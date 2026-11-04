Il democratico Rebecca Bennett vince il settimo distretto del New Jersey nella Camera dei Rappresentanti, secondo la Associated Press. Ha battuto il repubblicano Thomas H. Kean Jr. e quindi mette questo posto nel campo democratico.
AP attribuito la vittoria a Bennettil 3 novembre 2026 al 2148 orientale Tempo, cioè, il 4 novembre a 0248 UTC e 0448 Beirut.
Aumento democratico in Parlamento
Un ex pilota della Marina degli Stati Uniti, Bennett ha partecipato ad un aumento dei prezzi. Ha chiesto la fine della guerra in Iran e per il Congresso per controllare l’uso dei dazi doganali da parte di Donald Trump, riferisce l’agenzia.
Il quartiere comprende il golf club di Trump a Bedminster. Aveva già cambiato parte in ciascuna delle precedenti due elezioni a medio termine, secondo AP.
Un premio, non una certificazione
Questo risultato riguarda un posto in Aula. Non è sufficiente stabilire quale partito controllerà l’intera camera, e non determina la maggioranza nel Senato.
L’annuncio PA si basa sulla sua analisi della razza elettorale. Non sostituisce la certificazione ufficiale dei risultati. In questo breve non vengono presentati voti finali o margini finali.
Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.
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