Tre generatori privati sono stati sequestrati a Beirut dopo controlli di sicurezza, tariffe e metri. Il comune è responsabile della custodia del tribunale. In Saqiet al-Janzir, un quarto controllo ha comportato un rapporto e una richiesta di conformità, senza ulteriore notifica.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tre generatori elettrici privati sono stati sequestrati a Beirut durante un controllo congiunto del comune e del Ministero dell’Economia e del Commercio, annunciato il 20 novembre. In Saqiet al-Janzir, un quarto generatore è stato controllato, con conseguente un rapporto senza un attacco annunciato.

Le convulsioni riguardano Mar Elias, l’area delle caserme Al-Helu e Zarif, secondo il rapporto comunale dell’Associazione d’azione comunale. Gli ispettori hanno notato violazioni delle regole di sicurezza, non conformità con la tariffa ufficiale e la mancanza di metri tra gli abbonati. Gli ufficiali di sicurezza, i vigili del fuoco e le guardie municipali hanno sostenuto l’operazione.

Il comune responsabile della custodia dell’attrezzatura

Con decisione dell’ufficio del procuratore competente, il comune è stato nominato custode giudiziario delle tre strutture sequestrate. L’annuncio non specifica quanti abbonati sono coinvolti o che dovrebbero fornire alimentazione domestica durante la procedura. Non permette di concludere che i generatori sono stati fermati o che la città sta tornando in funzione.

A Saqiet al-Janzir, gli ufficiali hanno trovato violazioni simili su un’altra attrezzatura. Un rapporto è stato preparato e il suo operatore è stato tenuto a rispettare, compresa l’installazione di metri e l’applicazione di prezzi ufficiali. Il verbale non menziona un quarto attacco o arresto a quell’indirizzo.

Metri e tariffe: quali controlli amministrativi

Il Ministero dell’Energia e dell’Acqua pubblica i prezzi dei generatori privati; il Ministero dell’Economia e del Commercio controlla l’applicazione e ricorda che gli operatori devono installare metri abbonati. Un tour di controllo quindi non fissa un nuovo prezzo. Gli abbonati che desiderano segnalare una fatturazione contestata o l’assenza di un metro possono contattare la direzione della protezione dei consumatori tramite l’app 1739 o MoET Digital Services.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews