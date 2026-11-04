2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Oggetto del 4 novembre 2026 si fermò al 0221 UTC, alle 0421 ore di Beirut e 2121 ore di martedì sulla costa orientale degli Stati Uniti. Il repubblicano Byron Donalds vince l’elezione come governatore della Florida, secondo la Associated Press. L’agenzia attribuisce anche nuove razze a Pia Dandiya, Andy Barr e Ned Lamont, mentre le reazioni sono in aumento.

Florida: Governatore Donalds, Dandiya in the House

AP annuncia la vittoria per Byron Donaldscontro Democratic David Jolly al 0209 UTC, 909 Eastern Time. Diventerà il primo governatore nero dello stato. Il rappresentante federale, alleato di Donald Trump, avrà successo al repubblicano Ron DeSantis, che ha raggiunto il limite del numero di mandati autorizzati. Il posto rimane repubblicano.

A 0211 UTC, AP assegna il22o Distretto della Florida a Democratic Pia Dandiya, di fronte a Casey Askar repubblicano. L’ex preside della scuola ha vinto in un collegio ridisegnato, descritto dall’agenzia come pro-repubblicano. Il rapporto non qualifica questa vittoria come cambiamento; Questo punto quindi non lo conta come tale.

Kentucky: Barr avrà successo a McConnell

Il repubblicanoAndy Barr è eletto al Senato, secondo l’assegnazione PA al 0216 UTC. Egli sconfisse il democratico Charles Booker e succedette al repubblicano Mitch McConnell. Il sedile rimane nello stesso campo.

Connecticut: terzo mandato per Lamont

Il democraticoNed Lamont rieletto governatorecontro il repubblicano Ryan Fazio. La chiamata per AP è avvenuta al 0217 UTC. Lamont ottenne un terzo mandato come capo di stato.

Cooper e Mamdani reagiscono

In un bollettino pubblicato al 0210 UTC,AP riporta le dichiarazioni di Roy Cooperdopo la sua vittoria senatoriale in Carolina del Nord. Il democratico ha detto che ha parlato con Michael Whatley e ha detto che il suo avversario ha riconosciuto il risultato. Promette di rappresentare il suo Stato con indipendenza.

A New York,Zohran Mamdani chiede ai Democratici di dimostrare la loro capacità di agire, durante una notte elettorale a Manhattan. Il sindaco ha parlato durante l’annuncio della vittoria di Kathy Hochul, secondo il bollettino PA pubblicato a 0221 UTC. Questi orari si riferiscono alla pubblicazione di reazioni da parte dell’agenzia, non necessariamente il loro tempo di pronuncia.

Questi risultati riguardano elezioni separate e non determinano la maggioranza nazionale. Le assegnazioni PA non sostituiscono la certificazione ufficiale dei risultati; Qui non vengono mostrati posti o voti totali finali.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews