembre 2026.

Tre diversi ostacoli dietro la mancanza di protezione

Un lavoratore scoperto non è necessariamente nella stessa situazione del suo prossimo. I workshop organizzati nell’aprile del 2024 dalla rete delle ONG di sviluppo arabo con l’Organizzazione internazionale del lavoro hanno individuato tre problemi. Alcune persone hanno l’assicurazione, ma ci sono lacune nella protezione che ricevono. Altri dovrebbero essere registrati dal loro datore di lavoro e non lo sono. Infine, le categorie di lavoratori non dipendenti o autonomi rimangono al di fuori dell’assicurazione obbligatoria.

Questa distinzione cambia la risposta da fare. Per far valere un obbligo di registrazione non si rivolge al caso di una persona esclusa dal dispositivo. Al contrario, annunciare un’estensione non esonera l’applicazione degli obblighi esistenti. Ciò includeva discussioni sulla conformità del datore di lavoro, la copertura transitoria e l’espansione del sistema. Questi erano viali per la riforma, non nuovi diritti già aperti.

Un’analisi dell’OIL pubblicata nel settembre 2024 ha posto questo dibattito nella strategia nazionale di protezione sociale adottata nel novembre 2023. Essa ha sottolineato il divario tra l’ammissibilità di talune categorie di lavoratori agricoli o agroalimentari e la loro effettiva copertura. Lo status occupazionale deve quindi rimanere al centro della diagnosi, piuttosto che scomparire dietro l’unica etichetta del « lavoro agricolo ».

Finanziamento di un’operazione non sostituisce un contratto

Il sostegno economico per il settore prende un altro canale. Il 26 giugno 2025, la FAO e il Ministero dell’Agricoltura hanno presentato un progetto finanziato da una sovvenzione di 4,5 milioni di dollari da PROSPECTS attraverso la Banca Mondiale. Ha preso di mira circa 3.175 produttori di latticini e di mangimi.

Il programma ha riguardato gli aiuti agli investimenti, l’assistenza tecnica, le attrezzature a basso consumo energetico e il rafforzamento dei servizi veterinari. Le cliniche mobili, i laboratori e la digitalizzazione dei servizi aziendali sono state anche tra le misure annunciate. Questi elementi descrivono un quadro e i suoi obiettivi, non un record di risultati.

In particolare, il numero di aziende non dovrebbe diventare un certo numero di posti di lavoro creati. Una fattoria assistita può impiegare più persone, lavorare con la famiglia o mantenere un’attività esistente. L’annuncio da solo non consente di conoscere i contratti firmati, le registrazioni sociali effettuate o l’evoluzione degli orari. Misurare la forza economica di una fattoria e misurare la qualità dei posti di lavoro che offre rispondere a due diverse domande.

Monitoraggio dei lavori tanto quanto delle attrezzature

Il programma SAFE, previsto per il gennaio 2024 – dicembre 2026, cerca precisamente di conciliare i mezzi di sussistenza e il lavoro decente. Nei quattro governatorati interessati, fornisce formazione, formazione e sostegno alle attività generatrici di reddito. Esso comprende imprese e cooperative guidate dalle donne, nonché la prevenzione del lavoro minorile. Ancora una volta, l’esistenza di questi obiettivi non dimostra il loro raggiungimento.

Al fine di valutare un miglioramento concreto, i bilanci futuri trarrebbero vantaggio dal ravvicinare le due parti. Le informazioni relative ai contratti, all’affiliazione sociale e alle condizioni di lavoro devono essere fornite alle attrezzature e alla formazione installate. Un indicatore di investimento può progredire senza informarsi su questi diritti. È in questo spazio che si trova la posta sociale del settore lattiero-caseario.

Foto di illustrazione: drenaggio domestico di laboratorio a Seattle, 2010. Questo non è un laboratorio libanese. FotoLeslie Seaton / Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Foto originale intatta.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews