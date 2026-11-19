Il Senato degli Stati Uniti ha respinto la risoluzione chiedendo il ritiro delle ostilità contro l’Iran con 51 voti a 48. Adozione da parte del Parlamento europeo in data settembre. Questo rifiuto non è né una nuova autorizzazione per la guerra né un annuncio del ritiro delle forze degli Stati Uniti coinvolte. La votazione del 19 novembre riguarda l’adozione della risoluzione stessa. Tre repubblicani hanno sostenuto il testo, mentre il democratico John Fetterman ha votato contro di esso. Il risultato blocca questo processo parlamentare senza annunciare cambiamenti operativi.

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Il Senato degli Stati Uniti ha respinto giovedì 19 novembre la risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane dalle ostilità contro l’Iran. Il testo ha ricevuto 48 voti a favore e 51 contrari. Adozione da parte della Camera dei rappresentanti in settembre, fallisce così prima della seconda Camera del Congresso.

Il Senato Press Department ha registrato il risultato alle 2:42 a Washington, D.C., alle ore 21:42 a Beirut. Il suo rapporto afferma che la votazione riguardava l’adozione di H.Con.Res.93. Non era solo una mozione di apertura del dibattito.

Iran: Senato Rejects House Richiesta di ritiro · Voci globali

Tre senatori repubblicani, Susan Collins, Lisa Murkowski e Rand Paul, hanno votato a favore del testo. Il democratico John Fetterman si oppone. Chris Murphy, anche democratico, non ha partecipato alle elezioni, secondo la dichiarazione ufficiale.

La votazione segna un disaccordo tra le due camere su questa risoluzione. La Camera dei rappresentanti l’ha adottata il 15 settembre 2026. Per diventare una risoluzione concomitante del Congresso, lo stesso testo deve anche ottenere l’accordo del Senato. Il consenso non è stato dato giovedì.

Testo con eccezioni

La versione adottata dalla Camera di cui alla sezione 5, lett. c) della Risoluzione dei Poteri di Guerra. Ha invitato il Presidente a ritirare le forze degli Stati Uniti dalle ostilità contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Tuttavia, non costituisce un’eccezione al divieto di qualsiasi uso di forza.

Ha riservato i mezzi necessari per difendere gli Stati Uniti, un alleato o un partner contro un attacco imminente. Questa eccezione è rimasta soggetta ai requisiti della sezione 5(b) dello stesso testo. La risoluzione prevedeva anche il caso di una dichiarazione di guerra o di una specifica autorizzazione da parte del Congresso di utilizzare la forza contro l’Iran.

La reiezione non è un nuovo permesso di guerra

La distinzione è importante: il Senato ha rifiutato di adottare una richiesta di ritiro. Questo risultato non corrisponde all’adozione di una nuova autorizzazione per l’uso della forza o all’annuncio di una fine alle operazioni. Né dimostra una decisione di ritiro già applicata.

L’effetto immediato dell’elezione è quindi parlamentare. Il testo approvato a settembre dai rappresentanti non ha ricevuto il consenso della seconda Sezione. I 48 voti a favore della sua adozione non bastano a portare a frutto questo processo.

Illustrazione: Il Campidoglio Americano, 1997 fotografia d’archivio, senza rappresentare il 19 novembre 2026 elezione. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio. Abito editoriale Libnanews.

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