Microdramas: La battaglia dell’attenzione sul mobile

ReelShort ha a lungo mantenuto utenti mobili, ma il pubblico e la lealtà rimangono irregolari. I dati di Omdia e la Regola informano questo mercato.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Episodio da uno a due minuti, filmato per uno schermo tenuto verticalmente, con un intrigo ripreso ad ogni interruzione: i microdrami hanno costruito un mercato specifico su smartphone. Le cifre pubblicate nel 2026 mostrano un consumo intenso tra i loro utenti, senza mostrare che hanno sostituito le grandi piattaforme video.

ReelShort supera Netflix su un indicatore specifico

Nella sua analisi del 23 febbraio 2026, Omdia gestisce i dati mobili degli Stati Uniti per l’ultimo trimestre del 2025. ReelShort raggiunge 35.7 minuti al giorno per utente, rispetto a 24.8 minuti per Netflix e 26.9 minuti per Amazon Prime Video.

Il confronto riguarda le applicazioni mobili, non la televisione o tutti gli schermi. In questa misura Netflix mantiene un pubblico mensile molto più grande: circa 12 milioni di utenti attivi negli Stati Uniti, rispetto a 1.1 milioni per ReelShorts. Intensità di uso e dimensione del pubblico quindi raccontare due storie diverse.

Omdia stima il mercato mondiale a $11 miliardi entro il 2025 e previsioni $14 miliardi entro il 2026. Quest’ultimo importo rimane una proiezione, che copre diverse fonti di reddito, non un fatturato annuo già registrato.

In Medio Oriente, molti ritorni in applicazioni

La relazione del 2026 di Regola, basata sui dati dal gennaio 2025 al marzo 2026, fa luce ulteriormente. Nel suo campione, la regione del Medio Oriente e del Nord Africa ha raggiunto 6.48 sessioni per utente il trentesimo giorno dopo l’installazione, il più alto livello delle regioni rispetto.

Ma questi ritorni frequenti non significa che tutti i download diventino abitudini sostenibili. Globalmente, il rapporto è il 15 per cento di ritenzione il giorno uno e 2 per cento di ritenzione il giorno 30. L’impegno dei restanti utenti non deve essere attribuito a coloro che hanno abbandonato l’applicazione.

Un mercato attento, non una ricetta garantita

I dati perAdjust sono aggregati e anonimizzati dalle applicazioni seguite dalla società. Non coprono necessariamente l’intero mercato. Il rapporto distingue anche i ricavi per utente e la frequenza delle sessioni: un’applicazione altamente consultata non monetizza automaticamente ogni visita allo stesso livello.

Per i produttori e gli inserzionisti, la posta in gioco supera così il numero di download. Si tratta di riportare un pubblico e finanziare quella lealtà. I confronti disponibili descrivono mercati e periodi definiti; Essi non promettono le stesse audizioni o ricavi a una futura serie libanese.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews