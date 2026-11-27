Il prezzo medio all’ingrosso di zucchine è passato da 55.000 a 245.000 libbre libanesi al chilo tra i sondaggi 2–4 e 16–18 novembre. I fagioli verdi sono saliti da 57.000 a 216.000 sterline. I dati del Ministero dell’Agricoltura, prima e dopo i primi avvisi di congelamento nel Bekaa, mostrano che diverse verdure sono ripiene fortemente. La patata locale è un’eccezione nel mercato all’ingrosso: 50.000 sterline all’inizio di novembre, rispetto a 49.000 sterline a metà novembre.
Quali tre grandi indagini mostrano
|Ortaggi (LL/kg)
|2-4 nov.
|9-11 nov.
|16-18 nov.
|Courgette
|55 000
|92 000
|245 000
|Fagiolo verde
|57 000
|79 000
|20.000
|Pomodoro locale
|36 000
|36 000
|11 000
|Cetriolo
|59 000
|85 000
|94 000
|Patate locali
|50.000
|48 000
|49 000
Le zucchine e i fagioli verdi aumentano su entrambi gli intervalli. Il pomodoro locale rimane a 36.000 libbre sui primi due sondaggi e poi supera 110.000 libbre. Le tabelle nazionali non indicano i volumi venduti o l’origine precisa dei lotti. Questi cambiamenti descrivono i prezzi registrati; non rappresentano la quota dell’aumento dovuta al congelamento.
La patata sale in negozio, non in massa
Nello stesso periodo, il prezzo medio di vendita al dettaglio della patata locale è aumentato da 55.000 a 64,000 sterline al chilo. Questo aumento del 20% in dettaglio contrasta con la quasi stabilità della massa. I bollettini non appartengono ad acquisti e rivendita dello stesso lotto: la differenza quindi non misura il margine dei trader. D’altra parte, mostra che il prezzo pagato in-store e il prezzo all’ingrosso non cambiano sempre insieme.
Perdite di raccolta e arrivi rimangono due misure diverse
A Bekaa, le organizzazioni agricole hanno riferito danni a zucchine, fagioli e patate tardive. I grossisti di Qab Elias hanno riferito un calo degli arrivi. Non esiste una serie pubblica che combina, per ogni prodotto e per gli stessi giorni, i quantitativi consegnati a Qab Elias, i volumi venduti a Beirut e i prezzi registrati. I dati disponibili non isolano quindi l’effetto delle perdite nel campo aperto, o degli input provenienti da altre regioni, importazioni o stock.
Il bollettino del 16-18 novembre è una fotografia di tre giorni, non una dichiarazione della fine del mese. Il prossimo elemento necessario per giudicare la normalizzazione è un’indagine comparabile dopo il 18 novembre, accompagnata da volumi arrivati dal mercato.
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