Un team dell’ospedale universitario di Monaco ha testato un’interfaccia cerebrale-computer durante un’operazione su un paziente sveglio. Il prototipo, sviluppato da FUTRUE Neurosciences, è stato rimosso dopo le misurazioni. I ricercatori studiano il restauro delle sensazioni, senza dimostrare in questa fase di efficacia duratura o uso quotidiano fuori dall’ospedale.

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Un team dell’ospedale universitario di Monaco ha testato un’interfaccia cerebrale-computer durante un’operazione su un paziente sveglio. L’Università Tecnica di Monaco di Baviera (TUM) ha annunciato martedì 24 novembre che il prototipo era stato installato il giorno precedente, il tempo di raccogliere dati, e poi rimosso. Non è né un impianto permanente né un trattamento di paralisi.

Una procedura necessaria per un tumore, un test separato

Il processo ha avuto luogo durante un’operazione già necessaria per trattare un tumore cerebrale. Il TUM spiega che questo tipo di ricerca consente a chi acconsente a partecipare ad un’operazione programmata per motivi medici. Il dispositivo è stato rimosso dopo che le misurazioni sono state completate. L’annuncio riguarda solo una procedura con questo prototipo a Monaco, non il follow-up di una serie di pazienti.

Il gruppo di ricerca è guidato dal neurochirurgo Bernhard Meyer e lavora con FUTRUE Neurosciences, una società di Monaco fondata da Clemens Fischer. Il team aveva già fatto registrazioni in esseri umani e messo due interfacce permanenti in altre opere, dice l’università. La novità del 23 novembre riguarda il prototipo di FUTRUE, non il primo impianto cerebrale mai realizzato a Monaco.

Salvare un segnale e infine ripristinare una sensazione

Il prototipo consiste di 512 microelettrodi che poggiano sulla superficie cerebrale senza entrare nel tessuto cerebrale. Il dispositivo è progettato per raccogliere segnali elettrici e, nell’altra direzione, per stimolare la superficie cerebrale. La differenza è importante: registrare un segnale potrebbe essere utilizzato per controllare un dispositivo esterno, mentre la stimolazione è destinata a trasmettere informazioni su questo dispositivo al suo utente.

Lo scenario di ricerca descritto dal TUM è quello di una persona paralizzata che potrebbe comandare una mano robotica e ricevere feedback su ciò che tocca. La squadra non ha detto che il paziente aveva pilotato una protesi durante l’intervento chirurgico. Il comunicato stampa non pubblica misure dettagliate e non dimostra che questo prototipo funziona su base sostenibile o migliora l’autonomia quotidiana.

Misure aggiuntive, nessun calendario per rendere disponibili

Il TUM annuncia ulteriori misure. La sfida non è solo di raccogliere più segnali: i ricercatori vogliono sapere in che misura la stimolazione superficiale può fornire informazioni sensoriali accurate. Il rilascio non imposta un programma di marketing o la data di installazione permanente di questo modello.

Copertina: ingresso al Rechts der Isar University Hospital di Monaco nel maggio 2006. Archivio, senza connessione visiva all’operazione. Oliver Raupach / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5, ritagliare e vestire sotto la stessa licenza.

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