Tre generatori elettrici privati sono stati sequestrati a Beirut durante un controllo congiunto del comune e del Ministero dell’Economia e del Commercio, annunciato il 20 novembre. In Saqiet al-Janzir, un quarto generatore è stato controllato, con conseguente un rapporto senza un attacco annunciato.
Le convulsioni riguardano Mar Elias, l’area delle caserme Al-Helu e Zarif, secondo il rapporto comunale dell’Associazione d’azione comunale. Gli ispettori hanno notato violazioni delle regole di sicurezza, non conformità con la tariffa ufficiale e la mancanza di metri tra gli abbonati. Gli ufficiali di sicurezza, i vigili del fuoco e le guardie municipali hanno sostenuto l’operazione.
Il comune responsabile della custodia dell’attrezzatura
Con decisione dell’ufficio del procuratore competente, il comune è stato nominato custode giudiziario delle tre strutture sequestrate. L’annuncio non specifica quanti abbonati sono coinvolti o che dovrebbero fornire alimentazione domestica durante la procedura. Non permette di concludere che i generatori sono stati fermati o che la città sta tornando in funzione.
A Saqiet al-Janzir, gli ufficiali hanno trovato violazioni simili su un’altra attrezzatura. Un rapporto è stato preparato e il suo operatore è stato tenuto a rispettare, compresa l’installazione di metri e l’applicazione di prezzi ufficiali. Il verbale non menziona un quarto attacco o arresto a quell’indirizzo.
Metri e tariffe: quali controlli amministrativi
Il Ministero dell’Energia e dell’Acqua pubblica i prezzi dei generatori privati; il Ministero dell’Economia e del Commercio controlla l’applicazione e ricorda che gli operatori devono installare metri abbonati. Un tour di controllo quindi non fissa un nuovo prezzo. Gli abbonati che desiderano segnalare una fatturazione contestata o l’assenza di un metro possono contattare la direzione della protezione dei consumatori tramite l’app 1739 o MoET Digital Services.
Commenti