La violenza del 17 e 18 ottobre in Francia potrebbe ammontare a 207 milioni di euro di danni assicurati, secondo la prima relazione pubblicata il 19 novembre da France Insureurs. Le merci professionali rappresentano più del 95% dell’importo stimato.
Professionisti in prima linea
La Federazione ha registrato 5.280 reclami da dati fino al 12 novembre. I beni professionali rappresentano 4.050 casi e circa €198 milioni. Per gli individui, stima danni a 3,5 milioni per 370 crediti. L’auto ha 860 file, per circa 6 milioni.
Una stima, non una fattura pagata
Questi importi riguardano i danni assicurati, non il costo economico totale degli eventi. Essi non corrispondono anche ad un totale di compensazione già pagato. France Insurers afferma che l’esperienza e l’indagine dei file saranno in grado di sviluppare questa prima valutazione.
I componenti pubblicati ammontano a €207.5 milioni, mentre la federazione annuncia €207 milioni complessivi. La Federazione non specifica l’origine di questa discrepanza nel suo comunicato.
Illustrazione foto: rue Montorgueil a Parigi, 6 giugno 2009, non correlato ai sinistri menzionati.Minato ku / Wikimedia Commons♪,CC BY 3.0. Integer foto ridotta proporzionalmente; Libnanews dressing.
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