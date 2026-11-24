Il distretto di Lörrach riorganizza la rete degli autobus di Markgräflerland e Kandertal il 13 dicembre. La linea 200 collega Kandern a Basilea via Weil am Rhein, mentre la linea 240 servirà Lörrach-Brombach. I viaggi scolastici sono aperti a tutti. L’autobus EuroAirport 220 non fa parte del cambiamento.

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Gli abitanti del Baden-Württemberg sudoccidentale dovranno rivedere le loro abitudini di trasporto domenica 13 dicembre. Martedì 24 novembre, il distretto tedesco di Lörrach ha dettagliato la revisione della rete degli autobus di Markgräflerland e della Kander Valley. Cambiamento di numeri, partenze a intervalli regolari e partite programmate: la riforma riguarda anche i viaggiatori che si uniscono a Basilea da Kandern e Weil am Rhein.

Tra Kandern e Basilea, la linea 200 prende il controllo della maggior parte dei

La linea 200 collega Kandern, Weil am Rhein e Basilea. Esso riprenderà essenzialmente il servizio della vecchia linea 55. Il suo passaggio a Basilea lo rende uno degli assi transfrontalieri della nuova rete. La linea 240, che ha successo 54, collegherà Kandern a Lörrach-Brombach. Il quartiere pianifica un autobus ogni mezz’ora su questa linea durante le ore di punta.

Oltre a questi rinforzi, le linee principali 200, 240, 245, 255 e 265 sono previste al tasso orario. La gamma annunciata sulle linee 200 e 240 si estende dalle 5 alle mezzanotte, con un’offerta ridotta nei fine settimana. Non si deve dedurre che un autobus passa alle 5 di mattina ad ogni fermata: la partenza esatta dipende dal significato e dal giorno della settimana.

A Kandern, Schallbach e Fischingen, la corrispondenza cambia

Il distretto ha registrato diverse corrispondenze negli orari. A Schallbach, riguardano linee 200 e 245. A Fischingen, collegano le linee 245, 255 e 274. A Kandern, la nuova organizzazione avvicina le ore di 200, 240, 205 e 207. La linea 245 comprende Efringen-Kirchen, Schallbach, Wittlingen e Lörrach.

Alcuni viaggi che sono stati fatti da una persona ora richiederà un cambio di autobus. Altri diventeranno diretti. Interruzioni e orari di partenza cambiano: il quartiere invita i viaggiatori a controllare il loro viaggio ai tempi del 13 dicembre, anche se utilizzano la rete da molto tempo.

Viaggi scolastici accessibili con un titolo ordinario

Le rotte precedentemente riservate agli studenti saranno integrate nel servizio di autobus pubblico, in parte sotto nuovi numeri. Altri viaggiatori saranno in grado di prenderli in prestito al tasso regolare di rete regionale RVL. Le linee da 271 a 277 rimangono principalmente per i viaggi scolastici, mentre alcuni servizi secondari saranno utilizzati anche durante le vacanze.

Il 220 bus per EuroAirport non fa parte di questa riorganizzazione

La linea 220 FREUND collega già Lörrach all’EuroAirport Basel-Mulhouse-Fribourg. Completa la rete, ma il distretto afferma che non fa parte del lotto di Markgräflerland. Il nuovo numero da ricordare per Kandern–Weil am Rhein– Bâle è quindi 200, non 220. Per gli orari completi, i piani di linea e le opportunità di corrispondenza, il quartiere si riferisce alla sua nuova pagina di rete.

Copertura: all’interno di un bus linea 220 tra Lörrach e EuroAirport, 15 dicembre 2024. Questo archivio non illustra il lancio della nuova rete. Ahmet Düz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0; ritagliare e vestire sotto la stessa licenza.

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