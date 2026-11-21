La conversazione con il mare continua in Qatar. Il suo arrivo al festival è un appuntamento per scoprire una fiction palestinese incentrata su una famiglia a Gerusalemme. L’annuncio permette di distinguere il punto di partenza personale rivendicato dal suo regista dalla storia immaginata per lo schermo. Specifica anche il team artistico, i partner di produzione e le condizioni delle sessioni, senza pregiudicare la ricezione del film o annunciare un comunicato commerciale in Libano.

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Conversazione con il mareIl nuovo lungometraggio di Muayad Alayan è presente nel Doha Film Festival 2026 International Competition. Due proiezioni sono annunciate a Katara il 21 e 26 novembre. Il regista palestinese presenta una finzione familiare a Gerusalemme, il cui punto di partenza trasforma un debito amministrativo in questione sulla scomparsa di un figlio.

Conversazione con il Mare, una ricerca di debito aperta

Kamal, un palestinese di 60 anni, è stato ordinato da un tribunale israeliano di risolvere un grosso debito sociale dovuto a suo figlio Wael. Eppure il padre credeva che il figlio morto fosse annegato nel Mar Rosso per più di vent’anni. L’assenza di un documento ufficiale che conferma questa morte lo fa cercare quello che è successo veramente.

Questo punto di partenza proviene da eventi nella famiglia del regista. Tuttavia, Muayad Alayan afferma che la continuazione è finzione. Presenta il suo film come storia d’amore per la famiglia, attraversata da senso di colpa e dolore, ma anche come espressione del suo rapporto ambivalente con Gerusalemme. Questa intenzione non trasforma quindi la narrazione in una ricostruzione di un registro giudiziario.

Kamel El Basha al centro di una coproduzione

Il film dura 112 minuti. Muayad Alayan garantisce la realizzazione e la condivisione della scrittura e della produzione con Rami Alayan. Kamel El Basha prese il comando, circondato da Amer Hlehel, Ruba Blal, Haitham Omari, Bahira Ablassi e Maria Zreik.

PalCine Productions è una coproduzione che riunisce Palestina, Paesi Bassi, Arabia Saudita e Qatar. Lorenzo Casadio Vannucci firma l’immagine, Matteo Faccenda il montaggio e Fabienne Van Eck la musica. Il progetto è stato sostenuto dal Doha Film Institute e dal Hubert Bals Fund.

Per Kamel El Basha, questo corso internazionale estende una carriera già distinto a Venezia. Nel 2017, l’attore palestinese ha vinto la Volpi Cup per la sua performance inRisultato, direttore libanese Ziad Doueiri. Qui si avvicina un altro personaggio, preso tra un antico lutto e un approccio che sfida la certezza della sua famiglia.

Due sessioni a Doha dopo il circuito europeo

Prima di Doha, il distributore ha annunciato il passaggio del film a Venezia e Toronto, poi Amburgo e Varsavia. Il suo comunicato stampa del 24 settembre ha incluso una presentazione nella sezione Kaleidoscope di Filmfest Hamburg, seguita dalla competizione internazionale del festival di Varsavia. Queste fasi descrivono la sua circolazione nei festival, non un’uscita commerciale in tutti i paesi interessati.

A Doha, la prima sessione è prevista per sabato 21 novembre alle ore 20 al Drama Theatre, Katara Building 16. Il secondo si svolgerà giovedì 26 novembre, alle ore 21.30, nella cornice 2 dell’edificio 12. Il calendario è Doha. Le tariffe visualizzate sono rispettivamente 50 e 40 riyals Qatar. Nessuna data di rilascio in Libano è indicata negli annunci ufficiali consultati.

Illustrazione: Katara villaggio culturale anfiteatro nel luglio 2011, non le stanze delle sessioni annunciate o un’immagine del film. Archivio fotografia di Joe Chua Agdeppa / Creative Commons Qatar,CC BY 2.0viaWikimedia Commons. Immagine non modificata.

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