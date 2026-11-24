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Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha detto martedì 24 novembre che Teheran non avrebbe ripreso i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando le sue sette condizioni non sono state soddisfatte. A Washington, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani ha incontrato il vicepresidente statunitense JD Vance. L’intervista ha confermato che Doha continuava i suoi sforzi, ma alla fine non è stata annunciata nessuna ripresa delle discussioni dirette o degli accordi.

Posizione confermata senza nuovo testo pubblico

Qalibaf, che ha guidato la delegazione iraniana in discussioni dirette con gli Stati Uniti, ha parlato in una sessione aperta in Parlamento. Ha presentato le richieste di Teheran come invariate e ha avvertito che l’Iran potrebbe espandere il conflitto se il suo avversario, a suo avviso, ha fatto un errore di calcolo. Non ha annunciato nessun programma o operazione.

Il Presidente del Parlamento non ha presentato martedì un elenco dettagliato delle sette condizioni. In un’intervista l’11 novembre, citò il sollevamento del blocco navale e delle sanzioni americane, il rilascio dei beni iraniani e la cessazione di combattere su tutti i fronti, accompagnato da un esplicito annuncio della fine della guerra. Ha presentato queste richieste con il memorandum Islamabad firmato a giugno. Questi sono gli elementi che il negoziatore iraniano ha reso pubblico, non sette clausole il cui testo completo sarebbe disponibile o che Washington avrebbe accettato di applicare.

Il Qatar continua il suo commercio a Washington

Il Ministero degli Affari Esteri del Qatar riferisce che l’incontro con Vance si è concentrato sugli sforzi diplomatici in corso per ridurre le tensioni. Doha sostiene una soluzione che garantisce la libertà di navigazione e apre la strada ad un accordo più ampio. Il suo comunicato non fissa una data per un incontro con l’Iran o un ordine preciso tra possibili misure di navigazione e concessioni economiche. L’incontro tra Qatar e Stati Uniti non è di per sé un discorso americano-iraniano.

Ormuz rimane un punto di disaccordo

Gli sforzi diplomatici continuano come nuovi incidenti sono stati segnalati nello Stretto di Ormuz. Il ramo navale delle Guardie Rivoluzionarie afferma che tre petroliere hanno sparato dopo le miniere colpite, nonostante la protezione aerea americana. Questa storia rimane una dichiarazione iraniana. In due comunicazioni pubblicate il martedì sulla base di rapporti tardivi ricevuti, UKMTO ha riferito proiettili non identificati e ha riferito che le navi avevano continuato il loro viaggio e che gli equipaggi erano stati contati. Queste opinioni non confermano mine o scorta aerea, né stabiliscono che le due storie si riferiscono alle stesse navi.

Archivio fotografico: Mohammad Bagher Qalibaf durante un’intervista a Teheran il 28 gennaio 2026. Hamed Malekpour / Tasnim News Agency, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0; ritagliare e vestire Libnanews. L’immagine non mostra la sessione del 24 novembre.

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