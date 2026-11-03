Controlli alimentari: Salam si rivolge al settore della carne

Il governo libanese annuncia nuovi controlli alimentari a seguito di sospetti casi di trichinellosi riportati a Beirut. Un’analisi ha rivelato parassiti in un campione di carne tritata. L’istituzione interessata è stata chiusa, ma la fonte della contaminazione e delle responsabilità rimane sotto indagine. I macelli e i magazzini devono essere sottoposti a controlli coordinati. Il meccanismo annunciato da Nawaf Salam il 2 novembre deve ancora specificare il suo calendario, i suoi mezzi e i risultati del monitoraggio della salute.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nawaf Salam annunciò il 2 novembre 2026 un rafforzamento dei controlli alimentari a seguito di sospetti casi di trichinellosi riportati a Beirut. Le autorità hanno rilevato parassiti in un campione di carne macinata. L’indagine deve ancora determinare l’origine della contaminazione e le responsabilità della supply chain.

Incontro nel Gran Serail, diversi ministri, il capo dell’Autorità per la sicurezza alimentare libanese e il procuratore generale hanno discusso l’avviso. Il primo ministro ha chiesto il coordinamento del controllo sanitario, delle indagini giudiziarie e della prevenzione. Ha anche annunciato le ispezioni di macelli e magazzini di carne.

Controlli alimentari: campionamento positivo e indagine aperta

Alla riunione, il Ministro della Salute ha presentato i casi segnalati dagli ospedali di Beirut. Sono descritti come trichinellosi sospetta, una malattia causata da un parassita. Le indagini sul campo e le analisi hanno poi identificato i parassiti in un campione di carne macinata raccolta da un ristorante, secondo il rapporto del governo fornito dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione.

Questo rapporto indica i sospetti di miscelazione con carne di maiale contaminata. Questa ipotesi è inclusa nelle indagini preliminari. Non è in questa fase che permette di affermare dove sarebbe stata effettuata una possibile miscela o chi ne sarebbe responsabile.

Lo stabilimento era chiuso e sigillato. Gli investigatori devono cercare l’origine della carne e determinare se si è verificata un’irregolarità in loco o a monte. L’Ufficio del Pubblico Procuratore continua le indagini. Il capo del governo promette azioni contro coloro i cui responsabili saranno stabiliti.

Non è ancora stata stabilita alcuna responsabilità penale. Né le autorità hanno pubblicato una valutazione consolidata dei casi umani confermati.

Macelli e magazzini al centro del dispositivo

La risposta annunciata dà all’Autorità per la sicurezza alimentare libanese un ruolo di coordinamento. Essa deve preparare, insieme ai ministeri competenti, un piano di ispezione immediata per macelli e magazzini di carne. I controlli devono riguardare i requisiti sanitari, tecnici e giuridici.

Le strutture dovranno soddisfare le condizioni richieste entro un periodo di tempo presentato il più velocemente. Tuttavia, la relazione non prevede un certo numero di giorni per tutte le istituzioni. Esso annuncia la possibilità di chiusure e misure amministrative o penali in caso di mancato rispetto.

Allo stesso tempo, i servizi di sicurezza devono identificare depositi e macelli non autorizzati. Il Ministero degli Interni, dei Comuni e dei Governatori deve partecipare a questo processo. Questa ricerca di strutture non dichiarate completa le ispezioni di stabilimenti noti.

La portata annunciata spazia dall’importazione al consumo. Include produzione, stoccaggio e distribuzione.

Coordinamento da tradurre in capacità operativa

L’Autorità deve lavorare con i Ministeri dell’Agricoltura, della Salute, dell’Economia, dell’Industria e dell’Interno. I servizi di sicurezza parteciperanno sotto la supervisione dell’ufficio del procuratore competente. Il governo promette anche di rafforzare le risorse umane e tecniche dell’organizzazione.

Il finanziamento e il personale aggiuntivo non sono inclusi nell’annuncio. Il programma di ispezioni e le capacità analitiche aggiuntive rimangono da specificare.

Che trichinellosi è

La trichinellosi viene trasmessa attraverso il consumo di carne cruda o cotta contenente le larve di Trichinella, secondo i Centri Americani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC). I riferimenti sanitari internazionali descrivono questa contaminazione in diverse specie animali. Pertanto, la presenza del parassita da solo non consente di ripristinare l’origine commerciale della carne.

Il Ministero della Salute continua ad essere responsabile del monitoraggio dei rapporti e delle recensioni cliniche, oltre alla ricerca dei lotti interessati.

Nawaf Salam ha annunciato nuovi incontri e misure nei giorni seguenti. I seguenti elementi sono i risultati dell’indagine, il record di salute confermato e l’avvio effettivo delle ispezioni nel settore.

Copertina: Fabbricazione di carne macinata in Algeria, archivio del 1o dicembre 2024. Illustrazione non relativa a stabilimenti, persone o prodotti dell’indagine in Libano; Non si attribuiscono difetti di salute a questa scena. Foto:Abdellah Zouggari (Abdellah zou) / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing Libnanews; adattamento sotto CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews