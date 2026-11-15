Essentials in 5 minuti: 15 novembre, 18:00

Il Libano meridionale rimane sotto tensione questa domenica, 15 novembre, con esplosioni riportate ad Haddatha e un raid riferito a Kfar Tebnit. Rai chiede risultati concreti nei negoziati. A Gaza, la morte del leader della Brigata Rafah è stata confermata da Hamas e Israele. Il Bahrain invita il Consiglio di Sicurezza dopo gli attacchi iraniani. L’ICRC conferma 600 comunicati in Yemen. Incontri diplomatici a Islamabad, Muscat e Bruxelles sono annunciati, senza nuovo accordo.

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Le esplosioni sono state riportate ad Haddatha dopo un raid riferito a Kfar Tebnit. Rai chiede risultati dai negoziati sul Libano meridionale. A Gaza, Hamas e Israele confermano la morte del comandante della brigata di Rafah. Il Bahrain chiede una risposta del Consiglio di Sicurezza agli attacchi iraniani. In Yemen, il CICR ha confermato il rilascio di 600 detenuti.

Essentials in 5 minuti, edizione di 6 p.m. Domenica 15 Novembre 2026, Tempo di Beirut. Questo punto distingue i fatti del giorno dal contesto precedente. Annunci militari, responsabilità rivendicate e bilanci incompleti rimangono attribuiti ai loro autori.

Essentials in 5 minuti: Haddatha e Kfar Tebnit

Le operazioni di dinamittura sono riportate questa domenica nel distretto di Haddatha, Bint Jbeil. Una copia del bollettino ufficiale dell’agenzia libanese è stata pubblicata a 1406 ore di Beirut. Un corrispondente televisivo aveva già segnalato un’esplosione attribuita all’esercito israeliano e ai movimenti di carri armati in un punto trasmesso a 1220 ore.

Queste ore corrispondono alle pubblicazioni, non alle ore stabilite di fatto. Le informazioni disponibili non specificano gli obiettivi esatti, l’entità del danno, o una valutazione umana. I diversi rapporti non vengono aggiunti insieme per calcolare un certo numero di esplosioni. Si preoccupano questa domenica, non l’incendio di artiglieria segnalato nella località di venerdì.

A Kfar Tebnit, distretto di Nabatiyah, è stato segnalato un raid al mattino. Le relazioni emesse a 1042 ore e 1045 ore attribuiscono all’aviazione israeliana. Ancora una volta, nessun bilancio consolidato è stabilito nelle voci esaminate. L’assenza di un bilancio pubblicato non significa l’assenza di danni.

Rai chiede una pace misurabile nel sud

A Bkerké, Béchara Rai ha chiesto che i negoziati producano risultati concreti per gli abitanti del Libano meridionale. Nella sua omelia domenicale, il patriarca maronita collegava la ricerca di una pace duratura al rafforzamento dell’esercito. Ha espresso il suo timore di un insediamento israeliano esteso in alcune aree, senza annunciare una nuova disposizione territoriale.

Rai teme anche un vuoto di sicurezza legato al ritiro dell’UNIFIL. Difende un’unica autorità nazionale per le armi e le decisioni di guerra e di pace. A livello nazionale, ha chiesto riforme finanziarie che conservavano i depositanti e la continuità delle istituzioni. Il suo intervento non dettaglia nessun nuovo meccanismo di rimborso bancario.

La questione internazionale rimane aperta. Sabato 14 novembre, Joseph Aoun ha chiesto ad Amina Mohammed, vice segretario generale delle Nazioni Unite, di evitare una pausa nel sud. Il Presidente favorisce il rinnovo dell’UNIFIL; altrimenti vuole una transizione o una soluzione sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Questa richiesta non è una decisione del Consiglio di Sicurezza.

Gaza: Rafah Brigata leader confermato morto

Hamas e l’esercito israeliano hanno confermato la morte di Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante della Brigata di Rafah. Le brigate al-Qassam hanno lo sciopero israeliano sabato sera a Gaza meridionale. I rapporti locali pongono l’attacco ad al-Mawasi, ad ovest di Khan Yunes. Il suo ruolo di comandante di Rafah quindi non significa che l’attacco abbia avuto luogo in quella città.

Secondo l’esercito israeliano, Abu Younis aveva guidato la brigata per circa due mesi. Era succeduto a Nael Abu Obeid, ucciso il 15 settembre. Hamas lo presenta anche come membro del Consiglio Militare Generale della sua ala armata. Entrambe le parti lo assegnano responsabilità operative, ma le loro accuse e conti biografici non sono un’indagine indipendente.

Le informazioni consultate non consentono una valutazione completa delle persone colpite dallo sciopero. Questa operazione è distinta da quella condotta giovedì contro l’ospedale di Nasser, dove Israele ha annunciato che si stava rivolgendo al Khan Yunes Brigade Commander. La conferma di Abu Younis non fornisce informazioni sul destino di quell’altro ufficiale.

Il Bahrain chiede la risposta del Consiglio di Sicurezza

Il Ministero degli Esteri del Bahrain condanna l’attacco dei droni del 15 novembre. Egli sostiene che le difese aeree intercettarono e distrussero l’aereo nello spazio aereo del Regno. Manama chiede al Consiglio di sicurezza di condannare questi attacchi e di agire per far rispettare la risoluzione 2817. Invoca anche il suo diritto all’autodifesa.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano separatamente l’invio di sei droni contro un radar americano ad Al-Riffa. Questa figura rimane quella della rivendicazione iraniana. Nessun danno al radar è indipendente stabilito nei documenti esaminati. Non dovrebbe essere confuso con i due droni annunciati come intercettato venerdì 13 novembre.

Il Qatar ha condannato domenica la continuazione degli attacchi iraniani contro il Bahrain. Il suo Ministero degli Affari Esteri li descrisse come una violazione della sovranità del regno. Doha ritiene inoltre che complicano gli sforzi diplomatici per contenere tensioni regionali.

Araghchi si aspettava in Pakistan, poi Oman

Il portavoce diplomatico iraniano Esmaeil Baghaei annuncia la partecipazione di Abbas Araghchi in una riunione ministeriale a Islamabad lunedì 16 novembre. I dieci membri dell’Organizzazione di cooperazione economica dovrebbero discutere il commercio e la cooperazione economica. Lo spostamento fa parte del calendario di questa organizzazione regionale.

Il ministro iraniano è poi dovuto visitare Muscat martedì 17 novembre per consultazioni con la sua controparte Omani. L’annuncio non specifica un incontro con i rappresentanti americani. Non è quindi sufficiente stabilire una ripresa dei negoziati diretti tra Teheran e Washington.

Yemen: 600 prigionieri rilasciati a Sanaa

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa conferma che la domenica sono state rilasciate 600 persone trattenute in relazione al conflitto yemenita. La decisione è unilaterale e emana dalle autorità di Sana’a. L’iniziativa è stata lanciata dal Comitato Nazionale per gli Affari dei Prigionieri.

Prima del loro rilascio, i delegati del CICR hanno condotto colloqui privati con ciascuno dei detenuti. Il personale medico ha monitorato la loro salute e ha fornito assistenza supplementare, se necessario. L’organizzazione ha anche fornito assistenza di ritorno.

Il CICR afferma che questa operazione non rientra nell’accordo di Stoccolma. Non scelse né le persone liberate né il loro numero. Questa liberazione non dovrebbe quindi essere presentata come uno scambio negoziato in questo quadro. L’organizzazione afferma che è disponibile per facilitare ulteriori rilasci, trasferimenti o rimpatrio su richiesta delle parti.

Ucraina: Lunedì appuntamento a Bruxelles

Mark Rutte riceverà una delegazione ucraina presso la sede della NATO lunedì 16 novembre. Esso comprende il presidente del Parlamento, Rouslan Stefanchuk, e il primo ministro Serhii Koretsky. L’avviso ufficiale non prevede la copertura mediatica e non annuncia alcun accordo per firmare.

Questa riunione si svolge dopo l’incontro europeo di Dublino, venerdì 13 novembre. António Costa ha confermato un team diplomatico di istituzioni UE e cinque paesi: Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. I leader europei devono esaminare le esigenze di finanziamento dell’Ucraina per il 2027 e oltre il 26 e il 27 novembre. Gli importi e le decisioni restano da decidere.

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