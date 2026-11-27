Tra l’inizio e la metà di novembre, l’indagine agricola ha mostrato grandi aumenti all’ingrosso per zucchine e fagioli. La patata locale rimane largamente stabile.

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Il prezzo medio all’ingrosso di zucchine è passato da 55.000 a 245.000 libbre libanesi al chilo tra i sondaggi 2–4 e 16–18 novembre. I fagioli verdi sono saliti da 57.000 a 216.000 sterline. I dati del Ministero dell’Agricoltura, prima e dopo i primi avvisi di congelamento nel Bekaa, mostrano che diverse verdure sono ripiene fortemente. La patata locale è un’eccezione nel mercato all’ingrosso: 50.000 sterline all’inizio di novembre, rispetto a 49.000 sterline a metà novembre.

Quali tre grandi indagini mostrano

Ortaggi (LL/kg) 2-4 nov. 9-11 nov. 16-18 nov. Courgette 55 000 92 000 245 000 Fagiolo verde 57 000 79 000 20.000 Pomodoro locale 36 000 36 000 11 000 Cetriolo 59 000 85 000 94 000 Patate locali 50.000 48 000 49 000

Le zucchine e i fagioli verdi aumentano su entrambi gli intervalli. Il pomodoro locale rimane a 36.000 libbre sui primi due sondaggi e poi supera 110.000 libbre. Le tabelle nazionali non indicano i volumi venduti o l’origine precisa dei lotti. Questi cambiamenti descrivono i prezzi registrati; non rappresentano la quota dell’aumento dovuta al congelamento.

La patata sale in negozio, non in massa

Nello stesso periodo, il prezzo medio di vendita al dettaglio della patata locale è aumentato da 55.000 a 64,000 sterline al chilo. Questo aumento del 20% in dettaglio contrasta con la quasi stabilità della massa. I bollettini non appartengono ad acquisti e rivendita dello stesso lotto: la differenza quindi non misura il margine dei trader. D’altra parte, mostra che il prezzo pagato in-store e il prezzo all’ingrosso non cambiano sempre insieme.

Perdite di raccolta e arrivi rimangono due misure diverse

A Bekaa, le organizzazioni agricole hanno riferito danni a zucchine, fagioli e patate tardive. I grossisti di Qab Elias hanno riferito un calo degli arrivi. Non esiste una serie pubblica che combina, per ogni prodotto e per gli stessi giorni, i quantitativi consegnati a Qab Elias, i volumi venduti a Beirut e i prezzi registrati. I dati disponibili non isolano quindi l’effetto delle perdite nel campo aperto, o degli input provenienti da altre regioni, importazioni o stock.

Il bollettino del 16-18 novembre è una fotografia di tre giorni, non una dichiarazione della fine del mese. Il prossimo elemento necessario per giudicare la normalizzazione è un’indagine comparabile dopo il 18 novembre, accompagnata da volumi arrivati dal mercato.

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